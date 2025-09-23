szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

1 órája

Barokk Futóparádé: a Neumann diákjai jelentették a derékhadat

Címkék#Kemény Ferenc Sportcsarnok#28 Barokk Futóparádé#Dr Kiss Teodóra#Egri Testedző Club

A versenyre a legtöbb, de legalább 50 indulót benevezett tanintézet közül a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium járt az élen. A 28. Barokk Futóparádé több mint hatszáz rajthoz állója közül a derékhadat a lila suli diákjai jelentették.

Bódi Csaba

Az Egri Testedző Club 28. Barokk Futóparádé nevű rendezvénynek mezőnye a Kemény Ferenc Sportcsarnok elől rajtolt és oda is érkeztek vissza a különböző távok (Csákó-kör: 1,5 km; minimaraton: 7 km; kismaraton: 14 km; Gyalog Barokk séta).

A Barokk Futóparádé ezúttal is kiváló alkalmat nyújtott a belvárosbeli mozgáshoz
A Barokk Futóparádé ezúttal is kiváló alkalmat nyújtott a belvárosbeli mozgáshoz
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Az ETC részéről a versenyközpontban dr. Kiss Teodóra koordinálta a szervezést, miközben a rajt előtti területen az klub elnöke, dr. Nagy Árpád adott útbaigazítást. Szpíkerként a téli olimpikon, több sportágban országos bajnok Simon Ágnes szolgáltatott hasznos tudnivalókat az indulóknak és a nézőknek. A startot jelző ágyúszó Eger sport ügyekért felelős alpolgármestere, Gál Judit jóvoltából dörrent el.

Barokk futóparádé Egerben

Fotók: Lénárt Márton

A 28. Barokk Futóparádé dobogósai

7 kilométer

Ifjúsági lányok:
1. Zima Sára 44:40 perc
2. Somodi Boglárka 52:40
Felnőtt nők: 
1. Pap Csilla 33:00
2. Prepukné Sánta Adrienn 34:12
3. Knyaskó Patrícia 36:52
Szenior nők: 
1. Soltészné Linkecs Mária 34:50
2. Tóth Judit 36:35
3. Tóth Alexandra 36:49
Ifjúsági fiúk:
1. Ficsor Áron 23:37
2. Sipeki Gábor 28:09
3. Horváth Áron 31:54
Felnőtt férfiak: 
1. Judák Endre 26:58
2. Nagy Péter 30:14
3. Csoma Alex 32:05
Szenior férfiak: 
1. dr. Szabolcsi Kristóf 27:40
2. Sipeki László 29:14
3. Sashalmi Sándor 30:08

14 kilométer

Ifjúsági férfiak: 
1. ifj. Sipeki László 51:55
2. Králik Péter Gellért 1:34:59 óra
Felnőtt férfiak: 
1. Ali Tamás 49:17
2. Kertész Balázs 55:03
3. Haraszti Arnold 1:00:18
Szenior férfiak: 
1. dr. Sütő László 58:51
2. Ádám László 1:00:00
3. Szaszkó Gergő 1:00:14
Felnőtt nők:
1. Molnár Bianka 1:11:01
Szenior nők:
1. Dózsa-Juhn Ágnes 1:06:07
2. Szivós Orsolya 1:10:03
3. Farsangné Krulik Zsuzsanna 1:19:58

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu