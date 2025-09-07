szeptember 7., vasárnap

Célkeresztben a világbajnokság – Batki György újabb kihívás előtt

Címkék#világbajnokság#Heol-podcast#IPSC#kézifegyver#Batki György

Batki György alezredes ősszel is versenyről versenyre jár. Következő állomása a dél-afrikai világbajnokság.

Tóth Balázs

Batki György alezredes, sportlövő idén ősszel is világversenyekre készül. A II. Agria Kupában a rendvédelmi szervek versenyében a pisztolyosok küzdelmét megnyerte a kiképző szakember, és a hétvégéje sem telik eseménytelenül, hiszen Szlovákiában és Fóton is versenyez szituációs és steel versenyszámokban, jövő héten pedig rendőr bajnokságon vesz részt. Azután Dél-Afrikába vezet az útja, ahol Matlosanában rendezik az IPSC kézifegyver világbajnokságot. 

