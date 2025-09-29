szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Eger SE: csillagos ötös a budafoki fellépésen

Címkék#alkalom#Eger SE#budafoki#tabella

Kétség sem fért a vendégsiker jogossághoz. Az Eger SE csapata magabiztosan győzött a Budafok ellen a női NB II. Keleti csoportjának 4. fordulójában.

Bódi Csaba

Sorban harmadik alkalommal gyűjtötte be a bajnoki pontokat az Eger SE csapata, amely ezúttal sem kapott gólt, miközben játékosai ötször találtak a házigazdák kapujába.

Kota Szabina (jobbra) nagyon odatette magát az Eger SE győzelmének érdekében
Kota Szabina (jobbra) nagyon odatette magát az Eger SE győzelméhez
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Budafoki LC–Eger SE 0–5 (0–2)

Budapest, Szabadkikötő Sporttelep. V.: Béd Ákos (Mészöly, Szalkai). 
BUDAFOK: Pavlik – Blayer (Helly, 74.), Hajagos-Tóth, Balogh P. (Ladányi-Bognár,46.), Kiss-Zlidnis, Őri (Mislai, 66.), Monyók (Galambos, 46.), Bor, Herczik (Kolarik, 74.), Tarpataki (Vajda, 66.), Hadas  (Petőfi, 74.). Edző: Könczey Zsolt.
EGER: Andor – Pócs (Pifku, 81.), Libertényi (Fazekas, 61.), Pintér (Kóka J., 75.), Kovács N., Bagó, Kota, Jakab, Veres (Kóka B., 75.), Bukta, Végh D. Edző: dr. Vitányi László.
JÓK: az egész vendégcsapat.
GÓL: Pócs (38.), Kota (39., 65. – 11-esből), Pintér (72.), Bagó (86.).
DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Kiegyensúlyozottan, határozottan játszottunk, a csapat átérezte a rangadó fontosságát. Mind egységként, mind egyénenként jó teljesítményt nyújtottunk, még akkor is, ha tudtunk volna ettől jobban is játszani. Boldogok vagyunk, hogy az egyik bajnokesélyes otthonából hoztuk el a pontokat.

További eredmények:

Vasas Kubala Akadémia–Astra HFC 0–1
Gödöllői SK–Kazinbarcikai SC 0–6
Talents FC–Nyíregyháza Sp. 12–0
Szabadnapos: Kecskeméti LC

Az Eger SE a tabella élén

A bajnokság állása

1. Eger SE    4    3    1    –    17–2    10
2. Astra HFC    3    3    –    –    6–2    9
3. Talents FC    4    2    1    1    17–4    7
4. Kazinbarcika    4    2    –    2    15–10    6
5. Vasas    4    2    –    2    7–5    6
6. Budafok    3    1    1    1    15–8    4
7. Kecskemét    3    1    1    1    12–5    4
8. Nyíregyháza    3    –    –    3    4–22    0
9. Gödöllő    4    –    –    4    0–35    0

KÖVETKEZIK: Magyar Kupa 4. forduló: Eger SE–DVTK, október 4., szombat, 18.00.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu