Barokk Futóparádé: ez már a 28. verseny lesz a sorban

Az Egri Testedző Club rendezvényének célja nem változott: a vármegyeszékheéy gyönyörű barokk belvárosának bemutatása, az egészséges életmódra történő felhívás, valamint a versenyzési lehetőség biztosítása a futás szerelmeseinek.

A 28. Barokk Futóparádé mezőnye az Érsekkertből rajtol

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A versenyen bárki indulhat, nevezni az e-nevezes oldalon lehet az alábbi három távra:

A futam (Csákó-kör vagy Gyalog Barokk): 1,5 kilométer

B futam (Minimaraton): 7 kilométer

C futam (Kismaraton): 14 kilométer