Cutler Fight: Nagy Bence Bendegúznak is lehet szurkolni az egri MMA fordulóban

A 18 éves Nagy Bence Bendegúz az Amatőr MMA férfi kategória –70,3 kilós súlycsoportjában méreti meg magát szeptember 20-án.

Tizenhét mérkőzés szerepel a programban

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A Mixed Martial Arts (MMA) vagyis a kevert harcművészetek képviselőit hét kategóriában láthatják az érdeklődők a Cutler Fitness by Allure oktagonjában. A 10 és 15 óra között lebonyolítandó eseményen 25 versenyző 17 mérkőzése képezi a programot.