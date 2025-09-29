2 órája
Eger SE: csillagos ötös a budafoki fellépésen
Kétség sem fért a vendégsiker jogossághoz. Az Eger SE csapata magabiztosan győzött a Budafok ellen a női NB II. Keleti csoportjának 4. fordulójában.
Sorban harmadik alkalommal gyűjtötte be a bajnoki pontokat az Eger SE csapata, amely ezúttal sem kapott gólt, miközben játékosai ötször találtak a házigazdák kapujába.
Budafoki LC–Eger SE 0–5 (0–2)
Budapest, Szabadkikötő Sporttelep. V.: Béd Ákos (Mészöly, Szalkai).
BUDAFOK: Pavlik – Blayer (Helly, 74.), Hajagos-Tóth, Balogh P. (Ladányi-Bognár,46.), Kiss-Zlidnis, Őri (Mislai, 66.), Monyók (Galambos, 46.), Bor, Herczik (Kolarik, 74.), Tarpataki (Vajda, 66.), Hadas (Petőfi, 74.). Edző: Könczey Zsolt.
EGER: Andor – Pócs (Pifku, 81.), Libertényi (Fazekas, 61.), Pintér (Kóka J., 75.), Kovács N., Bagó, Kota, Jakab, Veres (Kóka B., 75.), Bukta, Végh D. Edző: dr. Vitányi László.
JÓK: az egész vendégcsapat.
GÓL: Pócs (38.), Kota (39., 65. – 11-esből), Pintér (72.), Bagó (86.).
DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Kiegyensúlyozottan, határozottan játszottunk, a csapat átérezte a rangadó fontosságát. Mind egységként, mind egyénenként jó teljesítményt nyújtottunk, még akkor is, ha tudtunk volna ettől jobban is játszani. Boldogok vagyunk, hogy az egyik bajnokesélyes otthonából hoztuk el a pontokat.
További eredmények:
Vasas Kubala Akadémia–Astra HFC 0–1
Gödöllői SK–Kazinbarcikai SC 0–6
Talents FC–Nyíregyháza Sp. 12–0
Szabadnapos: Kecskeméti LC
Az Eger SE a tabella élén
A bajnokság állása
1. Eger SE 4 3 1 – 17–2 10
2. Astra HFC 3 3 – – 6–2 9
3. Talents FC 4 2 1 1 17–4 7
4. Kazinbarcika 4 2 – 2 15–10 6
5. Vasas 4 2 – 2 7–5 6
6. Budafok 3 1 1 1 15–8 4
7. Kecskemét 3 1 1 1 12–5 4
8. Nyíregyháza 3 – – 3 4–22 0
9. Gödöllő 4 – – 4 0–35 0
KÖVETKEZIK: Magyar Kupa 4. forduló: Eger SE–DVTK, október 4., szombat, 18.00.