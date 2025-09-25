1 órája
Body-Fit Andornaktálya: a Predator-kupával hangoltak a világbajnokságra
Vecsésen át vezet az út Koperbe. A Body-Fit Andornaktálya versenyzői jól tudják ezt, ugyanis a Pest vármegyei településen rendezett Predator-kupa jelentette az előszobáját a szlovén kikötővárosban lebonyolítandó világbajnokságnak.
A két nemzetközi szövetség (IBFF, AWA) égisze alatt zajlott testépítő és fitnesz versenyen a Body-Fit Andornaktálya indulói 4 arany-, 3 ezüst-, és 2 bronzérmet gyűjtöttek. A trió számára most már Koper jelenti a fókuszt.
A Body-Fit Andornaktálya tagjainak helyezései
Demeter Katalin
IBFF Miss figure: 1. hely
IBFF Miss fitness: 1. hely
IBFFMiss fitness over 40: 1. hely
Az őszi szezonom első versenyén a vártnál sokkal jobban sikerült bemutatkozni. A három kategória-győzelmet álmomban sem gondoltam volna. Irány a világbajnokság!
– mondta Demeter Katalin.
Európa legjobbja az andornaktályai modell a Miss Fitness kategóriában
Baráth János
IBFF Mens phisique over 40: 2. hely
IBFF férfi testépítés over 40: 2. hely
IBFF férfi testépítés -70 kg: 1. hely
Első „nagy versenyem” volt, amelyre vegyes érzelmekkel, tapasztalatlanul, de Tóth Józsefnek köszönhetően felkészülten érkeztem. Rengeteg pozitív biztatással hazatérve most már a vb-re összpontosítok
– fogalmazott Baráth János.
Body-Fit Andornaktálya: a kidolgozottság és a rutin a Lupa-tónál is aranyat ért
Vona Boglárka
IBFF Miss wellness: 2. hely
AWA Miss wellness: 3. hely
AWA Miss bikini: 3. hely
Négy éve álltam utoljára színpadon, jó érzés volt újra belecsöppenni ebbe a világba. Nagyon jól éreztem magam a versenyen, pozitív élményekkel jöttem haza. Tudom, hogy min kell javítani, a következő napokban ezen leszek
– tekintett előre Vona Boglárka.
Body-Fit Andornaktálya: ez az újoncok hétvégéje volt