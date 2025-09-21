1 órája
Két extra teljesítmény kellett az Eger újabb győzelméhez
Háromból három. A PTE PEAC és a Veszprémi KKFT után a Csépe Salgótarjáni SKC elleni is győztesen hagyta el a játékteret az Eger. A férfi NB I/B 3. fordulójának mérkőzésén szoros csatában dőlt el pontok sorsa.
Nem adta könnyen magát a nógrádi együttes, amely az utolsó 10 percbe lépve még kétgólos előnyben (17–19) kézilabdázott. Ekkor nagy hajrát nyitott az Eger, s 5–0-s szériával végleg szertefoszlatta a Salgótarján pontszerzésről szőtt álmait. Hazai oldalon két extra teljesítmény is akadt: Nkousa Dávid 10 góllal járult hozzá a sikerhez, míg Miklós Gergő 35 lövésből 16-os hárítva 46 százalékos hatékonysággal védett.
Küzdelmes meccsen nyert az Eger
A férfi NB I/B 3. fordulójának mérkőzésén:
EGER–CSÉPE SALGÓTARJÁNI SKC 22–19 (11–9)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 600 néző. V.: dr. Harsányi M., Magyar P.
EGER: MIKLÓS G. – Dörnyei 1, Sikler 3, Kiss G., Spekhardt 1, NKOUSA 10 (1), Bőti 2. Csere: Czabula, Barta B., Bodnár Á. 3, Katona A. 1, Török-Vida Zs. 1. Edző: Padla József
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–0, 12. p.: 3–4, 18. p.: 6–6, 24. p.: 9–7, 36. p.: 13–13, 42. p.: 14–13, 48. p.: 16–17, 54. p.: 19–19.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 6 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 5/2.
PADLA JÓZSEF: – Látszott, hogy mindkét csapat nagyon jól felkészült a másikból, ez főleg védekezésben mutatkozott meg. Büszke vagyok a csapatra, hogy a végjátékban sikerült újítani, ehhez kellettek a szurkolók is, akik ezúttal is óriási erőt sugároztak a lelátóról.
KÖVETKEZIK: Mezőkövesdi KC–Eger, szeptember 27., szombat, 18.00.
Eger-Salgótarjáni SKC kézilabda mérkőzésFotók: Lénárt Márton
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Veszprém Handball Academy U21–PLER-Budapest U21 31–23, Vecsési KKFT–PTE PEAC 34–26, Békési FKC–OTP Bank-Pick Szeged U21 33–31, Dabas KC–Veszprémi KKFT 40–30, DEAC–Ceglédi KK 36–24, DVTK–Mezőkövesdi KC 23–29, Ferencvárosi TC U21–Százhalombattai KE 27–28.
A bajnokság állása
1. Eger 3 3 – – 86–59 6
2. Vecsés 3 3 – – 97–79 6
3. Veszprém U21 3 3 – – 89–72 6
4. DEAC 3 2 – 1 96–82 4
5. Dabas 3 2 – 1 107–96 4
6. Mezőkövesd 3 2 – 1 81–75 4
7. Békés 3 2 – 1 87–85 4
8. Szeged U21 3 1 – 2 92–94 2
9. FTC U21 3 1 – 2 87–92 2
10. PLER U21 3 1 – 2 82–90 2
11. Százhalombatta 3 1 – 2 78–87 2
12. Cegléd 3 1 – 2 84–96 2
13. Veszprémi KKFT 3 1 – 2 82–102 2
14. Salgótarján 3 – 1 2 80–84 1
15. DVTK 3 – 1 2 87–97 1
16. PTE PEAC 3 – – 3 79–104 0