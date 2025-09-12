Eger SE: Vasas-verés, amire mindenki büszke lehet

Az Eger SE a nyitófordulóban 1–1-es döntetlent játszott a Talents FC ellen, majd a fővárosi fellépés már győzelemmel zárult. A Vasas otthonában Végh Katalin Angéla már a 7. percben vezetéshez juttatta a vendégeket, majd a 36. percben az ő kiállítása miatt került emberhátrányba az ESE. A hősiesen küzdő egri gárda a 92. percben elért Kota Szabina találattal harcolta ki a győzelmet.

Az Eger SE játékosai oroszlánként küzdöttek

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Nagyot küzdött az Eger SE

A női NB II. Keleti csoportjának 2. fordulójában:

VASAS KUBALA AKADÉMIA–EGER SE 1–2 (1–1)

Budapest, Vasas Sporttelep. V.: Tóth Kitti (Trapp Enikő, Szlávik Csenge).

VASAS: Bánovics N. – Wapper-Nagy J. (Kulcsár Zs., 12.), Buncsák R., Kovács Sz., Tóth K. (Kiss-Hajnal V., 83.), Hlavacska M., Terdik I., Truszka L. (Cavicchiolo S., 83.), Bakó F., Makovinyi Z., Fehér D. (Tizmár N., 70.). Edző: Hámori Ferenc.

EGER: Andor T. – Bagó D., Végh K., Fazekas V. (Bartók J., 70.), Kota Sz., Veres V., Bukta N., Bíró P. (Bacsó L., 79., Pifku V., 90.), Jakab Zs., Pócs R., Kovács N. Edző: dr. Vitányi László.

GÓL: Buncsák R. (23.), ill. Végh K. (7.), Kota Sz. (92.).

KIÁLLÍTVA: Végh K. (36.).

JÓK: az egész vendégcsapat.