1 órája
Barokk Futóparádé: a Neumann diákjai jelentették a derékhadat
A versenyre a legtöbb, de legalább 50 indulót benevezett tanintézet közül a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium járt az élen. A 28. Barokk Futóparádé több mint hatszáz rajthoz állója közül a derékhadat a lila suli diákjai jelentették.
Az Egri Testedző Club 28. Barokk Futóparádé nevű rendezvénynek mezőnye a Kemény Ferenc Sportcsarnok elől rajtolt és oda is érkeztek vissza a különböző távok (Csákó-kör: 1,5 km; minimaraton: 7 km; kismaraton: 14 km; Gyalog Barokk séta).
Az ETC részéről a versenyközpontban dr. Kiss Teodóra koordinálta a szervezést, miközben a rajt előtti területen az klub elnöke, dr. Nagy Árpád adott útbaigazítást. Szpíkerként a téli olimpikon, több sportágban országos bajnok Simon Ágnes szolgáltatott hasznos tudnivalókat az indulóknak és a nézőknek. A startot jelző ágyúszó Eger sport ügyekért felelős alpolgármestere, Gál Judit jóvoltából dörrent el.
Barokk futóparádé EgerbenFotók: Lénárt Márton
A 28. Barokk Futóparádé dobogósai
7 kilométer
Ifjúsági lányok:
1. Zima Sára 44:40 perc
2. Somodi Boglárka 52:40
Felnőtt nők:
1. Pap Csilla 33:00
2. Prepukné Sánta Adrienn 34:12
3. Knyaskó Patrícia 36:52
Szenior nők:
1. Soltészné Linkecs Mária 34:50
2. Tóth Judit 36:35
3. Tóth Alexandra 36:49
Ifjúsági fiúk:
1. Ficsor Áron 23:37
2. Sipeki Gábor 28:09
3. Horváth Áron 31:54
Felnőtt férfiak:
1. Judák Endre 26:58
2. Nagy Péter 30:14
3. Csoma Alex 32:05
Szenior férfiak:
1. dr. Szabolcsi Kristóf 27:40
2. Sipeki László 29:14
3. Sashalmi Sándor 30:08
14 kilométer
Ifjúsági férfiak:
1. ifj. Sipeki László 51:55
2. Králik Péter Gellért 1:34:59 óra
Felnőtt férfiak:
1. Ali Tamás 49:17
2. Kertész Balázs 55:03
3. Haraszti Arnold 1:00:18
Szenior férfiak:
1. dr. Sütő László 58:51
2. Ádám László 1:00:00
3. Szaszkó Gergő 1:00:14
Felnőtt nők:
1. Molnár Bianka 1:11:01
Szenior nők:
1. Dózsa-Juhn Ágnes 1:06:07
2. Szivós Orsolya 1:10:03
3. Farsangné Krulik Zsuzsanna 1:19:58