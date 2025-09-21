2 órája
Eger SE: a 19 éves Farkas Bence gólja jelentette az őszi első idegenbeli győzelmet
Ötgólos meccset hozott az NB III. Északkeleti-csoportja 8. fordulójának gödöllői találkozója. Az Eger SE csapata két bajnoki és egy kupameccsen elszenvedett vereség után javított.
Boros Gábor kétszer válaszolt a hazaiak két góljára, majd a második félidőben a 19 éves belső védő, Farkas Bence Balázs 16 méteres lövéséből született meg az Eger SE három pontot érő találata.
Gödöllői SK–Eger SE 2–3 (2–2)
Gödöllő, Szűcs Lajos Sportcentrum. V.: Góbi Soma (Burján I., Havasi-Németh K.).
GÖDÖLLŐ: Tóth B. – Hevesi M., Tóth-Ilkó Á., Tóth B., Koziorowski R. (Németh B., 46.), Balogh B., László G. (Nagy B., 81.), Lukács K., Nagy Z. (Hankó B., 72.), Szita B., Erdész Á. (Mertse Á., 72.). Edző: Sipeki István.
EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Balázs P., Boros G. (Gíber A., 67.), Debreczeni D. (Zvara D., 56.), Major E. (Paizs J., 67.), Kis-Orosz M., Kispál T., Dinawi Sedi, Kelemen B. (Szabó Á., 61.). Edző: Simon Antal.
GÓL: Tóth-Ilkó Á. (13.), Erdész Á. (36.), ill. Boros G. (20., 40.), Farkas B. (76.).
JÓK: Boros, Farkas B., Valkay, Sedi.
SIMON ANTAL: – Fordulatos mérkőzésen, az első félidőben a hazaiak két góljára rövid időelteltével tudtunk válaszolni. A szünetben átszerveztük a csapatot, ennek köszönhetően jóval jobban futballoztunk, mint tettük azt előtte, később pedig a győzelmet jelentő gólt is megszereztük. Két bajnoki kudarc és a Magyar Kupában elszenvedett vereség után fontos volt, hogy helytálljunk és ez sikerült is. Jó kis csapat otthonában arattunk értékes győzelmet.
KÖVETKEZIK: Eger SE–Debreceni VSC II. szeptember 28., vasárnap, 16.00.
További eredmények:
DVTK II.–Tiszafüred 1–4
DVSC II.–Kisvárda II. 1–2
Cigánd–DEAC 2–2
Tiszaújváros–Sényő 1–2
Putnok–Ózd-Sajóvölgye 3–1
Tarpa–Nyíregyháza Sp. II. 5–2
FC Hatvan–Füzesabony SC 1–3
