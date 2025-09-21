1 órája
Barokk hangulatban futott Eger – több mint 600 résztvevő a futóparádén
Több mint 600 futó állt rajthoz vasárnap Eger történelmi belvárosában a Barokk Futóparádén, ahol a napsütéses, kellemes idő tökéletes környezetet biztosított a futóknak.
A 28. Barokk Futóparádé vasárnap 10 óra 30-kor rajtolt Eger történelmi belvárosában, az Érsekkertből. A rendezvény célja Eger barokk jellegű belvárosának bemutatása, az egészséges életmód népszerűsítése és versenyzési lehetőség biztosítása minden korosztály számára. A rendezvényre több mint 600 futó érkezett.
A napos, kellemes idő tökéletes futóidőt biztosított, a versenyzők a Csákó-kör rövid távjától a kismaraton hosszú kihívásáig mérhették össze erejüket. A rajt és a cél az Érsekkertben volt, ahol a versenyközpont előtti terület frissítőkkel és sportident időméréssel várta a futókat
Barokk futóparádé EgerbenFotók: Lénárt Márton
A rendezvény nemcsak a sportot, hanem a közösséget is ünnepelte, hiszen a résztvevők között az iskolai csapatok is versenyeztek, ezzel erősítve a helyi közösség összetartását. A Barokk Futóparádé így újra bizonyította, hogy Eger nemcsak történelmi, hanem sportos élményekkel is várja látogatóit.
