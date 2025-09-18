3 perce
A Domoszló–Egerszólát rangadón egy sorozat megszakad – tippelőnk szerint
A Heves vármegyei II. osztály 6. fordulójának mérkőzései közül kiemelkedik az élmezőny csapatainak összecsapása. A százszázalékos mérleggel rendelkező Egerszólát és a szintén veretlen Domoszló párharcra jó csörtét ígér.
A játéknap szombati nyolc találkozójára az Apci TE játékosa tippelt, Kiss Sándor szerint a szólátiak sorozata szakad meg a Domoszló SK otthonában.
A Heves vármegyei II. osztály 6. fordulójának mérkőzései
Szombat 16.00:
Apci TE (7.)–Hort SK (9.)
Apc. V.: Derda József (Juhász S., Molnár M.).
Az előző heti, Petőfibánya ellen elért győzelmünk mindenképpen óriási dopaminlöketet adott a csapatnak. Viszont helyén kell kezelni az eredményt, és nem megelégedni a részsikerekkel. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, de szeretnénk otthon tartani a három pontot, 2–1.
Domoszló SK (2.)–Egerszóláti SK (1.)
Domoszló. V.: Petz Péter Jonatán (Kocsis, Fűkő).
A forduló rangadóján izgalmas, jó iramú mérkőzésen igazságos pontosztozkodást várok, 1–1.
Petőfibányai SK (3.)–Abasár SE (11.)
Petőfibánya. V.: Gyetvai Béla (Viktor, Kárász).
Remélem, hogy a „Bányász” eléri majd azt a célt, amit megfogalmaztak a gárda elé a szezon indulása előtt. Parázs, jó iramú mérkőzésen hazai győzelmet várok, 3–2.
Petőfibányán Parádi Jánosnak visszaadták az erőt az élethez
Atkár SE (14.)–Nagyréde SC (10.)
Atkár. V.: Nagy Ferenc (Sohajda, Kulyó).
A Réde magabiztosan megugorja ezt az akadályt, 0–3.
Felsőtárkány SC (8.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)
Felsőtárkány. V.: Fabók Dániel (Berta Simon).
Nem ismerem a hazai csapatot, de a vendégek küzdeni akarását és mentalitását igen. Ha megfelelő létszámban tudnak megjelenni a mérkőzésen, akkor meg tudják szerezni idei első győzelmüket, 1–2.
A Felsőtárkány SC legendája bízik a hazai pálya előnyében
Bélkő SE-Bélapátfalva (6.)–Zagyvaszántó SE (5.)
Egerszalók V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Rézműves, Gyetvai E.).
A házigazda csapat biztosan ki van éhezve a sikerre, a vendégek viszont három hete hibátlanok. Úgy érzem, hogy a mérleg nyelve a bélapátfalvi gárda felé billen majd, 2–1.
Az Egerszólát bő negyedóra alatt lerendezte a Bélapátfalva elleni rangadót
Tarnaörs Danyi SE (13.)–Heréd LC-Realimmo Sport (4.)
Tarnaörs. V.: Lendvai Gábor (Orovecz, Sztrapkovics).
Magabiztos vendéggyőzelmet várok a jó erőkből álló herédiektől, 0–3.
Tarnamente SSZE (12.)–Poroszló SE (15.)
Kompolt. V.: Mencsik László (Titz, Bálint).
A hazai csapat az elmúlt hetek eredményét most kijavítja, és magabiztosan nyeri a párharcot, 3–0.
Az Egerszólát két ponttal vezet a Domoszló előtt