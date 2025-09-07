szeptember 7., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Eger SE: öngól és kiállítás, de szomorúságra nincs ok

Címkék#Eger SE#Jakab Zs#Talents FC#DR VITÁNYI LÁSZLÓ

Hazai remi a rajton. Döntetlennel kezdte a 2025/26. évi női NB II. Keleti-csoportjának küzdelemsorozatát az Eger SE.

Heol.hu

A nyitó játéknap négy mérkőzése közül egyedül a házigazdaként rajtoló Eger SE összecsapása zárult pontosztozkodással.

Nem tudtak ellépni egymástól a felek az Eger SE–Talents FC meccsen
Nem tudtak ellépni egymástól a felek az Eger SE–Talents FC meccsen 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

A női NB II. Keleti csoportjában 1. fordulójában:

Eger SE–Talents FC 1–1 (0–1)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Kobzi Zétény (Pásztory K., Molnár Z.).
EGER: Andor T. – Kota Sz., Végh K., Pócs R., Bagó D., Jakab Zs., Bíró P. (Kóka B., 77.), Veres V. (Fazekas V., 65.), Végh D., Kovács N., Bukta N. Edző: dr. Vitányi László.
TALENTS: Reibl O. – Simon D., Steyer E., Szennai T., Mesterházi Cs., Farkas N. (Grajczár D., 80.), Biró Cs., Krejsz N., Malinovszky C. (Krasznai L., 74.), Fekete-Bernhardt B., Erdei R. (Németh A., 54.). Edző: Kincses Ernő.
GÓL: Jakab Zs. (52.), ill. Végh K. (3. – öngól)
KIÁLLÍTVA: Végh D. (73.).
JÓK: Kovács N., Bagó D., Kota Sz., Bukta N.

Az Eger SE edzője így látta

DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – A bajnokság legnagyobb esélyesének számító vendégcsapattal szemben végig küzdelmes mérkőzést tudtunk játszani. Sajnos a találkozó elején egy öngóllal vezetést szereztek a vendégek, amit foggal-körömmel igyekeztek őrizni. Hiába játszottunk mezőnyfölényben, az emberhátrány ellenére is meg kellett elégednünk egy ponttal. Minden körülményt figyelembe véve azonban nem kell szomorúnak lennünk. Jól játszott a csapat és ez még csak az első forduló volt. Köszönjük szépen a kilátogató nézőknek a szurkolást!
KÖVETKEZIK: Vasas Kubala Akadémia–Eger SE, szeptember 14., vasárnap, 14.00. 

 

