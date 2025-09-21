Eger SE: a 19 éves Farkas Bence gólja jelentette az őszi első idegenbeli győzelmet

Boros Gábor kétszer válaszolt a hazaiak két góljára, majd a második félidőben a 19 éves belső védő, Farkas Bence Balázs 16 méteres lövéséből született meg az Eger SE három pontot érő találata.

Az Eger SE Farkas Bence Balázs 76. percben szerzett góljával győzött Gödöllőn

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Gödöllői SK–Eger SE 2–3 (2–2)

Gödöllő, Szűcs Lajos Sportcentrum. V.: Góbi Soma (Burján I., Havasi-Németh K.).

GÖDÖLLŐ: Tóth B. – Hevesi M., Tóth-Ilkó Á., Tóth B., Koziorowski R. (Németh B., 46.), Balogh B., László G. (Nagy B., 81.), Lukács K., Nagy Z. (Hankó B., 72.), Szita B., Erdész Á. (Mertse Á., 72.). Edző: Sipeki István.

EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Balázs P., Boros G. (Gíber A., 67.), Debreczeni D. (Zvara D., 56.), Major E. (Paizs J., 67.), Kis-Orosz M., Kispál T., Dinawi Sedi, Kelemen B. (Szabó Á., 61.). Edző: Simon Antal.