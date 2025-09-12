Veszprémbe is elszántan utazik az Eger

Az Eger egy hete a PTE PEAC elleni magabiztos győzelemmel (31–21) kezdte NB I/B-s szereplését, míg az edzőként Éles József vezette Veszprémi KKFT a DVTK otthonából vitte el a két pontot (33–29).

Bőti Dominik (a labdával) jó játéka fontos lesz az Eger csapatának Veszprémben

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Szabó Bálintot nélkülözi az Eger

A férfi NB I/B 2. fordulójának mérkőzése:

VESZPRÉMI KKFT (5.)–EGER (1.)

Veszprém, DEVM Közhasznú Alapítvány Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Szedmák M., dr. Tóth T.

A két csapat legutóbb a 2023/24-es szezonban találkozott egymással. Az akkoriban Fejér B.Á.L. Veszprém néven szerepelt gárda abban az idényben sereghajtóként esett ki az NB I.-ből úgy, hogy házigazdaként 24–21 arányban felülmúlta az egrieket, majd a visszavágón 33–31-es győzelmet aratott a később tizedikként zárt QHB-Eger. Kiss Gergőék egy év múltán követték a bakonyiakat a másodosztályba, ahol most újabb pengeváltás következhet. Szombaton két olyan gárda néz egymással farkaszemet, amely nehéz gazdasági helyzetből kilábalva a nyáron jelentősen újjászerveződött.

– A bajnoki nyitányon aratott magabiztos győzelem után csak fokozódott az elszántság a csapaton belül – jelentette ki az egriek edzője, Padla József. – Fantasztikus miliőben játszhattunk, az ilyen sikereknek mindig közösségkovácsoló ereje van.

Tudjuk, hogy céljaink eléréséhez idegenben is minél több pontot kell szerezni, ami mindig nehezebb feladat. A héten a saját játékunk fejlesztése mellett igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint felkészülni a VKKFT elleni találkozóra is, ahol szintúgy nagyon fontos lesz, hogy kellően elszántan lépjünk pályára. Az ifjúsági csapat hétközi mérkőzésén Szabó Bálint hasfalsérülést szenvedett, ő nem tarthat velünk a királynék városába.