Labdarúgás
1 órája
Egercsehiben tíz találat született a Színészválogatott elleni meccsen
Labdarúgó-mérkőzés is részét képezte az Egercsehiben rendezett bányásznapnak és falunapnak.
A pályán bemutatott előadásban a házigazdák öregfiúi jeleskedtek jobban, miközben a Magyar Színészválogatott tagjaira sem lehetett panasz.
A 2x30 perces mérkőzésen Telek Lajos, Kovács Róbert, Lázár Gábor és Csuhaj Róbert és társaik hétszer vették be vendégeik kapuját, míg a színészek csupán háromszor találtak a Tompos Péter őrizte hálóba. Igaz, az eredmény ezúttal tényleg másodlagos tényezőt jelentett.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre