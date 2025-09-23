Barokk Futóparádé: a Neumann diákjai jelentették a derékhadat

Az Egri Testedző Club 28. Barokk Futóparádé nevű rendezvénynek mezőnye a Kemény Ferenc Sportcsarnok elől rajtolt és oda is érkeztek vissza a különböző távok (Csákó-kör: 1,5 km; minimaraton: 7 km; kismaraton: 14 km; Gyalog Barokk séta).

A Barokk Futóparádé ezúttal is kiváló alkalmat nyújtott a belvárosbeli mozgáshoz

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Az ETC részéről a versenyközpontban dr. Kiss Teodóra koordinálta a szervezést, miközben a rajt előtti területen az klub elnöke, dr. Nagy Árpád adott útbaigazítást. Szpíkerként a téli olimpikon, több sportágban országos bajnok Simon Ágnes szolgáltatott hasznos tudnivalókat az indulóknak és a nézőknek. A startot jelző ágyúszó Eger sport ügyekért felelős alpolgármestere, Gál Judit jóvoltából dörrent el.