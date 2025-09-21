Eger SE: Jakab Zsófia nem ötölt, hanem hatolt

A találatok sorát Jakab Zsófia nyitotta a 30. percben és a 17 éves játékos meg sem állt hat gólig, jelentős érdemeket vállalva az egriek győzelméből.

Jakab Zsófiát sem becsúszva, sem egyéb módon nem tudták szerelni

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Eger SE–Gödöllői SK 9–0 (3–0)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Motsidlovszky Attila (Koren T., Szűcs R.).

EGER: Andor T. – Kota Sz., Pócs R., Bagó D., Jakab Zs., Veres V. (Fazekas V., 59.), Végh D., Pifku V. (Kóka B., 59.), Pifku N. (Libertényi A., 59.), Kovács N., Bukta N. Edző: dr. Vitányi László.

GÓL: Jakab Zs. (30., 31., 35., 47., 75., 85.), Végh D. (79.), Kóka B. (85.), Kota Sz. (90. – 11-esből).

JÓK: Jakab Zs., Bukta N., Végh D., Pifku V.

DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Sok hiányzónk volt és az egy mappal korábban játszott Újpest elleni futsal-rangadó is sokat kivett a lányokból. Ezért nem volt megfelelő a koncentráltság. Azonban az akarat ismét megvolt és a játék is jól nézett ki, így megérdemelten nyertünk még akkor is, ha messze voltunk a csúcsteljesítményünktől.

KÖVETKEZIK: Budafoki LC–Eger SE, szeptember 27., szombat, 14.00.