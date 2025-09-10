52 perce
Eger SE: NB I.-es focistákat, kosarasokat és kézilabdázókat is gyúrt már az új masszőr
Nagy tapasztalattal rendelkező szakember váltott nagy tapasztalattal rendelkező szakembert. Az Eger SE NB III.-as csapatának sportmasszőreként immár, de csak részben Léport László felel a labdarúgók izomzatáért az NB II.-es klubhoz távozott Hajba Ferenc után.
Frankie augusztusban köszönt el az Eger SE NB III.-as férficsapatától a másodosztályban újonc Karcagi SC hívását elfogadva.
Az „átigazolás” azonban nem volt teljes, ugyanis közben maradt a klub NB II.-es női szekciójának kötelékében.
Frankie az NB II.-ben újonc klub futballistáinak izmat lazítja
Az új sportmasszőr, Léport László csak az egri labdarúgóknál számít ismeretlennek, a vármegyeszékhely sportéletében már vastagon letette a névjegyét. A Mátraballáról származó gyúró labdarúgóként a Ganz-MÁVAG SE, majd pedig a Salgótarjáni Kohász SE együttesét erősítette. Az SKSE-nél kezdett masszőrködni, utána következtek az SBTC focistái és a Fekete Sasok kosárlabdázói. Utóbbi egylettel – egri állomáshelyként – az NB I. A-csoportjáig jutott.
Az Eger SE jövő nyárig szerződtette
A kézilabdát illetően az osztrák Coflach alkalmazta, majd a honi élvonal tagjaként az Eszterházy KFSC-Globosys számíthatott a munkájára. A labdarúgó NB I.-ben a Mezőkövesd-Zsóry FC egészségügyi felelőseként, egyben sport-, és gyógymasszőreként tevékenykedett. Egerben a férfi kézilabdázók, a birkózók és az atléták felkészítésében is fontos szerepet vállalt.
A 62 éves szakember először a DVTK II. elleni mérkőzés előtt gyúrta az ESE futballistáit és teheti ezt a jövő nyárig, tekintve, hogy szerződése 2026. május 31-ig szól, ám ez elsősorban a hétvégi mérkőzésekre vonatkozik.