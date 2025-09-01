szeptember 1., hétfő

Egercsehiben tíz találat született a Színészválogatott elleni meccsen

Labdarúgó-mérkőzés is részét képezte az Egercsehiben rendezett bányásznapnak és falunapnak.

Bódi Csaba

A pályán bemutatott előadásban a házigazdák öregfiúi jeleskedtek jobban, miközben a Magyar Színészválogatott tagjaira sem lehetett panasz.

A Színészválogatott (sárgában) ellen futballozhattak az egercsehiek
A Színészválogatott (sárgában) ellen futballozhattak az egercsehiek  
Forrás:  Beküldött fotó

A 2x30 perces mérkőzésen Telek Lajos, Kovács Róbert, Lázár Gábor és Csuhaj Róbert és társaik hétszer vették be vendégeik kapuját, míg a színészek csupán háromszor találtak a Tompos Péter őrizte hálóba. Igaz, az eredmény ezúttal tényleg másodlagos tényezőt jelentett.

Ebben a "játékrészben" már csak győztes akadt
Forrás:  Beküldött fotó

 

