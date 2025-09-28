Eger SE: ezért az ötösért nem jár dicséret

Az Eger SE szűk félóra alatt kétgólos hátrányba került, majd Bukrán Erik kiállítása után emberhátrányban újabb debreceni gólok következtek. A vármegyeszékhelyi gárda idénybeli negyedik vereségét szenvedte el.

Az Eger SE védelme sebezhetőnek bizonyult

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Harlap

Az Eger SE nem tudott újítani

EGER SE–DVSC II. 0–5 (0–2)

Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion, 200 néző. V.: Horváth Dániel (dr. Bencze A., dr. Kulcsár Judit).

EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Balázs P. (Racsek Z., 68.), Jónyer K. (Paizs J., 62.), Boros G., Major E. (Biber A., 62.), Kis-Orosz M., Kispál T., Dinawi S. (Zvara D., 46.), Kelemen B. (Barócsi B., 46.). Edző: Simon Antal.

DVSC: Erdélyi B. – Monda Á., Szakál D., Bodnár B. (Doktor Zs., 82.), Cibla F. (Vazquez Granados E., 77.), Egri I. (Bökönyi M., 77.), Asztalos N., Farkas T. (Patai D., 74.), Perpék Sz., Kohut M. (Batai T., 74.), Tercza G. Edző: Máté Péter.

GÓL: Kohut M. (25., 73.), Egri I. (29.), Asztalos N. (89.), Batai T. (91.).

KIÁLLÍTVA: Bukrán E. (67.).