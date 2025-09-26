szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

3 órája

Az Eger a bajnokságban vágna vissza a Mezőkövesdnek

Címkék#Mezőkövesdi KC#Eger#Padla József#kupacsata

A szomszédvári rangadón akad törleszteni való Kiss Gergőéknek. Az NB I/B negyedik fordulójában a Mezőkövesdi KC vár az Eger férfi kézilabdacsapatára.

Sike Károly

Kétségkívül az eddigi legnehezebb erőpróba előtt áll a három mérkőzést követően százszázalékos Eger férfi kézilabdacsapata.

Az Eger játékosai elszántan várják a találkozót
Az Eger játékosai elszántan várják a találkozót
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A kupacsata keserű emlék az Eger számára

Nem kell sokat visszaforgatni az idő kerekét. Legutóbb augusztus 26-án a Magyar Kupa második fordulójában találkozott a két együttes, akkor hullámzó mérkőzésen a házigazda borsodiak az utolsó másodpercben lőtt Kátai Richárd-góllal harcolták ki a győzelmet (30–29). Az újjáalakuló csapatunk számára az idei első tétmérkőzés nem hozott sikert, azóta viszont három bajnoki találkozót is győzelemmel zártak Nkousa Dávidék.

A férfi NB I/B 4. fordulójának mérkőzése:
MEZŐKÖVESDI KC (6.)–EGER (1.)
Mezőkövesd, Városi Sportcsarnok
Szeptember 27., szombat, 18.00
Vezetik: Kovács Tibor, Mándli Balázs

A napi forma dönthet – állítja az edző

– Sérülések, betegségek hátráltatták a heti munkát, de bízom benne, hogy a szombati mérkőzésen ez nem érezteti a hatását – fogalmazott az egriek edzője, Padla József. – Az augusztusi kupamérkőzés tapasztalatait, valamint a borsodiaknál az elmúlt hetekben történt változásokat figyelembe véve igyekeztünk felkészülni a szomszédvári rangadóra. Tudjuk, hogy miben kell fejlődni, a keményebb védekezés és koncentrált támadójáték elengedhetetlen lesz a sikerhez. A hibákat minimálisra kell csökkenteni. Vélhetően az a csapat örülhet majd a győzelemnek, amelyik az adott napon, a 60 perc alatt jobb formát mutat. Minden valószínűség szerint telt ház előtt játszhatunk, számítunk az egri szurkolók támogatására.

Edzőváltás után a Mezőkövesdi KC

A Mezőkövesdi KC három mérkőzést követően négy ponttal áll a NB I/B-s tabella 6. helyén. A nyitófordulóban a Salgótarjáni SKC ellen nyert a gárda (27–26), majd békési vereséget (25–26) követően legutóbb a DVTK otthonában diadalmaskodtak (29–23) Boda Tamásék. A csapat az első fordulót követően edzőváltáson esett át: Drizner Pétertől Ács István vette át a stafétát. A 31 éves Ács korábban játékosként, utánpótlás-edzőként és technikai vezetőként is dolgozott az egri klubnál.
Az Eger az előző három fordulóban a PTE PEAC (31–21), a Veszpérmi KKFT (33–19) és a Csépe Salgótarjáni SKC (22–19) együttesével szemben diadalmaskodott.

A további menetrend
SZEPTEMBER 26., PÉNTEK
18.00: Ceglédi KK–Veszprém Handball Academy U21
SZEPTEMBER 27., SZOMBAT
17.00: PLER-Budapest U21–Ferencvárosi TC U21
18.00: DVTK–Békési FKC
18.00: Százhalombattai KE–OTP Bank-Pick Szeged U21
18.00: Veszprémi KKFT–Vecsési KKFT
SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP
16.00: Csépe Salgótarjáni SKC–Dabas KC
17.00: PTE PEAC–DEAC

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu