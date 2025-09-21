3 órája
Eger SE: Jakab Zsófia nem ötölt, hanem hatolt
A női NB II. Keleti csoportjának 3. fordulójában azzal együtt is gólzáporos győzelmet aratott az Eger SE, hogy a gárda messze járt a csúcsteljesítménytől.
A találatok sorát Jakab Zsófia nyitotta a 30. percben és a 17 éves játékos meg sem állt hat gólig, jelentős érdemeket vállalva az egriek győzelméből.
Eger SE–Gödöllői SK 9–0 (3–0)
Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Motsidlovszky Attila (Koren T., Szűcs R.).
EGER: Andor T. – Kota Sz., Pócs R., Bagó D., Jakab Zs., Veres V. (Fazekas V., 59.), Végh D., Pifku V. (Kóka B., 59.), Pifku N. (Libertényi A., 59.), Kovács N., Bukta N. Edző: dr. Vitányi László.
GÓL: Jakab Zs. (30., 31., 35., 47., 75., 85.), Végh D. (79.), Kóka B. (85.), Kota Sz. (90. – 11-esből).
JÓK: Jakab Zs., Bukta N., Végh D., Pifku V.
DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Sok hiányzónk volt és az egy mappal korábban játszott Újpest elleni futsal-rangadó is sokat kivett a lányokból. Ezért nem volt megfelelő a koncentráltság. Azonban az akarat ismét megvolt és a játék is jól nézett ki, így megérdemelten nyertünk még akkor is, ha messze voltunk a csúcsteljesítményünktől.
KÖVETKEZIK: Budafoki LC–Eger SE, szeptember 27., szombat, 14.00.