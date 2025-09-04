Randi
1 órája
Az egri kézilabda csapat tagjai egy fontos kérdésre válaszoltak - videó
A Tiktok csatornájukon jelentkezett be a csapat. Egyesével válaszoltak meg a játékosok egy igazán fontos kérdést.
Egy vicces videót tett közzé a Handball Eger Tiktok csatornájukon. Egyesével kérdezték meg a játékosokat, hogy kivel nem engednék a lányukat randizni a csapat tagjai közül.
Szerencsére nem lányom van
- hangzott el a válasz az első játékostól, Kiss Gergő védőtől.
Az irányító, Czabula Huba kisebb gondolkodás után az előző védőt, Gergőt választotta. Katona Alex balszélső Török-Vida Zsomborral biztosan nem engedné.
