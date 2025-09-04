Az egri kézilabda csapat tagjai egy fontos kérdésre válaszoltak - videó

Egy vicces videót tett közzé a Handball Eger Tiktok csatornájukon. Egyesével kérdezték meg a játékosokat, hogy kivel nem engednék a lányukat randizni a csapat tagjai közül.

Az egri kézilabda csapat egy fontos kérdésre válaszolt

Forrás: handballeger.hu

Szerencsére nem lányom van

- hangzott el a válasz az első játékostól, Kiss Gergő védőtől.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az irányító, Czabula Huba kisebb gondolkodás után az előző védőt, Gergőt választotta. Katona Alex balszélső Török-Vida Zsomborral biztosan nem engedné.