1 órája
Célkeresztben a világbajnokság – Batki György újabb kihívás előtt
Batki György alezredes ősszel is versenyről versenyre jár. Következő állomása a dél-afrikai világbajnokság.
Batki György alezredes, sportlövő idén ősszel is világversenyekre készül. A II. Agria Kupában a rendvédelmi szervek versenyében a pisztolyosok küzdelmét megnyerte a kiképző szakember, és a hétvégéje sem telik eseménytelenül, hiszen Szlovákiában és Fóton is versenyez szituációs és steel versenyszámokban, jövő héten pedig rendőr bajnokságon vesz részt. Azután Dél-Afrikába vezet az útja, ahol Matlosanában rendezik az IPSC kézifegyver világbajnokságot.
