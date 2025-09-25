szeptember 25., csütörtök

Kosárlabda

Bornemissza-kupa: négyes nemzetközi torna a Balassiban

Címkék#u13#EVSI#Balassi Bálint Általános Iskolában#Michalovce#Przemysl

Az Egri Városi Sportiskola U13-as csapata házigazdaként fogadja szlovák, ukrán és lengyel vendégét.

Bódi Csaba

A Balassi Bálint Általános Iskolában (Malomárok u. 1.) Przemysl (lengyel), Michalovce (szlovákiai) és Uzhgorod (ukrán) korosztályos együttese ellen játszanak az EVSI fiataljai.

A torna négy csapata az U13-as korosztályhoz tartozik
A  torna négy csapata az U13-as korosztályhoz tartozik
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A Bornemissza-kupa proramja

Szombat

09.00: Eger–Michalovce
10.40: Ünnepélyes megnyitó
11.00: Uzhgorod–Przemysl
15.00: Przemysl–Eger
16.45: Michalovce–Uzhgorod

Vasárnap

09.00: Michalovce–Przemysl
10.45: Eger–Uzhgorod
12.15: Eredményhirdetés, díjkiosztás

 

