3 órája
Az Eger a bajnokságban vágna vissza a Mezőkövesdnek
A szomszédvári rangadón akad törleszteni való Kiss Gergőéknek. Az NB I/B negyedik fordulójában a Mezőkövesdi KC vár az Eger férfi kézilabdacsapatára.
Kétségkívül az eddigi legnehezebb erőpróba előtt áll a három mérkőzést követően százszázalékos Eger férfi kézilabdacsapata.
A kupacsata keserű emlék az Eger számára
Nem kell sokat visszaforgatni az idő kerekét. Legutóbb augusztus 26-án a Magyar Kupa második fordulójában találkozott a két együttes, akkor hullámzó mérkőzésen a házigazda borsodiak az utolsó másodpercben lőtt Kátai Richárd-góllal harcolták ki a győzelmet (30–29). Az újjáalakuló csapatunk számára az idei első tétmérkőzés nem hozott sikert, azóta viszont három bajnoki találkozót is győzelemmel zártak Nkousa Dávidék.
A férfi NB I/B 4. fordulójának mérkőzése:
MEZŐKÖVESDI KC (6.)–EGER (1.)
Mezőkövesd, Városi Sportcsarnok
Szeptember 27., szombat, 18.00
Vezetik: Kovács Tibor, Mándli Balázs
A napi forma dönthet – állítja az edző
– Sérülések, betegségek hátráltatták a heti munkát, de bízom benne, hogy a szombati mérkőzésen ez nem érezteti a hatását – fogalmazott az egriek edzője, Padla József. – Az augusztusi kupamérkőzés tapasztalatait, valamint a borsodiaknál az elmúlt hetekben történt változásokat figyelembe véve igyekeztünk felkészülni a szomszédvári rangadóra. Tudjuk, hogy miben kell fejlődni, a keményebb védekezés és koncentrált támadójáték elengedhetetlen lesz a sikerhez. A hibákat minimálisra kell csökkenteni. Vélhetően az a csapat örülhet majd a győzelemnek, amelyik az adott napon, a 60 perc alatt jobb formát mutat. Minden valószínűség szerint telt ház előtt játszhatunk, számítunk az egri szurkolók támogatására.
Edzőváltás után a Mezőkövesdi KC
A Mezőkövesdi KC három mérkőzést követően négy ponttal áll a NB I/B-s tabella 6. helyén. A nyitófordulóban a Salgótarjáni SKC ellen nyert a gárda (27–26), majd békési vereséget (25–26) követően legutóbb a DVTK otthonában diadalmaskodtak (29–23) Boda Tamásék. A csapat az első fordulót követően edzőváltáson esett át: Drizner Pétertől Ács István vette át a stafétát. A 31 éves Ács korábban játékosként, utánpótlás-edzőként és technikai vezetőként is dolgozott az egri klubnál.
Az Eger az előző három fordulóban a PTE PEAC (31–21), a Veszpérmi KKFT (33–19) és a Csépe Salgótarjáni SKC (22–19) együttesével szemben diadalmaskodott.
A további menetrend
SZEPTEMBER 26., PÉNTEK
18.00: Ceglédi KK–Veszprém Handball Academy U21
SZEPTEMBER 27., SZOMBAT
17.00: PLER-Budapest U21–Ferencvárosi TC U21
18.00: DVTK–Békési FKC
18.00: Százhalombattai KE–OTP Bank-Pick Szeged U21
18.00: Veszprémi KKFT–Vecsési KKFT
SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP
16.00: Csépe Salgótarjáni SKC–Dabas KC
17.00: PTE PEAC–DEAC
Ifjú titánok a keretben: 22 év az egri csapat átlagéletkora
Élénk érdeklődés mellett mutatkozott be hazai pályán az újjáalakuló Eger