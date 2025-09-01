Csuhaj Zsombor-emléktorna: a fájdalom sosem múlik el

A 2022. szeptemberében elhunyt bélapátfalvi futballista előtti tisztelgetés jegyében lebonyolított rendezvényen borsodnádasdi győzelem született, amit azonban részben „hazai” sikernek lehet elkönyvelni. Adódik ez abból, hogy az első helyen végzett BLÉZ csapatában szerepelt a Bélkő SE-Bélapáfalva vármegyei II. osztályú csapatának edzője.

Az ezüstérmes Bélapáti Ifjoncok csapata

Forrás: Beküldött fotó

Gyárfás Gábor olyannyira meghatározó szerepet töltött be, hogy kiérdemelte a legjobb mezőnyjátékosnak járó különdíjat. A 42 éves játékos ugyanúgy hatszor talált a kapuba, mint a gólkirály, Molnár Richárd. A legjobb kapusnak választott Bogdán Dávid mindössze egy gólt kapott a torna során. Az Érsek Martin és Bársony Dániel szervezte eseményen Mező Alfréd tevékenykedett játékvezetőként.

A harmadik helyezett Derda és barátai együttese

Forrás: Beküldött fotó

Megköszönve a jelenlétet, a díjakat Csuhaj Zsombor szülei adták át, akik fájdalma sosem múlik el, ezek a rendezvényen csupán némileg segítenek feldolgozni a feldolgozhatatlant.