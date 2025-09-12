2 órája
Veszprémbe is elszántan utazik az Eger
Presztízscsata a Bakonyban. Az Eger másfél év után találkozik újra a Veszprémi KKFT csapatával, ám ezúttal már a másodosztályban.
Az Eger egy hete a PTE PEAC elleni magabiztos győzelemmel (31–21) kezdte NB I/B-s szereplését, míg az edzőként Éles József vezette Veszprémi KKFT a DVTK otthonából vitte el a két pontot (33–29).
Szabó Bálintot nélkülözi az Eger
A férfi NB I/B 2. fordulójának mérkőzése:
VESZPRÉMI KKFT (5.)–EGER (1.)
Veszprém, DEVM Közhasznú Alapítvány Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Szedmák M., dr. Tóth T.
A két csapat legutóbb a 2023/24-es szezonban találkozott egymással. Az akkoriban Fejér B.Á.L. Veszprém néven szerepelt gárda abban az idényben sereghajtóként esett ki az NB I.-ből úgy, hogy házigazdaként 24–21 arányban felülmúlta az egrieket, majd a visszavágón 33–31-es győzelmet aratott a később tizedikként zárt QHB-Eger. Kiss Gergőék egy év múltán követték a bakonyiakat a másodosztályba, ahol most újabb pengeváltás következhet. Szombaton két olyan gárda néz egymással farkaszemet, amely nehéz gazdasági helyzetből kilábalva a nyáron jelentősen újjászerveződött.
– A bajnoki nyitányon aratott magabiztos győzelem után csak fokozódott az elszántság a csapaton belül – jelentette ki az egriek edzője, Padla József. – Fantasztikus miliőben játszhattunk, az ilyen sikereknek mindig közösségkovácsoló ereje van.
Tudjuk, hogy céljaink eléréséhez idegenben is minél több pontot kell szerezni, ami mindig nehezebb feladat. A héten a saját játékunk fejlesztése mellett igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint felkészülni a VKKFT elleni találkozóra is, ahol szintúgy nagyon fontos lesz, hogy kellően elszántan lépjünk pályára. Az ifjúsági csapat hétközi mérkőzésén Szabó Bálint hasfalsérülést szenvedett, ő nem tarthat velünk a királynék városába.
Szászbereken vendég az Eszterházy SC
A női NB I/B 2. fordulójának mérkőzése:
ENUSE (12.)–ESZTERHÁZY SC (8.)
Szászberek, szombat, 16.00. V.: Dulai Á., Pisák B.
Az egriek a Tempo KSE elleni győzelemmel (24–21), míg a házigazdák szigetszentmiklósi vereséggel (34–25) kezdték a bajnokságot. A két együttes a nyári felkészülés során már összemérte erejét, akkor 3x25 perc játékidő után 38–35-ös győzelmet arattak Csáki Zsófiék.
Az egyetemisták edzője, Kocsis Csaba a Tempo KSE elleni győzelmet követően úgy fogalmazott: tudnak annál jobban is kézilabdázni.
Ezt szombaton be is bizonyíthatják.
