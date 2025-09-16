1 órája
Breaktánc: színes világot hoznak vissza Egerbe
Az ezredforduló környékén Eger utcáin és közösségi terein gyakran lehetett találkozni fiatalokkal, akik a hiphop kultúra egyik leglátványosabb elemét gyakorolták. A zene, a kreativitás és az akrobatikus mozdulatok együttese sokakat vonzott, és a breaktánc egyfajta életérzést jelentett.
Az idő múlásával azonban ez a mozgalom lassan visszaszorult, és mára csak néhány kitartó táncos maradt, akik hűen ápolják a rendkívül komplex, ugyanakkor kihívásokkal teli breaktánc sportágat.
A 2024. évi nyári olimpiai játékokon bemutatkozott stílus nem csupán tánc. Erőt, kitartást, ritmusérzéket és hatalmas kreativitást igényel, ráadásul közösséget is teremt. Most új lehetőség nyílik azok számára, akik szeretnék kipróbálni magukat ebben a látványos mozgásformában. Az egri Mirror Mozgásstúdió és a Supreme Style Crew együttműködésének köszönhetően októbertől induló tanfolyam várja az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy visszahozzák a break dance színes világát a városba, és lehetőséget adjanak mind a teljesen kezdőknek, mind azoknak, akik már régebben foglalkoztak a stílussal.
Újra felkerül a város a breaktánc honi térképére
A tanfolyam nemcsak táncórákat, hanem közösségi élményt is kínál: a résztvevők megtapasztalhatják a hiphop kultúra szellemiségét, a battle-ök izgalmát és a közös fejlődés örömét. Eger újra felkerülhet a hazai breaktánc térképére, csak most a városban élőkön múlik, hogy minél többen bekapcsolódjanak az energiával teli, inspiráló világba.
Októberben indulnak
A Mirror Mozgásstúdió és a Supreme Style Crew szervezésében októbertől indul breaktánc tanfolyam Egerben. Ki lehet próbálni a hiphop kultúra leglátványosabb táncát., meglehet tanulni a toprock, a footwork, a power move és a freeze alapjait. Kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánlják a szervezők, akik Sas utca 60/A szám alatti terembe várják az érdeklődőket. Telefonszám: 20/210-2753, ill. 30/488-8171.