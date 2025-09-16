Breaktánc: színes világot hoznak vissza Egerbe

Az idő múlásával azonban ez a mozgalom lassan visszaszorult, és mára csak néhány kitartó táncos maradt, akik hűen ápolják a rendkívül komplex, ugyanakkor kihívásokkal teli breaktánc sportágat.

A breaktánc újra elindul hódító útjára Egerben

A 2024. évi nyári olimpiai játékokon bemutatkozott stílus nem csupán tánc. Erőt, kitartást, ritmusérzéket és hatalmas kreativitást igényel, ráadásul közösséget is teremt. Most új lehetőség nyílik azok számára, akik szeretnék kipróbálni magukat ebben a látványos mozgásformában. Az egri Mirror Mozgásstúdió és a Supreme Style Crew együttműködésének köszönhetően októbertől induló tanfolyam várja az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy visszahozzák a break dance színes világát a városba, és lehetőséget adjanak mind a teljesen kezdőknek, mind azoknak, akik már régebben foglalkoztak a stílussal.

Újra felkerül a város a breaktánc honi térképére

A tanfolyam nemcsak táncórákat, hanem közösségi élményt is kínál: a résztvevők megtapasztalhatják a hiphop kultúra szellemiségét, a battle-ök izgalmát és a közös fejlődés örömét. Eger újra felkerülhet a hazai breaktánc térképére, csak most a városban élőkön múlik, hogy minél többen bekapcsolódjanak az energiával teli, inspiráló világba.