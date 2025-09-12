szeptember 13., szombat

Labdarúgás

1 órája

Eger SE: Vasas-verés, amire mindenki büszke lehet

Címkék#Eger SE#Vasas Kubala Akadémia#vitányi#Talents FC

A szív diadala. A női NB II. Keleti csoportjának 2. fordulójában Eger SE úgy nyert a Vasas Kubala Akadémia otthonába, hogy egy órán keresztül emberhátrányba futballozott, s a 92. percben szerezte meg a győztes találatot.

Heol.hu

Az Eger SE a nyitófordulóban 1–1-es döntetlent játszott a Talents FC ellen, majd a fővárosi fellépés már győzelemmel zárult. A Vasas otthonában Végh Katalin Angéla már a 7. percben vezetéshez juttatta a vendégeket, majd a 36. percben az ő kiállítása miatt került emberhátrányba az ESE. A hősiesen küzdő egri gárda a 92. percben elért Kota Szabina találattal harcolta ki a győzelmet.

Az Eger SE játékosai oroszlánként küzdöttek
Az Eger SE játékosai oroszlánként küzdöttek
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Nagyot küzdött az Eger SE

A női NB II. Keleti csoportjának 2. fordulójában:

VASAS KUBALA AKADÉMIA–EGER SE 1–2 (1–1)
Budapest, Vasas Sporttelep. V.: Tóth Kitti (Trapp Enikő, Szlávik Csenge).
VASAS: Bánovics N. – Wapper-Nagy J. (Kulcsár Zs., 12.), Buncsák R., Kovács Sz., Tóth K. (Kiss-Hajnal V., 83.), Hlavacska M., Terdik I., Truszka L. (Cavicchiolo S., 83.), Bakó F., Makovinyi Z., Fehér D. (Tizmár N., 70.). Edző: Hámori Ferenc.
EGER: Andor T. – Bagó D., Végh K., Fazekas V. (Bartók J., 70.), Kota Sz., Veres V., Bukta N., Bíró P. (Bacsó L., 79., Pifku V., 90.), Jakab Zs., Pócs R., Kovács N. Edző: dr. Vitányi László.
GÓL: Buncsák R. (23.), ill. Végh K. (7.), Kota Sz. (92.).
KIÁLLÍTVA: Végh K. (36.).
JÓK: az egész vendégcsapat.

DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Ez az a mérkőzés, amire minden játékos, szülő és az egyesület valamennyi tagja végtelenül büszke lehet. Kiváló ellenféllel szemben szinte végig emberhátrányban játszva olyan küzdést és akaratot mutattak be a lányok, amiről csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. A hosszabbításban elért győztes találat a csapatmunka méltó megkoronázása. Nagyon büszke vagyok a lányokra, nagyon jó volt látni, hogy annyira akarták a sikert, hogy többen örömükben is sírtak a meccs után. Köszönöm nekik az élményt!
KÖVETKEZIK: Eger SE–Gödöllői SK, szeptember 20., szombat, 18.00.

A további menetrend
SZEPTEMBER 13., SZOMBAT
16.00: Nyíregyháza Sp.–Astra HFC
SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP
12.00: Talents FC–Kazincbarcika
15.00: Gödöllő–Kecskemét

 

