Labdarúgás

2 órája

Eger SE: ezért az ötösért nem jár dicséret

Címkék#FC Hatvan#Eger SE#DVSC II#Simon Antal

Az emberhátrány végleg megpecsételte a hazaiak sorsát. Az NB III. Északkeleti csoportjának 9. fordulójában öt gólt szerezve nyert a DVSC II. az Eger SE vendégeként.

Heol.hu

Az Eger SE szűk félóra alatt kétgólos hátrányba került, majd Bukrán Erik kiállítása után emberhátrányban újabb debreceni gólok következtek. A vármegyeszékhelyi gárda idénybeli negyedik vereségét szenvedte el.

Az Eger SE védelme sebezhetőnek bizonyult
Az Eger SE védelme sebezhetőnek bizonyult 
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Harlap

Az Eger SE nem tudott újítani

EGER SE–DVSC II. 0–5 (0–2)

Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion, 200 néző. V.: Horváth Dániel (dr. Bencze A., dr. Kulcsár Judit).
EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Balázs P. (Racsek Z., 68.), Jónyer K. (Paizs J., 62.), Boros G., Major E. (Biber A., 62.), Kis-Orosz M., Kispál T., Dinawi S. (Zvara D., 46.), Kelemen B. (Barócsi B., 46.). Edző: Simon Antal.
DVSC: Erdélyi B. – Monda Á., Szakál D., Bodnár B. (Doktor Zs., 82.), Cibla F. (Vazquez Granados E., 77.), Egri I. (Bökönyi M., 77.), Asztalos N., Farkas T. (Patai D., 74.), Perpék Sz., Kohut M. (Batai T., 74.), Tercza G. Edző: Máté Péter.
GÓL: Kohut M. (25., 73.), Egri I. (29.), Asztalos N. (89.), Batai T. (91.).
KIÁLLÍTVA: Bukrán E. (67.).

SIMON ANTAL: – Remekül kezdett a DVSC és félóra alatt kétgólos előnyre tett szert. A félidőben abban bíztam, hogy a cseréknek köszönhetően a szünet után sikerül majd újítani és vissza tudunk jönni a meccsbe, de a kiállítás végleg megpecsételte a sorsunkat. Onnan már a szépítésre sem volt esélyünk.
KÖVETKEZIK: DEAC–Eger SE, október 5., vasárnap, 11.00.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Kisvárda II.–Tarpa 0–2, Nyíregyháza II.–FC Hatvan 2–0, Ózd-Sajóvölgye–DVTK II. 3–6, Tiszafüred–Tiszaújváros 6–0, Sényő–Cigánd 0–3, DEAC–Gödöllő 2–0, Füzesabony–Putnok 2–0.

A bajnokság állása
1. Tiszafüred    9    7    1    1    24–7    22
2. Kisvárda II.    9    7    1    1    23–7    22
3. Cigánd    9    6    3    –    22–8    21
4. DEAC    9    5    2    2    17–9    17
5. Tarpa    9    5    2    2    15–8    17
6. Putnok    9    5    2    2    16–12    17
7. Füzesabony    9    3    4    2    10–9    13
8. Eger    9    3    2    4    10–20    11
9. Gödöllő    9    3    1    5    17–17    10
10. DVSC II.    9    2    3    4    16–15    9
11. Ózd-Sajóvölgye    9    2    3    4    17–22    9
12. DVTK II.    9    2    2    5    16–19    8
13. Nyíregyháza II.    9    2    2    5    17–23    8
14. Sényő    9    2    1    6    7–24    7
15. Tiszaújváros    9    1    2    6    8–23    5
16. FC Hatvan    9    1    1    7    12–24    4

 

