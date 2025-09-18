A Domoszló–Egerszólát rangadón egy sorozat megszakad – tippelőnk szerint

A játéknap szombati nyolc találkozójára az Apci TE játékosa tippelt, Kiss Sándor szerint a szólátiak sorozata szakad meg a Domoszló SK otthonában.

Péter Martinék (balra) megállítanák Bársony Lőrincéket a Domoszló–Egerszólát rangadón

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A Heves vármegyei II. osztály 6. fordulójának mérkőzései

Szombat 16.00:

Apci TE (7.)–Hort SK (9.)

Apc. V.: Derda József (Juhász S., Molnár M.).

Az előző heti, Petőfibánya ellen elért győzelmünk mindenképpen óriási dopaminlöketet adott a csapatnak. Viszont helyén kell kezelni az eredményt, és nem megelégedni a részsikerekkel. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, de szeretnénk otthon tartani a három pontot, 2–1.