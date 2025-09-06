3 órája
Bárány Attila a halál torkából jött vissza
Több mint egy hétig tartó kórházi kezelés után érkezett a szigorú orvosi utasítás. Bárány Attila számára befejeződött a profi versenysport-pályafutás. Történt mindez 15 évvel ezelőtt a ZF-Eger játékosával.
Az egyik szívkamra falánál elzáródás miatt elhalás történt – derítette ki 2010 szeptemberében a tüzetes orvosi vizsgálat Bárány Attila esetében. A szívinfarktust követően így nyilatkozott a magyar válogatottban 35 alkalommal szerepelt center.
Nem volt előzetesen semmi panaszom, mindig komolyan vettem az orvosi ellenőrzéseket, még külön terheléses vizsgálatra is jártam, mert édesapámnak is voltak szívproblémái
– mondta az egri klub honlapjának Bárány Attila. – A vizsgálatok szerint a bal kamra falnál volt elzáródás, egy közepesnél enyhébb szívelhalás. Extrém terhelésnél bármikor előfordulhatna egy ritmuszavar és szívleállás. Nincs illúzióm. Javulhat az állapot, de jól tudom az élsport az kizárt. Nem szabad kockázatot vállalnom, két gyerekem van. Sok minden történt az elmúlt hónapokban, nem könnyű feldolgozni a mostani helyzetet.
Az egri csapatot 2008 és 2010 között erősített, ám pályafutását infarktus miatt befejezni kényszerült pólós kezét nem engedte el egykori klubja, illetőleg annak névadó szponzora. A ZF Hungária Kft.-nél 2011. január harmadikán munkába állt Bárány Attila. Három diplomája (informatikus, mérnöktanár, programtervező matematikus) közül előbbinek vette hasznát a cégnél szoftverfejlesztő mérnökként.
Ez az időszak azonban nem tartott sokáig, ugyanis másfél év múltán „Bari” visszatért a Bitskey-uszodába. Ügyvezető elnökként 2011 és 2018 között irányította az Egri Vízilabda Klubot.
– Hét éven keresztül töltöttem be ezt a pozíciót, és úgy gondolom, nagyon sikeres éveket éltünk meg ebben az időszakban.
Európa egyik legsikeresebb klubjává váltunk, akadt olyan év, amikor egyszerre végzett bajnokként a női és a férfi felnőtt csapatunk, ráadásul úgy, hogy sok játékos a saját utánpótlásunkból került ki.
Részt vehettem egy uszodaépítésben is, és nagyszerű csapattal dolgozhattam együtt, kiváló emberekkel. Sokat tanultam és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem – tekintett vissza Bárány Attila.
Utána Budapestre tette át a székhelyét, ahol a III. kerületi TVE szakosztályvezetőjeként dolgozott.
A 15 évvel ezelőtt történt újbóli születés apropóján Bárány Attila posztolta azt a bejegyzést, ami a 2010-es esetről jelent meg saját közösségi oldalán.
Bárány Attila: a torna legjobb játékosa
Szerencsére azóta nem kellett hasonlóval szembetalálnia magát a sportembernek. Sőt! A III. Ker. TVE csapatának tagjaként a 2022/2023-as szezonban 53 gólt szerzett 16 meccsen, majd a 2023/2024-es idényben 9 gólt ért el három meccsen.
Idén júniusban a VV Masters Eger színeiben dobogóra állhatott a Monostori Attila, alias Manó emlékére kiírt nyolc csapatos tornán, ahol a legjobb játékosnak járó különdíjat érdemelte ki.
VV Masters Eger: érem és különdíj a Manó emlékére kiírt tornán
Szeniorként nemzetközi szinten is több sikerélményben volt része például Dohában, Barcelonában vagy Nápolyban. Így noha a 2010-es infarktus mély nyomot hagyott az életében, ma is teljes értékű emberként éli mindennapjait – saját és családja nagy örömére.