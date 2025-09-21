Barokk hangulatban futott Eger – több mint 600 résztvevő a futóparádén

A 28. Barokk Futóparádé vasárnap 10 óra 30-kor rajtolt Eger történelmi belvárosában, az Érsekkertből. A rendezvény célja Eger barokk jellegű belvárosának bemutatása, az egészséges életmód népszerűsítése és versenyzési lehetőség biztosítása minden korosztály számára. A rendezvényre több mint 600 futó érkezett.

Így indul a futóparádé Fotó: Lénárt Márton

A napos, kellemes idő tökéletes futóidőt biztosított, a versenyzők a Csákó-kör rövid távjától a kismaraton hosszú kihívásáig mérhették össze erejüket. A rajt és a cél az Érsekkertben volt, ahol a versenyközpont előtti terület frissítőkkel és sportident időméréssel várta a futókat