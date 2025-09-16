szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Táncsport

55 perce

Breaktánc: színes világot hoznak vissza Egerbe

Címkék#Eger#Supreme Style Crew#hiphop kultúra#tanfolyam#breaktánc

Az ezredforduló környékén Eger utcáin és közösségi terein gyakran lehetett találkozni fiatalokkal, akik a hiphop kultúra egyik leglátványosabb elemét gyakorolták. A zene, a kreativitás és az akrobatikus mozdulatok együttese sokakat vonzott, és a breaktánc egyfajta életérzést jelentett.

Bódi Csaba

Az idő múlásával azonban ez a mozgalom lassan visszaszorult, és mára csak néhány kitartó táncos maradt, akik hűen ápolják a rendkívül komplex, ugyanakkor kihívásokkal teli breaktánc sportágat.

A breaktánc újra elindul hódító útjára Egerben
A breaktánc újra elindul hódító útjára Egerben
Fotó: Pogonyi Dániel / Forrás:  Beküldött fotó

A 2024. évi nyári olimpiai játékokon bemutatkozott stílus nem csupán tánc. Erőt, kitartást, ritmusérzéket és hatalmas kreativitást igényel, ráadásul közösséget is teremt. Most új lehetőség nyílik azok számára, akik szeretnék kipróbálni magukat ebben a látványos mozgásformában. Az egri Mirror Mozgásstúdió és a Supreme Style Crew együttműködésének köszönhetően októbertől induló tanfolyam várja az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy visszahozzák a break dance színes világát a városba, és lehetőséget adjanak mind a teljesen kezdőknek, mind azoknak, akik már régebben foglalkoztak a stílussal.

Újra felkerül a város a breaktánc honi térképére

A tanfolyam nemcsak táncórákat, hanem közösségi élményt is kínál: a résztvevők megtapasztalhatják a hiphop kultúra szellemiségét, a battle-ök izgalmát és a közös fejlődés örömét. Eger újra felkerülhet a hazai breaktánc térképére, csak most a városban élőkön múlik, hogy minél többen bekapcsolódjanak az energiával teli, inspiráló világba.

Októberben indulnak

A Mirror Mozgásstúdió és a Supreme Style Crew szervezésében októbertől indul breaktánc tanfolyam Egerben. Ki lehet próbálni a hiphop kultúra leglátványosabb táncát., meglehet tanulni a toprock, a footwork, a power move és a freeze alapjait. Kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánlják a szervezők, akik Sas utca 60/A szám alatti terembe várják az érdeklődőket. Telefonszám: 20/210-2753, ill. 30/488-8171.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu