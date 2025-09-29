szeptember 29., hétfő

2 órája

Bodon FC: a pétervásárai klub csapata ikszelt az FC Barcelonával

Címkék#szenior#Juhász Péter#Bodon Péter#FC Barcelona#Bodon FC

A Real Sociedad elleni La Liga-mérkőzés megtekintése is a programban szerepelt a Bodon FC csapatának.

Bódi Csaba

A pétervásárai Bodon FC újabb külföldi túrájának részeként az FC Barcelona szeniorjaival is megmérkőztek a Bodon Péter vezette gárda tagjai.

A Bodon FC társulata (kékben) négygólos meccset játszott a barcelonai öregfiúkkal
A Bodon FC társulata (kékben) négygólos meccset játszott a barcelonai öregfiúkkal 
Forrás:  Beküldött fotó

A Magyarországról érkezett együttest az Aranycsapat játékosának fia, Ifj. Kocsis Sándor látta el tanácsokkal a Barca elleni barátságos találkozón.

FC Barcelona öregfiúk–Bodon FC 2–2

FC BARCELONA: J. Llaveria, A. Navarro, J. G. Orti, J. Ortuno, F. Bel Dani, V. J. Ma Pujol, Medina, R. Fernandez, P. Martínez, M. Gonzales, J. M. Martínez, V. Navarro, J. Blanquera. Edző: Jordi Gonzalvo.
BODON FC: Kasza Viktor, Forgó Levente, Forgó Zsolt, Dávid Attila, Juhász Péter, Bodon Péter, Antonino Caristo, Manuel Caristo, Alfredo Maria Ottaviani, Marco Demurtas, Stefano Di Cecca, Patrizio Costantini. Stáb: Ifj. Kocsis Sándor és Tóth István. 
A BFC gólszerzői: Stefano Di Cecca, Patrizio Costantini.

A Barcelonában szerepelt Bodon FC csapata
Forrás:  Beküldött fotó / Barczi-Bennett Edina 

A Bodon FC tagjai az Olimpia Stadionban rendezett FC Barcelona–Real Sociedad La Liga-mérkőzést (2–1) a helyszínen tekinthették meg.

 

 

