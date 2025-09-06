Bárány Attila a halál torkából jött vissza

Az egyik szívkamra falánál elzáródás miatt elhalás történt – derítette ki 2010 szeptemberében a tüzetes orvosi vizsgálat Bárány Attila esetében. A szívinfarktust követően így nyilatkozott a magyar válogatottban 35 alkalommal szerepelt center.

Bárány Attila (elöl) az egri gárdát centerként erősítette 2008 és 2010 között

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Nem volt előzetesen semmi panaszom, mindig komolyan vettem az orvosi ellenőrzéseket, még külön terheléses vizsgálatra is jártam, mert édesapámnak is voltak szívproblémái

– mondta az egri klub honlapjának Bárány Attila. – A vizsgálatok szerint a bal kamra falnál volt elzáródás, egy közepesnél enyhébb szívelhalás. Extrém terhelésnél bármikor előfordulhatna egy ritmuszavar és szívleállás. Nincs illúzióm. Javulhat az állapot, de jól tudom az élsport az kizárt. Nem szabad kockázatot vállalnom, két gyerekem van. Sok minden történt az elmúlt hónapokban, nem könnyű feldolgozni a mostani helyzetet.

Az egri csapatot 2008 és 2010 között erősített, ám pályafutását infarktus miatt befejezni kényszerült pólós kezét nem engedte el egykori klubja, illetőleg annak névadó szponzora. A ZF Hungária Kft.-nél 2011. január harmadikán munkába állt Bárány Attila. Három diplomája (informatikus, mérnöktanár, programtervező matematikus) közül előbbinek vette hasznát a cégnél szoftverfejlesztő mérnökként.

Infarktus vs. informatikus. Bárány Attila a 2011-es évet a ZF-Hungária Kft,-nék kezdte

Forrás: Heves Megyei Hírlap

Ez az időszak azonban nem tartott sokáig, ugyanis másfél év múltán „Bari” visszatért a Bitskey-uszodába. Ügyvezető elnökként 2011 és 2018 között irányította az Egri Vízilabda Klubot.

– Hét éven keresztül töltöttem be ezt a pozíciót, és úgy gondolom, nagyon sikeres éveket éltünk meg ebben az időszakban.

Európa egyik legsikeresebb klubjává váltunk, akadt olyan év, amikor egyszerre végzett bajnokként a női és a férfi felnőtt csapatunk, ráadásul úgy, hogy sok játékos a saját utánpótlásunkból került ki.

Részt vehettem egy uszodaépítésben is, és nagyszerű csapattal dolgozhattam együtt, kiváló emberekkel. Sokat tanultam és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem – tekintett vissza Bárány Attila.

Ügyvezetőként Bárány Attila eredményes és emlékezetes időszakot hagyott maga mögött Egerben

Fotó: Nemes Robert / Forrás: Nemes Róbert/Heol.hu

Utána Budapestre tette át a székhelyét, ahol a III. kerületi TVE szakosztályvezetőjeként dolgozott.