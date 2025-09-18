szeptember 18., csütörtök

Labdarúgás

3 perce

A Domoszló–Egerszólát rangadón egy sorozat megszakad – tippelőnk szerint

Címkék#Domoszló SK#Egerszóláti SK#rangadó#Kiss Sándor

A Heves vármegyei II. osztály 6. fordulójának mérkőzései közül kiemelkedik az élmezőny csapatainak összecsapása. A százszázalékos mérleggel rendelkező Egerszólát és a szintén veretlen Domoszló párharcra jó csörtét ígér.

Bódi Csaba

A játéknap szombati nyolc találkozójára az Apci TE játékosa tippelt, Kiss Sándor szerint a szólátiak sorozata szakad meg a Domoszló SK otthonában.

Péter Martinék (balra) megállítanák Bársony Lőrincéket a Domoszló–Egerszólát rangadón
Péter Martinék (balra) megállítanák Bársony Lőrincéket a Domoszló–Egerszólát rangadón
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

A Heves vármegyei II. osztály 6. fordulójának mérkőzései

Szombat 16.00:

Apci TE (7.)–Hort SK (9.)
Apc. V.: Derda József (Juhász S., Molnár M.).
Az előző heti, Petőfibánya  ellen elért  győzelmünk mindenképpen óriási dopaminlöketet adott a csapatnak. Viszont helyén kell kezelni az eredményt, és nem megelégedni a részsikerekkel. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, de szeretnénk otthon tartani a három pontot, 2–1.

Domoszló SK (2.)–Egerszóláti SK (1.)
Domoszló. V.: Petz Péter Jonatán (Kocsis, Fűkő).
A forduló rangadóján izgalmas, jó iramú mérkőzésen igazságos pontosztozkodást várok, 1–1.

Petőfibányai SK (3.)–Abasár SE (11.)
Petőfibánya. V.: Gyetvai Béla (Viktor, Kárász).
Remélem, hogy a „Bányász” eléri majd azt a célt, amit megfogalmaztak a gárda elé a szezon indulása előtt. Parázs, jó iramú mérkőzésen hazai győzelmet várok, 3–2.

Atkár SE (14.)–Nagyréde SC (10.)
Atkár. V.: Nagy Ferenc (Sohajda, Kulyó).
A  Réde magabiztosan megugorja ezt az akadályt, 0–3.

Felsőtárkány SC (8.)–Jázmin út-Vámosgyörk (16.)
Felsőtárkány. V.: Fabók Dániel (Berta Simon).
Nem ismerem a hazai csapatot, de a vendégek küzdeni akarását és mentalitását igen. Ha megfelelő létszámban tudnak megjelenni a mérkőzésen, akkor meg tudják szerezni idei első győzelmüket, 1–2.

Bélkő SE-Bélapátfalva (6.)–Zagyvaszántó SE (5.) 
Egerszalók V.: Rozsnaki-Orosz Fruzsina (Rézműves, Gyetvai E.).
A házigazda csapat biztosan ki van éhezve a sikerre, a vendégek viszont három hete hibátlanok. Úgy érzem, hogy a mérleg nyelve a bélapátfalvi gárda felé billen majd, 2–1.

Tarnaörs Danyi SE (13.)–Heréd LC-Realimmo Sport (4.)
Tarnaörs. V.: Lendvai Gábor (Orovecz, Sztrapkovics).
Magabiztos vendéggyőzelmet várok a jó erőkből álló herédiektől, 0–3.

Tarnamente SSZE (12.)–Poroszló SE (15.) 
Kompolt. V.: Mencsik László (Titz, Bálint).
A hazai csapat az elmúlt hetek eredményét most kijavítja, és magabiztosan nyeri a párharcot, 3–0.

Az Egerszólát két ponttal vezet a Domoszló előtt

A bajnokság állása
Forrás: adatbank.mlsz.hu

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
