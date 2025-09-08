Bélkő SE-Bélapátfalva: vándorbotos időszak következik

A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság címvédője az elkövetkezendő időszakban nyolc mérkőzést kényszerül idegenben játszani.

A bélapátfalvi nézők egy darabig csak idegenben láthatják csapatukat

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A pályaválasztói jog felcserélését az indokolja, hogy a bélapátfalvi öltözőben felújítják a vizesblokkot és a fűtési rendszert. Emiatt nem lehet használni az épületet. A tervek szerint a november 8-án esedékes Atkár SE elleni találkozót már újra hazai környezetben játszhatja a 315 napig tartott bajnoki veretlenségét az elmúlt hétvégén Heréden elveszített gárda.