szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájfutás

1 órája

Eger-kupa: kétszáznál is többen hangoltak az ob-ra

Címkék#szakosztály#egyesület#Egri Spartacus SE#Egri Városi Sportiskola

Huszonkét egyesület több mint 200 indulója állt rajthoz az Egri Spartacus SE hagyományos ősz eleji versenyén. Az Eger-kupa rövid távú regionális rangsoroló viadalon a házigazdák 25 medált szereztek.

Heol.hu

A belvárosi helyszínnel lebonyolított Eger-kupa kiváló felkészülési lehetőséget nyújtott a két hét múlva esedékes rövid távú országos bajnokságra.

A térkép-tanulmányozás is az Eger-kupa fontos részét képezte
A térkép-tanulmányozás is az Eger-kupa fontos részét képezte   
Forrás: ESP

A futók a Tűzoltó Múzeum területén kialakított versenyközpontból indultak. Majd az Egri várat érintve teljesíthették a technikás, aprólékos térképolvasásra, néhol megállásra kényszerítő, a sprintjelkulcs és a szimbólszabvány alapos ismeretét követelő pályákat – szerepel a klub beszámolójában.

A két futam összetett értékelése alapján 28 kategória dobogósai vehették át érmeiket. Az Egri Spartacus SE 8, míg az Egri Városi Sportiskola tájfutó szakosztályának versenyzői 17 érmet vihettek haza.

Az Eger-kupa dobogósai

F10C: 
1. Mongyik Andrá (ESP = Egri Spartacus)  
2. Országh Zsombor (ESP)
3. Huszár Mátyás (Salgótarján)

N10C:
1. Tóth-Lombosi Léna (Eger)
2. Kovács Tamara (ESP) 
3. Mag Lelle (Salgótarján)

F12C:
1. Rácz Botond (EVSI = Egri Városi Sportiskola) 
2. Csikós Ádám (Budapest)
3. Zay Bálint (Diósgyőr)

N12:
1. Hajdú Eszter (EVSI)
2. Csabai Dóra (EVSI) 
3. Kadlót Dóra (Salgótarján)

F14B:
1. Hajdú Benedek (EVSI)
2. Miklós Huba (EVSI) 
3. Bóta Móric (EVSI) 

Az F14 kategória mindhárom érmét az ESP versenyzői szerezték meg
Forrás: ESP

N14B:
1. Szundi Borbála (EVSI) 
2. Farkas Zorka (EVSI)
3. Csabai Klára (EVSI)

F15–18C:
1. Zsilvölgy Regő (EVSI)
2. Szabó Márton (ESP)
3. Líviusz Levente (ESP)

N15–18C:
1. Pallér Flóra (EVSI)

F16B:
1. Csikós Péter (Budapest)
2. Dovák Csoma (EVSI)
3. Kadlót Ákos (Salgótarján)

N16B:
1. Sütő Csenge (Eger)
2. Rózsa Eleonóra (EVSI) 
3. Répás Luca (EVSI)

F18B:
1. Jónás Botond (EVSI) 
2. Nagy Norbert (Gödöllő)
3. Piller-Dávid Marcell (EVSI)
6. Hamar Csanád (EVSI)

N18B:
1. Dankó Boglárka (Budapest)
2. Varga Fanni Zsófia (Budapest)
3. Bóta Dorina (EVSI)

F21B:
1. Nagy Péter (Budapest)
2. Ormay Mihály (Budapest)
3. Divin Péter (Budapest)

N21B:
1. Sárközy Zsófia (Budapest)
2. Gábor Zsófia (Kecskemét)
3. Mag Fruzsina (Salgótarján)

F35B:
1. Balatoni Gábor (ESP)

Nyílt technikás:
1. Répás András (ESP)
2. Csabai Dániel (ESP)
3. Vajda Zoltán (egyesületen kívüli)

A legkisebbek felnőtt kísérővel teljesítették a pályát.
N10CK kategóriában:
Blézer Lilla (ESP)
Csabai Rita (ESP)
Országh Tekla (ESP)

F10CK kategóriában:
Balatoni Ábel (ESP)
Pintér Domonkos (ESP)
Répás Dániel (ESP)


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu