Labdarúgás

3 órája

Eger SE: Jakab Zsófia nem ötölt, hanem hatolt

A női NB II. Keleti csoportjának 3. fordulójában azzal együtt is gólzáporos győzelmet aratott az Eger SE, hogy a gárda messze járt a csúcsteljesítménytől.

Heol.hu

A találatok sorát Jakab Zsófia nyitotta a 30. percben és a 17 éves játékos meg sem állt hat gólig, jelentős érdemeket vállalva az egriek győzelméből.

Jakab Zsófiát sem becsúszva, sem egyéb módon nem tudták szerelni
Jakab Zsófiát sem becsúszva, sem egyéb módon nem tudták szerelni
Forrás:  Czímer Tamás/Heol.hu

Eger SE–Gödöllői SK 9–0 (3–0)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Motsidlovszky Attila (Koren T., Szűcs R.).
EGER: Andor T. – Kota Sz., Pócs R., Bagó D., Jakab Zs., Veres V. (Fazekas V., 59.), Végh D., Pifku V. (Kóka B., 59.), Pifku N. (Libertényi A., 59.), Kovács N., Bukta N.  Edző: dr. Vitányi László.
GÓL: Jakab Zs. (30., 31., 35., 47., 75., 85.), Végh D. (79.), Kóka B. (85.), Kota Sz. (90. – 11-esből).
JÓK: Jakab Zs., Bukta N., Végh D., Pifku V.
DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Sok hiányzónk volt és az egy mappal korábban játszott Újpest elleni futsal-rangadó is sokat kivett a lányokból. Ezért nem volt megfelelő a koncentráltság. Azonban az akarat ismét megvolt és a játék is jól nézett ki, így megérdemelten nyertünk még akkor is, ha messze voltunk a csúcsteljesítményünktől.
KÖVETKEZIK: Budafoki LC–Eger SE, szeptember 27., szombat, 14.00.


 

