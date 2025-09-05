Újoncok csatája a nyitányon, az Eger NB II.-es bajnokot fogad

Míg a pécsiek az NB II.-ben szerzett bajnoki cím után szerepelhetnek az NB I/B-ben, az Eger az élvonalból való kiesést követően csatlakozott a másodosztály mezőnyéhez. A PTE PEAC bajnokcsapatának egyik vezéregyénisége, Takács Bence – aki 2015 és 2019 között egri sikerekért küzdött – a magasabb osztályba már nem követte társait.

Sikler Kristóf (a labdával) utánpótláskorú kézilabdázóként szerepel az Eger felnőttcsapatában

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Eger és a PTE PEAC is kupameccsel kezdett

A 2025/26-os szezonban mindkét csapat túl van már egy Magyar Kupa-mérkőzésen. Az Eger a szintén NB I/B-s Mezőkövesdi KC vendégeként 30–29-es vereséget szenvedett, így már az első fordulóban búcsúzni kényszerült a további küzdelmektől. A PTE PEAC ugyanakkor 39–21-re nyert az NB II.-es Siklós KC otthonában, ők készülhetnek a következő fordulóra.