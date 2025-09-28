szeptember 28., vasárnap

Tenisz

3 órája

2. Bezzegh-kupa: a szemekben látott csillogásért megérte versenyt rendezni

Címkék#Gyöngyös#u14#Bezzegh Zoltán#Gyöngy TSC#Sólyomszem TK

Második alkalommal adott otthont Heves vármegyei utánpótlás-versenynek a gyöngyösi Center Court. Versenyigazgatóként Tóth Dénes, támogatóként pedig Bezzegh Zoltán fémjelezte a 2. Bezzegh-kupa néven kiírt salakos megméretést.

Bódi Csaba

A 2. Bezzegh-kupa délelőtti programjában a piros, narancs és zöld pályás korcsoportok szerepeltek, délután pedig az U12-es, az U14-es, és U16-18-as korosztályhoz tartozó teniszezők léptek pályára.

A 2.Bezzegh-kupa mezőnyének tagja kiváló verseny részesei lehettek
A 2. Bezzegh-kupa mezőnyének tagja kiváló verseny részesei lehettek
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Egykori labdarúgóként Bezzegh Zoltán jól tudja, hogy közösségben sportolni mindig pozitív és megerősítő érzést ad az ember életében. A sportember, támogató szívügye a tenisz és az atlétika is.

Hatalmas öröm számunkra, hogy megrendezhettük a 2. Bezzegh-kupát, ahol több mint 50 nevező indult 

– mondta Bezzegh Zoltán. – Büszkék vagyunk a színeinkben szereplő játékosainkra, akik nagyszerűen szerepeltek a versenyen. Reméljük, mindenki jól érezte magát, és szép élményekkel tért haza. Minden perc megérte, amit a szervezéssel közösen eltöltöttünk a barátaimmal, hiszen a résztvevő fiatalok szemében láttam azt a csillogást, ami miatt érdemes volt lebonyolítani az eseményt.

Tóth Dénes versenyigazgató és Bezzegh Zoltán névadó támogató 
Forrás: Gyöngy TSC

Bezzegh Zoltán köszönte Nagy Gábor szervezői és Tóth Dénes versenyigazgatói munkáját, ahogy hálás volt edzőként és segítőként Balogh Norinának, Urbán Attilának, Asztalos Andrásnak, Mladoniczky Laurának, Előházi Johannának és Bernáth Zsoltnak.

Már most várjuk, hogy jövőre újra találkozzunk!

– emelte ki a névadó szponzor.

A 2. Bezzegh-kupa dobogósai

Piros lányok:
1. Püspöki Anna (Árpádföldi TK, Budapest)
2. Rosiczky Kendra (Hatvani Tenisz Centrum)

Piros fiúk:
1. Vaughan Marcel (Sólyomszem Tenisz Klub, Eger)
2. Fehér Bendegúz (Gyöngy TSC)
3. Szabó Barnabás (Sólyomszem TK)

Narancs lányok:
1. Gyenge Amira (Sólyomszem TK)
2. Hovanecz Hanna (Gyöngy TSC)

2. Bezzegh-kupa utánpótlás tenisz verseny, Gyöngyös

Fotók: Czímer Tamás/heol.hu

Narancs fiúk:
1. Fehér Bendegúz (Gyöngy TSC)
2. Pós Boldizsár (Sólyomszem TK)
3. Vaughan Marcel (Sólyomszem TK)

Zöld lányok:
1. Gyenge Amira (Sólyomszem TK)
2. Kecskés Fruzsina (Gyöngy TSC)
3. György Janka (Gyöngyössolymos)

Zöld fiúk:
1. Molnár Máté (Sólyomszem TK)
2. Váradi Levente (Gyöngy TSC)
3. Suha Juhász Máté (Gyöngy TSC)

Szervezőként Nagy Gábor mondta el a tudnivalókat
Fotó: Czimer Tamas / Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

U12, fiúk:
1. Nagy Zétény (Gyöngy TSC)
2. Nagy Hunor (Hatvani TC)
3. Szilágyi Gergő (Sólyomszem TK)

U14, lányok:
1. Tőzsér Petra (Gyöngy TSC)
2. Barkóczi Hanna Zoé (Gyöngy TSC)
3. Csoszor Nóra Nikolett (Gyöngy TSC)

U14, fiúk:
1. Gallik Gergő (Sólyomszem TK)
2. Hadi Levente (Gyöngy TSC
3. Gulyás Ádám (Sólyomszem TK)

U16–U18, lányok:
1. Imricsik Lilla (Vamav Gyöngyös)
2. Előházi Johanna (Gyöngy TSC)
3. Mészáros Lili (Gyöngyös)

U16–U18, fiúk:
1. Lados Tóth Bence (Kartali TK)
2. Tüke Vendel Noel (Kartali TK)
3. Pittner Péter (Gyöngyös)

 

