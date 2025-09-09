szeptember 9., kedd

Atlétika

2 órája

Barokk Futóparádé: ez már a 28. verseny lesz a sorban

Címkék#Gyalog Barokk#Csákó-kör#tárgyjutalom#Egri Testedző Club

Eger egyik legnagyobb és legrégebbi futóversenyét szeptember 21-én, vasárnap rendezik. A 28. Barokk Futóparádén három távon kínálnak indulási lehetőséget.

Az Egri Testedző Club rendezvényének célja nem változott: a vármegyeszékheéy gyönyörű barokk belvárosának bemutatása, az egészséges életmódra történő felhívás, valamint a versenyzési lehetőség biztosítása a futás szerelmeseinek.

A 28. Barokk Futóparádé mezőnye az Érsekkertből rajtol
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A versenyen bárki indulhat, nevezni az e-nevezes oldalon lehet az alábbi három távra:

A futam (Csákó-kör vagy Gyalog Barokk): 1,5 kilométer
B futam (Minimaraton): 7 kilométer
C futam (Kismaraton): 14 kilométer

A leggyorsabb teljesítőkre érmek és tárgyjutalmak várnak, a versenyre a legtöbb, de legalább 50 főt benevező 1–3. tanintézet pedig 50, 30, 20 ezer forintos sportszervásárlási lehetőséget kap.

Idén minden előnevező emblémázott, fehér technikai pólót kap ajándékba, amelyet a rajtszám átvétele után, a helyszínen lehet majd átvenni.

Forrás: ETC

 

