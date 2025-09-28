1 órája
Mezőkövesden sem lassított az Eger, ismét akadt két kulcsfigura
Bőti Dominikék feledtették a két csapat augusztusi Magyar Kupa-mérkőzését. Az Eger a bajnokságban vett revánsot a Mezőkövesden, s négy fordulót követően továbbra is százszázalékos NB I/B-ben.
Az augusztusi Magyar Kupa-mérkőzésen elszenvedett vereséget (29–30) magabiztos bajnoki győzelemmel feledtette az Eger. Padla József együttese négy fordulót követően továbbra is százszázalékos a bajnokságban, s tele önbizalommal várhatja a jövő heti DVTK elleni hazai ütközetet.
Eger: Miklós és Nkousa vitte a prímet
Egri részről Miklós Gergő tartja pazar formáját. A kiváló hálóőr Mezőkövesden 12 lövést hárított – közte három hétméterest – főszerepet vállalva az újabb két pont megszerzésében. A vendégek fokozatosan növelték előnyüket, a második félidő elején már nyolcgólos különbség (12–20) szerepelt az eredményjelzőn. Az első számú gólfelelős, Nkousa Dávid ezúttal Spekhardt Gergő személyében talált kihívót, kettejük háziversenyét szűken ugyan, de a balátlövő nyerte. A hajrában már hét góllal (24–31) is vezettek az egriek, az utolsó percekben szépíteni tudtak az eredményen a kövesdiek.
A férfi NB I/B 4. fordulójának mérkőzése:
MEZŐKÖVESDI KC–EGER 27–31 (12–15)
Mezőkövesd, 800 néző. V.: Kovács T., Mándli B.
EGER: Miklós G. – Dörnyei 5, Bodnár 3, Kiss G., Török-Vida 1, Spekhardt 7, Bőti 4. Csere: Sikler, Czabula 3, Nkousa 8. Edző: Padla József
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 5–6, 18. p.: 8–9, 24. p.: 10–12, 36. p.: 12–20, 42. p.: 15–22, 48. p.: 18–25, 54. p.: 22–28.
KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 12 perc.
HÉTMÉTERESEK: 7/3, ill. 4/3.
PADLA JÓZSEF: – Parázs hangulatú összecsapásra készültünk, ami beigazolódott. Végig nagyon elszántan kézilabdáztunk. Kellettek a kapusbravúrok, illetve és mezőnyjátékosoktól a maximális koncentráció. Nagyon hálásak vagyunk a szurkolóinknak, akik idegenben is hazai pályát teremtettek a csapatnak. Közös a siker, örülök, hogy együtt élhettük meg ezt a sikert.
KÖVETKEZIK: Eger–DVTK, október 4., szombat, 18.00.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Ceglédi KK–Veszprém Handball Academy U21 23–31, PLER-Budapest U21–Ferencvárosi TC U21 37–28, DVTK–Békési FKC 29–34, Százhalombattai KE–OTP Bank-Pick Szeged U21 29–26, Veszprémi KKFT–Vecsési KKFT 25–38.
