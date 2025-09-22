Cutler Fight-HMMAF: elnöki dicséret Nagy Bence Bendegúznak

A 18 éves harcos a –70,3 kilogrammos súlycsoportban mérette meg magát Cutler Fight-HMMAF ketrecharc versenyén.

Borics Ádám tanítványa, Nagy Bence Bendegúz kiválóan debütált a Cutler Fight-HMMAF versenyen

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

– Bendegúzzal most találkoztam először, én vezettem a mérkőzését – kezdte a Magyar MMA Szövetség elnöke, Kókai Gábor. – Nagyon ügyes volt, azt kell mondjam, meglepő volt az, amit nyújtott ahhoz képest, hogy még nem volt ilyen mérkőzése. Úgy tudom, hogy korábban B kategóriás kempóversenyen indult. Szerintem szuper módon, a vártnál magasabb szinten teljesített, de erről leginkább az edzőjét, Borics Ádámot kellene megkérdezni. Az látszik, hogy jó kezekben van, remek mérkőzést hozott le a ketrecben, nagy jövőt látok előtte itt, az amatőrök vonalán.