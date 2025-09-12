szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Veszprémbe is elszántan utazik az Eger

Címkék#Eger#Veszprémi KKFT#Éles József#Szabó Bálint

Presztízscsata a Bakonyban. Az Eger másfél év után találkozik újra a Veszprémi KKFT csapatával, ám ezúttal már a másodosztályban.

Sike Károly

Az Eger egy hete a PTE PEAC elleni magabiztos győzelemmel (31–21) kezdte NB I/B-s szereplését, míg az edzőként Éles József vezette Veszprémi KKFT a DVTK otthonából vitte el a két pontot (33–29).

Bőti Dominik (a labdával) jó játéka fontos lesz az Eger csapatának Veszprémben
Bőti Dominik (a labdával) jó játéka fontos lesz az Eger csapatának Veszprémben
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Szabó Bálintot nélkülözi az Eger

A férfi NB I/B 2. fordulójának mérkőzése:

VESZPRÉMI KKFT (5.)–EGER (1.)
Veszprém, DEVM Közhasznú Alapítvány Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Szedmák M., dr. Tóth T.
A két csapat legutóbb a 2023/24-es szezonban találkozott egymással. Az akkoriban Fejér B.Á.L. Veszprém néven szerepelt gárda abban az idényben sereghajtóként esett ki az NB I.-ből úgy, hogy házigazdaként 24–21 arányban felülmúlta az egrieket, majd a visszavágón 33–31-es győzelmet aratott a később tizedikként zárt QHB-Eger. Kiss Gergőék egy év múltán követték a bakonyiakat a másodosztályba, ahol most újabb pengeváltás következhet. Szombaton két olyan gárda néz egymással farkaszemet, amely nehéz gazdasági helyzetből kilábalva a nyáron jelentősen újjászerveződött.

– A bajnoki nyitányon aratott magabiztos győzelem után csak fokozódott az elszántság a csapaton belül – jelentette ki az egriek edzője, Padla József. – Fantasztikus miliőben játszhattunk, az ilyen sikereknek mindig közösségkovácsoló ereje van.

 Tudjuk, hogy céljaink eléréséhez idegenben is minél több pontot kell szerezni, ami mindig nehezebb feladat. A héten a saját játékunk fejlesztése mellett igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint felkészülni a VKKFT elleni találkozóra is, ahol szintúgy nagyon fontos lesz, hogy kellően elszántan lépjünk pályára. Az ifjúsági csapat hétközi mérkőzésén Szabó Bálint hasfalsérülést szenvedett, ő nem tarthat velünk a királynék városába.

Szászbereken vendég az Eszterházy SC

A női NB I/B 2. fordulójának mérkőzése:

ENUSE (12.)–ESZTERHÁZY SC (8.)
Szászberek, szombat, 16.00. V.: Dulai Á., Pisák B.
Az egriek a Tempo KSE elleni győzelemmel (24–21), míg a házigazdák szigetszentmiklósi vereséggel (34–25) kezdték a bajnokságot. A két együttes a nyári felkészülés során már összemérte erejét, akkor 3x25 perc játékidő után 38–35-ös győzelmet arattak Csáki Zsófiék.
Az egyetemisták edzője, Kocsis Csaba a Tempo KSE elleni győzelmet követően úgy fogalmazott: tudnak annál jobban is kézilabdázni. 
Ezt szombaton be is bizonyíthatják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu