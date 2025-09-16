2 órája
Cutler Fight: Nagy Bence Bendegúznak is lehet szurkolni az egri MMA fordulóban
A Borics Ádám Fighting Academy tagja is ott lesz a mezőnyben a Cutler Fight-HMMAF Amatőr MMA forduló egri helyszínén.
A 18 éves Nagy Bence Bendegúz az Amatőr MMA férfi kategória –70,3 kilós súlycsoportjában méreti meg magát szeptember 20-án.
A Mixed Martial Arts (MMA) vagyis a kevert harcművészetek képviselőit hét kategóriában láthatják az érdeklődők a Cutler Fitness by Allure oktagonjában. A 10 és 15 óra között lebonyolítandó eseményen 25 versenyző 17 mérkőzése képezi a programot.
Idén is az MMA sport szerelmeseit várjuk, akik nemcsak a küzdelmek izgalmait élvezhetik, hanem a belépő mellé járó fitness- és wellness-napijeggyel ki is pihenhetik az adrenalint a Cutler központ szolgáltatásai jóvoltából
