Az Eger a bajnokságban vágna vissza a Mezőkövesdnek

A férfi NB I/B 4. fordulójának mérkőzése:

MEZŐKÖVESDI KC (6.)–EGER (1.)

Mezőkövesd, Városi Sportcsarnok

Szeptember 27., szombat, 18.00

Vezetik: Kovács Tibor, Mándli Balázs

A napi forma dönthet – állítja az edző

– Sérülések, betegségek hátráltatták a heti munkát, de bízom benne, hogy a szombati mérkőzésen ez nem érezteti a hatását – fogalmazott az egriek edzője, Padla József. – Az augusztusi kupamérkőzés tapasztalatait, valamint a borsodiaknál az elmúlt hetekben történt változásokat figyelembe véve igyekeztünk felkészülni a szomszédvári rangadóra. Tudjuk, hogy miben kell fejlődni, a keményebb védekezés és koncentrált támadójáték elengedhetetlen lesz a sikerhez. A hibákat minimálisra kell csökkenteni. Vélhetően az a csapat örülhet majd a győzelemnek, amelyik az adott napon, a 60 perc alatt jobb formát mutat. Minden valószínűség szerint telt ház előtt játszhatunk, számítunk az egri szurkolók támogatására.