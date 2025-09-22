szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Küzdősport

39 perce

Cutler Fight-HMMAF: elnöki dicséret Nagy Bence Bendegúznak

Címkék#egri#Cutler Fight-HMMAF Amatőr MMA#Magyar MMA Szövetség#Nagy Bence Bendegúznak#ketrecharc

Nagy Bence Bendegúz győzelemmel mutatkozott be. A Borics Ádám Fighting Academy versenyzője a Cutler Fight-HMMAF Amatőr MMA forduló egri helyszínén aratott sikert.

Bódi Csaba

A 18 éves harcos a –70,3 kilogrammos súlycsoportban mérette meg magát Cutler Fight-HMMAF ketrecharc versenyén.

Borics Ádám tanítványa, Nagy Bence Bendegúz (balra) kiválóan debütált a Cutler Fight-HMMAF versenyen 
Borics Ádám tanítványa, Nagy Bence Bendegúz kiválóan debütált a Cutler Fight-HMMAF versenyen 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

– Bendegúzzal most találkoztam először, én vezettem a mérkőzését – kezdte a Magyar MMA Szövetség elnöke, Kókai Gábor. – Nagyon ügyes volt, azt kell mondjam, meglepő volt az, amit nyújtott ahhoz képest, hogy még nem volt ilyen mérkőzése. Úgy tudom, hogy korábban B kategóriás kempóversenyen indult. Szerintem szuper módon, a vártnál magasabb szinten teljesített, de erről leginkább az edzőjét, Borics Ádámot kellene megkérdezni. Az látszik, hogy jó kezekben van, remek mérkőzést hozott le a ketrecben, nagy jövőt látok előtte itt, az amatőrök vonalán.

A Cutler Fight-HMMAF 17 párharcot vonultatott fel

A Cutler Fitness by Allure oktogonjában 24 versenyző 17 mérkőzését láthatták a nézők.

Nagyon komolyan felkészült harcosokat láttam a ketrecben

– folytatta Kókai Gábor. – Minden versenyző maximálisan hozta azt, amire előzetesen számítani lehetett tőlük. Valamennyien kiadták magukból a maximumot. Parádés mérkőzéseket hoztak a párharcokra, jó volt őket látni. A felkészült harcosoknak sikerült kiszolgálni a közönséget, így eredményes fordulót hagytunk magunk mögött.

Cutler Fight-HMMAF Amatőr MMA

Fotók: Lénárt Márton/heol.hu

A folytatást illetően így fogalmazott a Magyar MMA Szövetség elnöke.

– A visszajelzések szerit minden teljesen jól alakult, mindenki jól érezte magát. Amennyiben a jövőben ismét megkeresnek bennünket a helyi tulajdonosok, hogy akarnak egy fordulót, akkor időben nekiállunk és megszervezzük, és akkor még jobbat tudunk ebből kihozni. Vagyis bízom benne, hogy visszatérünk még Egerbe.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu