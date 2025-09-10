Eger-kupa: kétszáznál is többen hangoltak az ob-ra

A belvárosi helyszínnel lebonyolított Eger-kupa kiváló felkészülési lehetőséget nyújtott a két hét múlva esedékes rövid távú országos bajnokságra.

A térkép-tanulmányozás is az Eger-kupa fontos részét képezte

Forrás: ESP

A futók a Tűzoltó Múzeum területén kialakított versenyközpontból indultak. Majd az Egri várat érintve teljesíthették a technikás, aprólékos térképolvasásra, néhol megállásra kényszerítő, a sprintjelkulcs és a szimbólszabvány alapos ismeretét követelő pályákat – szerepel a klub beszámolójában.

A két futam összetett értékelése alapján 28 kategória dobogósai vehették át érmeiket. Az Egri Spartacus SE 8, míg az Egri Városi Sportiskola tájfutó szakosztályának versenyzői 17 érmet vihettek haza.