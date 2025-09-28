Mezőkövesden sem lassított az Eger, ismét akadt két kulcsfigura

Az augusztusi Magyar Kupa-mérkőzésen elszenvedett vereséget (29–30) magabiztos bajnoki győzelemmel feledtette az Eger. Padla József együttese négy fordulót követően továbbra is százszázalékos a bajnokságban, s tele önbizalommal várhatja a jövő heti DVTK elleni hazai ütközetet.

Az Eger szurkolói Mezőkövesden sem hagyták magukra a csapatot

Forrás: Bók Tamás/handballeger.hu

Eger: Miklós és Nkousa vitte a prímet

Egri részről Miklós Gergő tartja pazar formáját. A kiváló hálóőr Mezőkövesden 12 lövést hárított – közte három hétméterest – főszerepet vállalva az újabb két pont megszerzésében. A vendégek fokozatosan növelték előnyüket, a második félidő elején már nyolcgólos különbség (12–20) szerepelt az eredményjelzőn. Az első számú gólfelelős, Nkousa Dávid ezúttal Spekhardt Gergő személyében talált kihívót, kettejük háziversenyét szűken ugyan, de a balátlövő nyerte. A hajrában már hét góllal (24–31) is vezettek az egriek, az utolsó percekben szépíteni tudtak az eredményen a kövesdiek.