Kosárlabda
48 perce
Bornemissza-kupa: négyes nemzetközi torna a Balassiban
Az Egri Városi Sportiskola U13-as csapata házigazdaként fogadja szlovák, ukrán és lengyel vendégét.
A Balassi Bálint Általános Iskolában (Malomárok u. 1.) Przemysl (lengyel), Michalovce (szlovákiai) és Uzhgorod (ukrán) korosztályos együttese ellen játszanak az EVSI fiataljai.
A Bornemissza-kupa proramja
Szombat
09.00: Eger–Michalovce
10.40: Ünnepélyes megnyitó
11.00: Uzhgorod–Przemysl
15.00: Przemysl–Eger
16.45: Michalovce–Uzhgorod
Vasárnap
09.00: Michalovce–Przemysl
10.45: Eger–Uzhgorod
12.15: Eredményhirdetés, díjkiosztás
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre