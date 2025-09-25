szeptember 25., csütörtök

Testépítés

1 órája

Body-Fit Andornaktálya: a Predator-kupával hangoltak a világbajnokságra

Címkék#világbajnokság#Vona Boglárka#Demeter Katalin#Predator-kupa#Baráth János

Vecsésen át vezet az út Koperbe. A Body-Fit Andornaktálya versenyzői jól tudják ezt, ugyanis a Pest vármegyei településen rendezett Predator-kupa jelentette az előszobáját a szlovén kikötővárosban lebonyolítandó világbajnokságnak.

Bódi Csaba

A két nemzetközi szövetség (IBFF, AWA) égisze alatt zajlott testépítő és fitnesz versenyen a Body-Fit Andornaktálya indulói 4 arany-, 3 ezüst-, és 2 bronzérmet gyűjtöttek. A trió számára most már Koper jelenti a fókuszt.

A Body-Fit Andornaktálya vb-re készülő triója (balról): Vona Boglárka, Baráth János és Demeter Katalin
A Body-Fit Andornaktálya vb-re készülő triója (balról): Vona Boglárka, Baráth János és Demeter Katalin
Forrás:  Beküldött fotó

A Body-Fit Andornaktálya tagjainak helyezései

Demeter Katalin 

IBFF Miss figure: 1. hely
IBFF Miss fitness: 1. hely
IBFFMiss fitness over 40: 1. hely

Az őszi szezonom első versenyén a vártnál sokkal jobban sikerült bemutatkozni. A három kategória-győzelmet álmomban sem gondoltam volna. Irány a világbajnokság! 

– mondta Demeter Katalin.

Baráth János

IBFF Mens phisique over 40: 2. hely
IBFF férfi testépítés over 40: 2. hely
IBFF férfi testépítés -70 kg: 1. hely 

Első „nagy versenyem” volt, amelyre vegyes érzelmekkel,  tapasztalatlanul, de Tóth Józsefnek köszönhetően felkészülten érkeztem. Rengeteg pozitív biztatással hazatérve most már a vb-re összpontosítok

– fogalmazott Baráth János.

Vona Boglárka

IBFF Miss wellness: 2. hely
AWA Miss wellness: 3. hely
AWA Miss bikini: 3. hely

Négy éve álltam utoljára színpadon, jó érzés volt újra belecsöppenni ebbe a világba. Nagyon jól éreztem magam a versenyen, pozitív élményekkel jöttem haza. Tudom, hogy min kell javítani, a következő napokban ezen leszek 

– tekintett előre Vona Boglárka. 


 

