Eger SE: gyorsan kiderült, hogy nagy a különbség a Kisvárda javára
Négygólos vereség az NB III. Északkeleti csoportjának 7. fordulójában. A szenvedő felet az Eger SE csapata jelentette, a győztes gárdát pedig a veretlenül menetelő éllovas, Kisvárda II. együttese.
Egy héttel ezelőtt Cigándon, most pedig hazai pályán kapott ki négy találattal az Eger SE csapata. A mutatott játék azonban különbözött egymástól.
Eger SE–Kisvárda II. 0–4 (0–3)
Eger, Szentmarjay stadion. V.: Pusztai Gergely (dr. Bencze A., Balogh B.).
EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Jónyer K. (Balázs P., 78.), Boros G. (Gíber A., 89.), Paizs J. (Debreczeni D., 46.), Major E., Kis-Orosz M., Hamar B. (Barócsi B., 89.), Kispál T., Dinawi S. (Zvara D., 57.). Edző: Simon Antal.
KISVÁRDA: Kubarics – Jazsik (Bobal, 89.), Kozacsuk, Tenkács, Adayilo (Krucan, 89.), Koljada (Lupij, 89.), Szőr (Prso, 71.), Abdulahhi, Szikszai, Balogun (Scsadej, 57.), Prjamov. Vezetőedző: Törtei Tamás.
GÓL: Adayilo (2., 44.), Szikszai (6.), Jazsik (84.).
JÓK: Valkay, Farkas B., Kispál.
SIMON ANTAL: – Az első félidőben a Kisvárda úgy lépett fel ellenünk, ahogy egy első helyen álló csapatnak „illik”. Rögtön a mérkőzés elején gólt rúgtak a vendégek, majd gyorsan még egyet és a szünet előtt egy újabbat. Számunkra akkor egy lényeges szempont volt, mégpedig, hogy próbáljuk megúszni a még nagyobb különbségű vereséget. Ez sikerült is. A második félidőben már stabilabban játszottunk, a negyedik góllal a vendégek tulajdonképpen realizálták a két csapat között meglévő különbséget.
Eger SE-Kisvárda II. labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton
TÖRTEI TAMÁS: – A mérkőzés előtt olyan érzésem volt, hogy nehéz találkozó elé nézünk, aztán nagyon gyorsan könnyűvé tettük magunknak. Az eredmény magáért beszél, de nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. A négy szerzett gól mellett sok ajtó-ablak ziccerünk is volt, amik kimaradtak, de lényeg, hogy magabiztos játékkal, tele önbizalommal, a mezőnyben sem sok esélyt adva ellenfelünknek meggyőző sikert arattunk. Gratulálok a fiúknak, úgy futballoztak ma, ahogy kell!
KÖVETKEZIK: Mol Magyar Kupa, 3. forduló: Eger SE–Budafoki MTE, szeptember 13., szombat, 11.00.