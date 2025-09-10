szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Eger SE: NB I.-es focistákat, kosarasokat és kézilabdázókat is gyúrt már az új masszőr

Címkék#Eger SE#sportmasszőr#Léport László#SBTC

Nagy tapasztalattal rendelkező szakember váltott nagy tapasztalattal rendelkező szakembert. Az Eger SE NB III.-as csapatának sportmasszőreként immár, de csak részben Léport László felel a labdarúgók izomzatáért az NB II.-es klubhoz távozott Hajba Ferenc után.

Bódi Csaba

Frankie augusztusban köszönt el az Eger SE NB III.-as férficsapatától a másodosztályban újonc Karcagi SC hívását elfogadva. 

Léport Lászlóra (jobbra) immár az Eger SE labdarúgói számíthatnak
Léport Lászlóra (jobbra) immár az Eger SE labdarúgói számíthatnak
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Az „átigazolás” azonban  nem volt teljes, ugyanis közben maradt a klub NB II.-es női szekciójának kötelékében. 

Az új sportmasszőr, Léport László csak az egri labdarúgóknál számít ismeretlennek, a vármegyeszékhely sportéletében már vastagon letette a névjegyét. A Mátraballáról származó gyúró labdarúgóként a Ganz-MÁVAG SE, majd pedig a Salgótarjáni Kohász SE együttesét erősítette. Az SKSE-nél kezdett masszőrködni, utána következtek az SBTC focistái és a Fekete Sasok kosárlabdázói. Utóbbi egylettel – egri állomáshelyként – az NB I. A-csoportjáig jutott.

Az Eger SE jövő nyárig szerződtette

A kézilabdát illetően az osztrák Coflach alkalmazta, majd a honi élvonal tagjaként az Eszterházy KFSC-Globosys számíthatott a munkájára. A labdarúgó NB I.-ben a Mezőkövesd-Zsóry FC egészségügyi felelőseként, egyben sport-, és gyógymasszőreként tevékenykedett. Egerben a férfi kézilabdázók, a birkózók és az atléták felkészítésében is fontos szerepet vállalt.

A 62 éves szakember először a DVTK II. elleni mérkőzés előtt gyúrta az ESE futballistáit és teheti ezt a jövő nyárig, tekintve, hogy szerződése 2026. május 31-ig szól, ám ez elsősorban a hétvégi mérkőzésekre vonatkozik.  

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu