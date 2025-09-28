2. Bezzegh-kupa: a szemekben látott csillogásért megérte versenyt rendezni

A 2. Bezzegh-kupa délelőtti programjában a piros, narancs és zöld pályás korcsoportok szerepeltek, délután pedig az U12-es, az U14-es, és U16-18-as korosztályhoz tartozó teniszezők léptek pályára.

A 2. Bezzegh-kupa mezőnyének tagja kiváló verseny részesei lehettek

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Egykori labdarúgóként Bezzegh Zoltán jól tudja, hogy közösségben sportolni mindig pozitív és megerősítő érzést ad az ember életében. A sportember, támogató szívügye a tenisz és az atlétika is.

Hatalmas öröm számunkra, hogy megrendezhettük a 2. Bezzegh-kupát, ahol több mint 50 nevező indult

– mondta Bezzegh Zoltán. – Büszkék vagyunk a színeinkben szereplő játékosainkra, akik nagyszerűen szerepeltek a versenyen. Reméljük, mindenki jól érezte magát, és szép élményekkel tért haza. Minden perc megérte, amit a szervezéssel közösen eltöltöttünk a barátaimmal, hiszen a résztvevő fiatalok szemében láttam azt a csillogást, ami miatt érdemes volt lebonyolítani az eseményt.

Tóth Dénes versenyigazgató és Bezzegh Zoltán névadó támogató

Forrás: Gyöngy TSC

Bezzegh Zoltán köszönte Nagy Gábor szervezői és Tóth Dénes versenyigazgatói munkáját, ahogy hálás volt edzőként és segítőként Balogh Norinának, Urbán Attilának, Asztalos Andrásnak, Mladoniczky Laurának, Előházi Johannának és Bernáth Zsoltnak.

Már most várjuk, hogy jövőre újra találkozzunk!

– emelte ki a névadó szponzor.