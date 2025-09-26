Eger SE: gólontók a nemzeti csapat összetartásán

Frank Tamás szövetségi kapitány együttesére az előttünk álló egy évben csak felkészülési mérkőzések várnak, a 2027-es Európa-bajnokság selejtezői jövő ősszel kezdődnek. A mienk novemberben Szerbia ellen játszanak edzőmeccseket.

Jakab Zsófia (balról a második) és Pintér Petra (jobbról a harmadik) válogatott meghívónak örülhet

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Természetesen óriási öröm és megtiszteltetés, hogy két játékosunk is meghívást kapott a felnőtt futsal válogatottba, ami nemcsak a labdarúgók, hanem a csapat, a klub, a szurkolók és a korábbi edzők sikere is

– emelte ki az Eger SE vezetőedzője, dr. Vitányi László a klubhonlapnak. – Petra regnáló gólkirályként már kiérdemelte a meghívást, de sok munka van még vele, míg Zsófi behívása megelőlegezett bizalom, hiszen fiatal. Azonban igazi „gólgép”, így hiba lenne, ha nem tartanák folyamatosan a bő keretben. Mindketten minden támogatást megkapnak tőlünk és a klubtól. Itt azonban nem állunk meg, további két-három játékosban már most benne van a meghívás, bízunk benne, előbb-utóbb ők is sorra kerülnek.