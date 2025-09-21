szeptember 21., vasárnap

Kézilabda

1 órája

Két extra teljesítmény kellett az Eger újabb győzelméhez

Háromból három. A PTE PEAC és a Veszprémi KKFT után a Csépe Salgótarjáni SKC elleni is győztesen hagyta el a játékteret az Eger. A férfi NB I/B 3. fordulójának mérkőzésén szoros csatában dőlt el pontok sorsa.

Sike Károly

Nem adta könnyen magát a nógrádi együttes, amely az utolsó 10 percbe lépve még kétgólos előnyben (17–19) kézilabdázott. Ekkor nagy hajrát nyitott az Eger, s 5–0-s szériával végleg szertefoszlatta a Salgótarján pontszerzésről szőtt álmait. Hazai oldalon két extra teljesítmény is akadt: Nkousa Dávid 10 góllal járult hozzá a sikerhez, míg Miklós Gergő 35 lövésből 16-os hárítva 46 százalékos hatékonysággal védett.

Az Eger legeredményesebb játékosának Nkousa Dávid (a labdával) számított
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Küzdelmes meccsen nyert az Eger

A férfi NB I/B 3. fordulójának mérkőzésén:

EGER–CSÉPE SALGÓTARJÁNI SKC 22–19 (11–9) 
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 600 néző. V.: dr. Harsányi M., Magyar P.
EGER: MIKLÓS G. – Dörnyei 1, Sikler 3, Kiss G., Spekhardt 1, NKOUSA 10 (1), Bőti 2. Csere: Czabula, Barta B., Bodnár Á. 3, Katona A. 1, Török-Vida Zs. 1. Edző: Padla József
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–0, 12. p.: 3–4, 18. p.: 6–6, 24. p.: 9–7, 36. p.: 13–13, 42. p.: 14–13, 48. p.: 16–17, 54. p.: 19–19.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 5/2.
PADLA JÓZSEF: – Látszott, hogy mindkét csapat nagyon jól felkészült a másikból, ez főleg védekezésben mutatkozott meg. Büszke vagyok a csapatra, hogy a végjátékban sikerült újítani, ehhez kellettek a szurkolók is, akik ezúttal is óriási erőt sugároztak a lelátóról.
KÖVETKEZIK: Mezőkövesdi KC–Eger, szeptember 27., szombat, 18.00.

Eger-Salgótarjáni SKC kézilabda mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Veszprém Handball Academy U21–PLER-Budapest U21 31–23, Vecsési KKFT–PTE PEAC 34–26, Békési FKC–OTP Bank-Pick Szeged U21 33–31, Dabas KC–Veszprémi KKFT 40–30, DEAC–Ceglédi KK 36–24, DVTK–Mezőkövesdi KC 23–29, Ferencvárosi TC U21–Százhalombattai KE 27–28.

A bajnokság állása
1. Eger    3    3    –    –    86–59    6
2. Vecsés    3    3    –    –    97–79    6
3. Veszprém U21    3    3    –    –    89–72    6
4. DEAC    3    2    –    1    96–82    4
5. Dabas    3    2    –    1    107–96    4
6. Mezőkövesd    3    2    –    1    81–75    4
7. Békés    3    2    –    1    87–85    4
8. Szeged U21    3    1    –    2    92–94    2
9. FTC U21    3    1    –    2    87–92    2
10. PLER U21    3    1    –    2    82–90    2
11. Százhalombatta    3    1    –    2    78–87    2
12. Cegléd    3    1    –    2    84–96    2
13. Veszprémi KKFT    3    1    –    2    82–102    2
14. Salgótarján    3    –    1    2    80–84    1
15. DVTK    3    –    1    2    87–97    1
16. PTE PEAC    3    –    –    3    79–104    0

 

