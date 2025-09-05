2 órája
Újoncok csatája a nyitányon, az Eger NB II.-es bajnokot fogad
Szombaton az egriek számára is elkezdődnek a 2025/26. évi férfi NB I/B küzdelmei. Az edzőként Padla József irányításával készülő, nyáron teljesen újjáalakult Eger, a nyitányon a PTE PEAC gárdáját fogadja a Kemény Ferenc Sportcsarnokban.
Míg a pécsiek az NB II.-ben szerzett bajnoki cím után szerepelhetnek az NB I/B-ben, az Eger az élvonalból való kiesést követően csatlakozott a másodosztály mezőnyéhez. A PTE PEAC bajnokcsapatának egyik vezéregyénisége, Takács Bence – aki 2015 és 2019 között egri sikerekért küzdött – a magasabb osztályba már nem követte társait.
Az Eger és a PTE PEAC is kupameccsel kezdett
A 2025/26-os szezonban mindkét csapat túl van már egy Magyar Kupa-mérkőzésen. Az Eger a szintén NB I/B-s Mezőkövesdi KC vendégeként 30–29-es vereséget szenvedett, így már az első fordulóban búcsúzni kényszerült a további küzdelmektől. A PTE PEAC ugyanakkor 39–21-re nyert az NB II.-es Siklós KC otthonában, ők készülhetnek a következő fordulóra.
Ifjú titánok a keretben: 22 év az egri csapat átlagéletkora
Az első bajnoki mérkőzés előtt a két edző közül, Padla József a mentális állapot fontosságát emelte ki, míg Kovács Gábor János a helytállásban bízik.
– Nincs sok információnk a pécsi csapatról – fogalmazott az egriek szakmai vezetője, Padla József. – Ami köztudott: a PTE PEAC az NB II.-es bajnoki cím után újoncként szerepel az NB I/B-ben, több olyan kézilabdázóval a soraiban, akik az élvonalbeli Carbonex-Komló kettős igazolású játékosaként kapnak szerepet.
Nagyobb figyelmet fordítunk magunkra, hiszen meggyőződésem, hogy a metális állapot legalább olyan fontos lesz, mint az elsajátított játékrendszerek megfelelő alkalmazása. Élesnek és koncentráltak kell lennünk, ez lehet a siker alapja.
A korábbi sérültek, betegek felépültek, így a fiatalokkal kiegészülve a legerősebbnek vélt keretet állíthatom össze szombatra. Bízom benne, hogy az idénynyitóra megtelik szurkolókkal a Kemény Ferenc Sportcsarnok, s olyan hangulatban játszhatunk, ami a szezon további mérkőzéseire is lökést adhat.
A pécsiek edzője, Kovács Gábor János érdeklődésünkre annyit mondott, hogy számukra új osztályban, nagyon fiatal csapattal igyekeznek helytállni. Minden mérkőzésen szeretnék a legjobbjukat nyújtani, egyelőre nehéz megmondania, hogy ez mire lehet elég a bajnokságban.
A férfi NB I/B 1. fordulója:
EGER–PTE PEAC
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok
Szeptember 6., szombat, 18.00.
Vezetik: Héjja Ádám, Kónya Balázs
Az Eger tizenkilenc fős keretet vonultat fel
Az egriek felnőttcsapatának keretében nyolc utánpótláskorú játékos is helyet kapott. Ficzere Gergő, Sikler Kristóf, Gulyás Zalán, Barta Bence, Moravszki Mihály, Juhász Márton, Szabó Bálint és Ficzere Levente közül a szakmai stáb döntése értelmében a legrátermettebbek szerepelhetnek az NB I/B-s mérkőzéseken. Versenyhelyzetet teremtenek, minden érintett előtt adott a lehetőség a bizonyításra.
Az Eger 2025/26-os kerete
- KAPUSOK: Miklós Gergő, Szabad Dávid, Ficzere Gergő
JOBBSZÉLSŐK: Dörnyei Borisz, Gulyás Zalán
JOBBÁTLÖVŐK: Sikler Kristóf, Barta Bence
IRÁNYÍTÓK: Czabula Huba, Bodnár Ádám
BEÁLLÓK: Spekhardt Gergő, Török-Vida Zsombor, Moravszki Mihály, Juhász Márton
BALÁTLÖVŐK: Nkousa Dávid Luc, Szabó Bálint, Ficzere Levente
BALSZÉLSŐK: Bőti Dominik, Katona Alex
VÉDEKEZŐ: Kiss Gergő
VEZETŐEDZŐ: Padla József KAPUSEDZŐ: György Gábor ERŐNLÉTI EDZŐ: Molnár Máté MASSZŐR: Hudák Balázs, Baksa Gergő TECHNIKAI VEZETŐ: Farkas Ádám TECHNIKAI MUNKATÁRS: Varga Zoltán
A férfi NB I/B 1. fordulójának további menetrendje
SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
18.30: Vecsési KKFT–PLER-Budapest U21
SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
18.00: Dabas KC–Ceglédi KK
18.00: DEAC–Százhalombattai KE
18.00: Mezőkövesdi KC–Csépe Salgótarjáni SKC
18.00: DVTK–Veszprémi KKFT
SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
16.00: Veszprém Handball Academy U21–OTP Bank-Pick Szeged U21
18.00: Ferencvárosi TC U21–Békési FKC
Az Eger a Salgótarjánt is legyőzte, 19 éves átlövő került a középpontba