Kispályás foci

Csuhaj Zsombor-emléktorna: a fájdalom sosem múlik el

Címkék#Csuhaj Zsombor#Bélkő SE#emléktorna

Három éve történt a tragikus kimenetelű közlekedés baleset. A 3. Csuhaj Zsombor-emléktorna nem próbálta feledtetni a történteket, hanem azt mutatta meg újra, hogy a 19 évesen elvesztett futballista alakja és emléke örökre megmarad a szívekben és a lelkekben.

Bódi Csaba

Bélapátfalván hat csapat játékosai alkották a 3. Csuhaj Zsombor-emléktorna mezőnyét a Bélkő SE Sporttelepén. 

Akadt köztük egészen fiatal, a 10 éves Kovács Dorián személyében, és igen tapasztalt labdarúgó is, a 70 esztendős Szabó András (Zsuzsi) jóvoltából. 

A 2022. szeptemberében elhunyt bélapátfalvi futballista előtti tisztelgetés jegyében lebonyolított rendezvényen borsodnádasdi győzelem született, amit azonban részben „hazai” sikernek lehet elkönyvelni. Adódik ez abból, hogy az első helyen végzett BLÉZ csapatában szerepelt a Bélkő SE-Bélapáfalva vármegyei II. osztályú csapatának edzője.

Az ezüstérmes Bélapáti Ifjoncok csapata
Forrás:  Beküldött fotó

Gyárfás Gábor olyannyira meghatározó szerepet töltött be, hogy kiérdemelte a legjobb mezőnyjátékosnak járó különdíjat. A 42 éves játékos ugyanúgy hatszor talált a kapuba, mint a gólkirály, Molnár Richárd. A legjobb kapusnak választott Bogdán Dávid mindössze egy gólt kapott a torna során. Az Érsek Martin és Bársony Dániel szervezte eseményen Mező Alfréd tevékenykedett játékvezetőként. 

A harmadik helyezett  Derda és barátai együttese
Forrás:  Beküldött fotó

Megköszönve a jelenlétet, a díjakat Csuhaj Zsombor szülei adták át, akik fájdalma sosem múlik el, ezek a rendezvényen csupán némileg segítenek feldolgozni a feldolgozhatatlant.

A 3. Csuhaj Zsombor-emléktorna végeredménye

1. BLÉZ (Borsodnádasd)
2. Bélapáti Ifjoncok
3. Derda és barátai
4. Bélkő SE ifi
5. Bélapátfalvi Öregfiúk
6. Zs & Zs (Zsuzsi és Sztankó Zsolti barátai)

Szabó András (jobbra) és Kovács Dorián különdíjat vehetett át
Forrás:  Beküldött fotó

Különdíjak

Legjobb kapus: Bogdán Dávid (BLÉZ)
Legjobb mezőnyjátékos: Gyárfás Gábor (BLÉZ)
Gólkirály: Molnár Richárd (Bélapáti Ifjoncok) 6 találat


 

