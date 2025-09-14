1 órája
Veszprémben is hengerelt az Eger
A Veszprémi KKFT is könnyű prédának bizonyult. Az Eger második bajnoki mérkőzését is fölényesen nyerte.
Szűk negyedóra kellett mire elérte az üzemi hőfokot az Eger, s innentől nem volt pardon. A vendégek 5–5-ös állásról a szünetre nyolcgólos előnyt szereztek, majd a 34. percben kétszámjegyűre (8–18) nőt a két csapat közti különbség. Többször is előfordult, hogy az egriek 15 gólos előny birtokában kézilabdázhattak. A hajrában ismét lehetőséget kaptak az utánpótláskorú játékosok, akik közül Moravszki Mihály, Ficzere Levente és Barta Bance is feliratkozott a góllövők közé. A kapuban Ficzere Gergő hétméterest hárított.
Katona Alex az Eger legeredményesebb játékosa
A férfi NB I/B 2. fordulójának mérkőzésén:
VESZPRÉMI KKFT–EGER 19–33 (7–15)
Veszprém, DEVM Közhasznú Alapítvány Sportcsarnok, 100 néző. V.: Szedmák M., dr. Tóth T.
EGER: MIKLÓS G. 1 – Czabula 2, Sikler 2, KISS G., SPEKHARDT 3, Nkousa 4, KATONA A. 9. Csere: Szabad, Ficzere G. (kapusok), DÖRNYEI 4, Moravszki 2, Barta B. 1, Bodnár Á. 1, Török-Vida Zs. 2, Ficzere L. 2. Edző: Padla József
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–2, 12. p.: 4–4, 18. p.: 5–7, 24. p.: 7–12, 36. p.: 8–19, 42. p.: 11–22, 48. p.: 12–26, 54. p.: 16–29.
KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 8 perc.
HÉTMÉTERESEK: 7/4, ill. 2/2.
PADLA JÓZSEF: – Kezdetben akadozott a játék, de a félidő közepétől nyílni kezdett az olló. A szünet után is meggyőző fölényben játszottunk, a hajrában az utánpótláskorú játékosok is szerepet kaptak, s egytől egyig éltek a bizalommal.
KÖVETKEZIK: Eger–Csépe Salgótarjáni SKC, szeptember 21., vasárnap, 18.00.