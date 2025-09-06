Eger SE U16: valós esélyt teremteni a felnőtt keret felé

Győzelemmel kezdte az Eger SE csapata a 2025/26-os idényt az MLSZ U16-os Regionális Kiemelt Bajnokságának Keleti-csoportjában.

Az Eger SE U16-os csapata méltán szeretné a várost is képviselni, ennek szól a Dobó téri csapatkép

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A DEAC elleni hazai rajton Janovicz Máté, Szabó Dávid Norbert és Országh András László egy-egy gólja 3–1-es győzelmet eredményezett. A siker lényeges, ám a csapat szakmai vezetői más tényezőket is központi kérdésként kezelnek.

Edzőként elsődleges feladatunknak azt tartjuk, hogy a játékosainkat lépésről-lépésre olyan szintre fejlesszük, ahonnan két éven belül esélyt kaphatnak a felnőtt csapatbeli bizonyításra

– magyarázta a korábbi NB I.-es labdarúgó, Hegedűs Dávid, aki az utánpótlás-nevelés terén nagy tapasztalattal rendelkező Gyetván Krisztiánnal közösen irányítja az U16-os együttest. – Fontos számunkra, hogy mindenki lássa: van út a felnőtt keret felé, és ha a fiatalok ezen a fejlődési pályán haladnak tovább, akkor valós esélyük nyílik arra, hogy stabilan be tudjunk építeni közülük többeket is az első csapatba. Szoktam mondani, hogy az éremnek mindig két oldala van: ehhez kellenek a játékosok is, akik napról-napra beleteszik a munkát, és mi edzők is, akik irányt mutatunk nekik a fejlődésben

Hisszük, hogy a tudatos/következetes munka és a kitartás meghozza az eredményét és büszkék lennénk, ha a mostani korosztályból többen is meghatározó szereplői lennének a klub jövőjének.

A debreceniek ellen győztes egri gárda

Forrás: Eger SE

A játékoskeret tagjai Balázs Ábel, Balla Noel, Bánka Olivér, Bozó Zsombor, Ducsai Márk, Godó Szebasztián, Gyenes Roland, Hajdu Szabolcs Ferenc, Hegedűs Keve Zsolt, Hegyi Balázs, Janovicz Máté, Kovács Áron, Lányi Csanád, Lengyel Zsombor, Molnár Balázs, Farkas Dániel, Országh András László, Salga Benjámin, Suha Milán, Szabó Dávid Norbert, Szabó Dominik, Tóth Miron, Nyolcas Bence, Végert Bálint Nimród, Xue-Wen-Bo Péter.

Az 1. forduló eredményei:

Barca Academy–Kelen BVB 3–4

Eger SE–DEAC 3–1

RKSK–Vác VLSE 2–1

FILO SE–Mercedes KLC 2–1

Soroksár SC–DAFC Szeged 4–0

Ikarus BSE–SZEOL SC 6–1

Hegyvidék UFC-Gerrzo U16–BVSC-Zugló 1–2