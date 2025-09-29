Eger SE: csillagos ötös a budafoki fellépésen

Sorban harmadik alkalommal gyűjtötte be a bajnoki pontokat az Eger SE csapata, amely ezúttal sem kapott gólt, miközben játékosai ötször találtak a házigazdák kapujába.

Kota Szabina (jobbra) nagyon odatette magát az Eger SE győzelméhez

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Budafoki LC–Eger SE 0–5 (0–2)

Budapest, Szabadkikötő Sporttelep. V.: Béd Ákos (Mészöly, Szalkai).

BUDAFOK: Pavlik – Blayer (Helly, 74.), Hajagos-Tóth, Balogh P. (Ladányi-Bognár,46.), Kiss-Zlidnis, Őri (Mislai, 66.), Monyók (Galambos, 46.), Bor, Herczik (Kolarik, 74.), Tarpataki (Vajda, 66.), Hadas (Petőfi, 74.). Edző: Könczey Zsolt.

EGER: Andor – Pócs (Pifku, 81.), Libertényi (Fazekas, 61.), Pintér (Kóka J., 75.), Kovács N., Bagó, Kota, Jakab, Veres (Kóka B., 75.), Bukta, Végh D. Edző: dr. Vitányi László.

JÓK: az egész vendégcsapat.

GÓL: Pócs (38.), Kota (39., 65. – 11-esből), Pintér (72.), Bagó (86.).

DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Kiegyensúlyozottan, határozottan játszottunk, a csapat átérezte a rangadó fontosságát. Mind egységként, mind egyénenként jó teljesítményt nyújtottunk, még akkor is, ha tudtunk volna ettől jobban is játszani. Boldogok vagyunk, hogy az egyik bajnokesélyes otthonából hoztuk el a pontokat.