Két extra teljesítmény kellett az Eger újabb győzelméhez

Nem adta könnyen magát a nógrádi együttes, amely az utolsó 10 percbe lépve még kétgólos előnyben (17–19) kézilabdázott. Ekkor nagy hajrát nyitott az Eger, s 5–0-s szériával végleg szertefoszlatta a Salgótarján pontszerzésről szőtt álmait. Hazai oldalon két extra teljesítmény is akadt: Nkousa Dávid 10 góllal járult hozzá a sikerhez, míg Miklós Gergő 35 lövésből 16-os hárítva 46 százalékos hatékonysággal védett.

Az Eger legeredményesebb játékosának Nkousa Dávid (a labdával) számított

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Küzdelmes meccsen nyert az Eger

A férfi NB I/B 3. fordulójának mérkőzésén:

EGER–CSÉPE SALGÓTARJÁNI SKC 22–19 (11–9)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 600 néző. V.: dr. Harsányi M., Magyar P.

EGER: MIKLÓS G. – Dörnyei 1, Sikler 3, Kiss G., Spekhardt 1, NKOUSA 10 (1), Bőti 2. Csere: Czabula, Barta B., Bodnár Á. 3, Katona A. 1, Török-Vida Zs. 1. Edző: Padla József

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–0, 12. p.: 3–4, 18. p.: 6–6, 24. p.: 9–7, 36. p.: 13–13, 42. p.: 14–13, 48. p.: 16–17, 54. p.: 19–19.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 5/2.

PADLA JÓZSEF: – Látszott, hogy mindkét csapat nagyon jól felkészült a másikból, ez főleg védekezésben mutatkozott meg. Büszke vagyok a csapatra, hogy a végjátékban sikerült újítani, ehhez kellettek a szurkolók is, akik ezúttal is óriási erőt sugároztak a lelátóról.

KÖVETKEZIK: Mezőkövesdi KC–Eger, szeptember 27., szombat, 18.00.