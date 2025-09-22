39 perce
Cutler Fight-HMMAF: elnöki dicséret Nagy Bence Bendegúznak
Nagy Bence Bendegúz győzelemmel mutatkozott be. A Borics Ádám Fighting Academy versenyzője a Cutler Fight-HMMAF Amatőr MMA forduló egri helyszínén aratott sikert.
A 18 éves harcos a –70,3 kilogrammos súlycsoportban mérette meg magát Cutler Fight-HMMAF ketrecharc versenyén.
– Bendegúzzal most találkoztam először, én vezettem a mérkőzését – kezdte a Magyar MMA Szövetség elnöke, Kókai Gábor. – Nagyon ügyes volt, azt kell mondjam, meglepő volt az, amit nyújtott ahhoz képest, hogy még nem volt ilyen mérkőzése. Úgy tudom, hogy korábban B kategóriás kempóversenyen indult. Szerintem szuper módon, a vártnál magasabb szinten teljesített, de erről leginkább az edzőjét, Borics Ádámot kellene megkérdezni. Az látszik, hogy jó kezekben van, remek mérkőzést hozott le a ketrecben, nagy jövőt látok előtte itt, az amatőrök vonalán.
Cutler Fight: Nagy Bence Bendegúznak is lehet szurkolni az egri MMA fordulóban
A Cutler Fight-HMMAF 17 párharcot vonultatott fel
A Cutler Fitness by Allure oktogonjában 24 versenyző 17 mérkőzését láthatták a nézők.
Nagyon komolyan felkészült harcosokat láttam a ketrecben
– folytatta Kókai Gábor. – Minden versenyző maximálisan hozta azt, amire előzetesen számítani lehetett tőlük. Valamennyien kiadták magukból a maximumot. Parádés mérkőzéseket hoztak a párharcokra, jó volt őket látni. A felkészült harcosoknak sikerült kiszolgálni a közönséget, így eredményes fordulót hagytunk magunk mögött.
Cutler Fight-HMMAF Amatőr MMAFotók: Lénárt Márton/heol.hu
A folytatást illetően így fogalmazott a Magyar MMA Szövetség elnöke.
– A visszajelzések szerit minden teljesen jól alakult, mindenki jól érezte magát. Amennyiben a jövőben ismét megkeresnek bennünket a helyi tulajdonosok, hogy akarnak egy fordulót, akkor időben nekiállunk és megszervezzük, és akkor még jobbat tudunk ebből kihozni. Vagyis bízom benne, hogy visszatérünk még Egerbe.