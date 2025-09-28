2 órája
Eger SE: ezért az ötösért nem jár dicséret
Az emberhátrány végleg megpecsételte a hazaiak sorsát. Az NB III. Északkeleti csoportjának 9. fordulójában öt gólt szerezve nyert a DVSC II. az Eger SE vendégeként.
Az Eger SE szűk félóra alatt kétgólos hátrányba került, majd Bukrán Erik kiállítása után emberhátrányban újabb debreceni gólok következtek. A vármegyeszékhelyi gárda idénybeli negyedik vereségét szenvedte el.
Az Eger SE nem tudott újítani
EGER SE–DVSC II. 0–5 (0–2)
Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion, 200 néző. V.: Horváth Dániel (dr. Bencze A., dr. Kulcsár Judit).
EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Balázs P. (Racsek Z., 68.), Jónyer K. (Paizs J., 62.), Boros G., Major E. (Biber A., 62.), Kis-Orosz M., Kispál T., Dinawi S. (Zvara D., 46.), Kelemen B. (Barócsi B., 46.). Edző: Simon Antal.
DVSC: Erdélyi B. – Monda Á., Szakál D., Bodnár B. (Doktor Zs., 82.), Cibla F. (Vazquez Granados E., 77.), Egri I. (Bökönyi M., 77.), Asztalos N., Farkas T. (Patai D., 74.), Perpék Sz., Kohut M. (Batai T., 74.), Tercza G. Edző: Máté Péter.
GÓL: Kohut M. (25., 73.), Egri I. (29.), Asztalos N. (89.), Batai T. (91.).
KIÁLLÍTVA: Bukrán E. (67.).
NB III.: ne törjön meg se a Füzesabony, se az Eger lendülete!
SIMON ANTAL: – Remekül kezdett a DVSC és félóra alatt kétgólos előnyre tett szert. A félidőben abban bíztam, hogy a cseréknek köszönhetően a szünet után sikerül majd újítani és vissza tudunk jönni a meccsbe, de a kiállítás végleg megpecsételte a sorsunkat. Onnan már a szépítésre sem volt esélyünk.
KÖVETKEZIK: DEAC–Eger SE, október 5., vasárnap, 11.00.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Kisvárda II.–Tarpa 0–2, Nyíregyháza II.–FC Hatvan 2–0, Ózd-Sajóvölgye–DVTK II. 3–6, Tiszafüred–Tiszaújváros 6–0, Sényő–Cigánd 0–3, DEAC–Gödöllő 2–0, Füzesabony–Putnok 2–0.
A bajnokság állása
1. Tiszafüred 9 7 1 1 24–7 22
2. Kisvárda II. 9 7 1 1 23–7 22
3. Cigánd 9 6 3 – 22–8 21
4. DEAC 9 5 2 2 17–9 17
5. Tarpa 9 5 2 2 15–8 17
6. Putnok 9 5 2 2 16–12 17
7. Füzesabony 9 3 4 2 10–9 13
8. Eger 9 3 2 4 10–20 11
9. Gödöllő 9 3 1 5 17–17 10
10. DVSC II. 9 2 3 4 16–15 9
11. Ózd-Sajóvölgye 9 2 3 4 17–22 9
12. DVTK II. 9 2 2 5 16–19 8
13. Nyíregyháza II. 9 2 2 5 17–23 8
14. Sényő 9 2 1 6 7–24 7
15. Tiszaújváros 9 1 2 6 8–23 5
16. FC Hatvan 9 1 1 7 12–24 4
