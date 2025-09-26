szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Futsal

2 órája

Eger SE: gólontók a nemzeti csapat összetartásán

Címkék#Jakab Zsófia#Pintér Petra#Frank Tamás#futsalválogatott#gólkirály

Október 3-tól Telkiben készül a magyar női futsalválogatott, amelynek keretében az Eger SE játékosaként helyet kapott Pintér Petra és Jakab Zsófia.

Bódi Csaba

Frank Tamás szövetségi kapitány együttesére az előttünk álló egy évben csak felkészülési mérkőzések várnak, a 2027-es Európa-bajnokság selejtezői jövő ősszel kezdődnek. A mienk novemberben Szerbia ellen játszanak edzőmeccseket.

Jakab Zsófia (balról a második) és Pintér Petra (jobbról a harmadik) válogatott meghívónak örülhet
Jakab Zsófia (balról a második) és Pintér Petra (jobbról a harmadik) válogatott meghívónak örülhet
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Természetesen óriási öröm és megtiszteltetés, hogy két játékosunk is meghívást kapott a felnőtt futsal válogatottba, ami nemcsak a labdarúgók, hanem a csapat, a klub, a szurkolók és a korábbi edzők sikere is 

– emelte ki az Eger SE vezetőedzője, dr. Vitányi László a klubhonlapnak. – Petra regnáló gólkirályként már kiérdemelte a meghívást, de sok munka van még vele, míg Zsófi behívása megelőlegezett bizalom, hiszen fiatal. Azonban igazi „gólgép”, így hiba lenne, ha nem tartanák folyamatosan a bő keretben. Mindketten minden támogatást megkapnak tőlünk és a klubtól. Itt azonban nem állunk meg, további két-három játékosban már most benne van a meghívás, bízunk benne, előbb-utóbb ők is sorra kerülnek. 

 

