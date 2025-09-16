szeptember 16., kedd

Kispályás foci

1 órája

Az Aquakond FC 9, az Egerszalók 8 góllal rajtolt az egri öregfiúknál

Címkék#Ostoros Old Boys#Egri Fém#Aquakond FC#Bogács Gyógyfürdő#Nyilas László#Rabi László

Harminchárom találat született a 2025/2026. évi Egri Öregfiúk Kispályás Bajnokság 1. fordulójában.

Bódi Csaba

Nyilas László 4, Rabi László pedig 3 gólt vállalt az Aquakond FC fölényes diadalából az Dr. Nagy Józsi Barátai elleni meccsen.

Nagy Gábor Sándor (balról) négy gólt szerzett az egerszalókiak színeiben
Nagy Gábor Sándor (balról) négy gólt szerzett az egerszalókiak színeiben
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Az egerszalókiak részéről a négyszer eredményes Nagy Gábor Sándor járt elöl a góllövésben a BSB csapatával szembeni találkozón. Az Egri Fém–Ostoros Old Boys meccs egyetlen találata Korsós István nevéhez fűződik. A mérkőzés előtt Szabó Ferenc csapatvezető méltatta a 68 évesen visszavonult Valko Szerhij több évtizeden át tartott pályafutását.

Egri Kispályás Labdarúgó-bajnokság Öregfiúk osztály

Fotók: Lénárt Márton

A 1. forduló eredményei:

BSB–Egerszalók 1–8
Dr. Nagy Józsi Barátai–Aquakond FC 2–9
Kovács Péter Barátai–Torpedó 4–2
Egri Fém–Ostoros Old Boys 0–1
Bogács Gyógyfürdő–Grassi Pincészet 2–0
Harmadik Félidő–Haverock FC 3–1

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
