Randi

Az egri kézilabda csapat tagjai egy fontos kérdésre válaszoltak - videó

A Tiktok csatornájukon jelentkezett be a csapat. Egyesével válaszoltak meg a játékosok egy igazán fontos kérdést.

Egy vicces videót tett közzé a Handball Eger Tiktok csatornájukon. Egyesével kérdezték meg a játékosokat, hogy kivel nem engednék a lányukat randizni a csapat tagjai közül.

Az egri kézilabda csapat egy fontos kérdésre válaszolt
Forrás: handballeger.hu

Szerencsére nem lányom van

- hangzott el a válasz az első játékostól, Kiss Gergő védőtől.

Az irányító, Czabula Huba kisebb gondolkodás után az előző védőt, Gergőt választotta. Katona Alex balszélső Török-Vida Zsomborral biztosan nem engedné.

@handballeger 📷 Te kivel nem engednéd?#handball #handballplayer #handballeger #fyp #foto #video #eger#randi ♬ eredeti hang – handballeger - handballeger

 

