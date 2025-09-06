szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Kézilabda

1 órája

Nem volt kérdés, az Eger simán felülmúlta a pécsieket

Címkék#Kemény Ferenc Sportcsarnok#Eger#PTE PEAC#győzelem

Magabiztos győzelem a nyitányon. A nyáron újjáalakult Eger úgy nyert a vendég PTE PEAC ellen a férfi NB I/B 1. fordulójában, hogy 18 perc alatt tízgólos előnyre tett szert.

Sike Károly

Ellentmondást nem tűrő módon kezdte a találkozót az Eger, a 19. percben már 12–1-es állás szerepelt az eredményjelzőn.

Kiss Gergő (középen) vezére volt az újjáalakuló Eger csapatának. A védelem remekül zárt
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Nem forgott veszélyben az Eger győzelme

A vendégeket érezhetően "megnyomta" az Kemény Ferenc Sportcsarnok atmoszférája, míg a hazaiak jól használták ki a pécsiek bizonytalanságait. A második félidőben sikerült zárkózni a vendégeknek, de hat gólnál közelebb már nem került ellenfeléhez a baranyai gárda. Az utolsó két és fél percben egri oldalon az ifjúsági korú játékosok kaptak lehetőséget, s Szabó Bálint két góljával még növelni is tudták a különbséget.

A férfi NB I/B 1. fordulójának mérkőzése:

EGER–PTE PEAC 31–21 (16–7)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 600 néző. V.: Héjja Á., Kónya B.
EGER: Miklós G. – Dörnyei 4, Sikler 2, Kiss G., Spekhardt 5, Nkousa 4, Czabula 5. Csere: Szabad (kapus), Bőti 4, Bodnár Á. 2, Török-Vida 3, Moravszki, Barta B., Gulyás Z., Szabó B. 2. Edző: Padla József
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–1, 12. p.: 6–1, 18. p.: 11–1, 24. p.: 12–4, 36. p.: 18–11, 42. p.: 21–15, 48. p.: 23–17, 54. p.: 27–19.
KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 8 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/3, ill. 7/5.
PADLA JÓZSEF: – Felemelő érzés ennyi néző előtt játszani, nemcsak kézilabdázóként, hanem edzőként is különleges élmény. Nagyon elszántan kezdtük a találkozót, a védelem és a kapus is remekül teljesített, a gyors ellentámadásokból szerzett gólokkal pedig egyre nőtt a különbség. A második félidőben volt egy kisebb hullámvölgy, de a végére sikerült újítani. 
KÖVETKEZIK: Veszprémi KKFT–Eger, szeptember 13., szombat, 18.00.

Eger-PTE PEAC férfi kézilabda mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Vecsési KKFT–PLER-Budapest U21 31–27, Dabas KC–Ceglédi KK 28–34, DEAC–Százhalombattai KE 32–26, Mezőkövesdi KC–Csépe Salgótarjáni SKC 27–26, DVTK–Veszprémi KKFT 29–33.

A további menetrend
SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
16.00: Veszprém Handball Academy U21–OTP Bank-Pick Szeged U21
18.00: Ferencvárosi TC U21–Békési FKC

 

