Nem volt kérdés, az Eger simán felülmúlta a pécsieket

Ellentmondást nem tűrő módon kezdte a találkozót az Eger, a 19. percben már 12–1-es állás szerepelt az eredményjelzőn.

Kiss Gergő (középen) vezére volt az újjáalakuló Eger csapatának. A védelem remekül zárt

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Nem forgott veszélyben az Eger győzelme

A vendégeket érezhetően "megnyomta" az Kemény Ferenc Sportcsarnok atmoszférája, míg a hazaiak jól használták ki a pécsiek bizonytalanságait. A második félidőben sikerült zárkózni a vendégeknek, de hat gólnál közelebb már nem került ellenfeléhez a baranyai gárda. Az utolsó két és fél percben egri oldalon az ifjúsági korú játékosok kaptak lehetőséget, s Szabó Bálint két góljával még növelni is tudták a különbséget.