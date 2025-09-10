54 perce
Eger-kupa: kétszáznál is többen hangoltak az ob-ra
Huszonkét egyesület több mint 200 indulója állt rajthoz az Egri Spartacus SE hagyományos ősz eleji versenyén. Az Eger-kupa rövid távú regionális rangsoroló viadalon a házigazdák 25 medált szereztek.
A belvárosi helyszínnel lebonyolított Eger-kupa kiváló felkészülési lehetőséget nyújtott a két hét múlva esedékes rövid távú országos bajnokságra.
A futók a Tűzoltó Múzeum területén kialakított versenyközpontból indultak. Majd az Egri várat érintve teljesíthették a technikás, aprólékos térképolvasásra, néhol megállásra kényszerítő, a sprintjelkulcs és a szimbólszabvány alapos ismeretét követelő pályákat – szerepel a klub beszámolójában.
A két futam összetett értékelése alapján 28 kategória dobogósai vehették át érmeiket. Az Egri Spartacus SE 8, míg az Egri Városi Sportiskola tájfutó szakosztályának versenyzői 17 érmet vihettek haza.
Az Eger-kupa dobogósai
F10C:
1. Mongyik Andrá (ESP = Egri Spartacus)
2. Országh Zsombor (ESP)
3. Huszár Mátyás (Salgótarján)
N10C:
1. Tóth-Lombosi Léna (Eger)
2. Kovács Tamara (ESP)
3. Mag Lelle (Salgótarján)
F12C:
1. Rácz Botond (EVSI = Egri Városi Sportiskola)
2. Csikós Ádám (Budapest)
3. Zay Bálint (Diósgyőr)
N12:
1. Hajdú Eszter (EVSI)
2. Csabai Dóra (EVSI)
3. Kadlót Dóra (Salgótarján)
F14B:
1. Hajdú Benedek (EVSI)
2. Miklós Huba (EVSI)
3. Bóta Móric (EVSI)
N14B:
1. Szundi Borbála (EVSI)
2. Farkas Zorka (EVSI)
3. Csabai Klára (EVSI)
F15–18C:
1. Zsilvölgy Regő (EVSI)
2. Szabó Márton (ESP)
3. Líviusz Levente (ESP)
N15–18C:
1. Pallér Flóra (EVSI)
F16B:
1. Csikós Péter (Budapest)
2. Dovák Csoma (EVSI)
3. Kadlót Ákos (Salgótarján)
N16B:
1. Sütő Csenge (Eger)
2. Rózsa Eleonóra (EVSI)
3. Répás Luca (EVSI)
F18B:
1. Jónás Botond (EVSI)
2. Nagy Norbert (Gödöllő)
3. Piller-Dávid Marcell (EVSI)
6. Hamar Csanád (EVSI)
N18B:
1. Dankó Boglárka (Budapest)
2. Varga Fanni Zsófia (Budapest)
3. Bóta Dorina (EVSI)
F21B:
1. Nagy Péter (Budapest)
2. Ormay Mihály (Budapest)
3. Divin Péter (Budapest)
N21B:
1. Sárközy Zsófia (Budapest)
2. Gábor Zsófia (Kecskemét)
3. Mag Fruzsina (Salgótarján)
F35B:
1. Balatoni Gábor (ESP)
Nyílt technikás:
1. Répás András (ESP)
2. Csabai Dániel (ESP)
3. Vajda Zoltán (egyesületen kívüli)
A legkisebbek felnőtt kísérővel teljesítették a pályát.
N10CK kategóriában:
Blézer Lilla (ESP)
Csabai Rita (ESP)
Országh Tekla (ESP)
F10CK kategóriában:
Balatoni Ábel (ESP)
Pintér Domonkos (ESP)
Répás Dániel (ESP)