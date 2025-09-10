Eger SE: NB I.-es focistákat, kosarasokat és kézilabdázókat is gyúrt már az új masszőr

Az új sportmasszőr, Léport László csak az egri labdarúgóknál számít ismeretlennek, a vármegyeszékhely sportéletében már vastagon letette a névjegyét. A Mátraballáról származó gyúró labdarúgóként a Ganz-MÁVAG SE, majd pedig a Salgótarjáni Kohász SE együttesét erősítette. Az SKSE-nél kezdett masszőrködni, utána következtek az SBTC focistái és a Fekete Sasok kosárlabdázói. Utóbbi egylettel – egri állomáshelyként – az NB I. A-csoportjáig jutott.