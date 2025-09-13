38 perce
Sorozatban 20. veretlen bajnokiját Gyöngyösön játszotta az Egerszalók
A forduló rangadóját a Neo24-Hevesi LSC nyerte. A Heves vármegyei I. osztályú bajnokság 5. fordulójában a Lőrinci és az Egerszalók is vendégként aratott győzelmet.
Az Energia SC Gyöngyös legyőzésével sorozatban huszadik bajnoki mérkőzésén maradt veretlen az Egerszalók. Montvai Tibor együttesében Fehér Kristóf és Gallik Gábor is két gólt szerzett.
Emberhátrányban fejezte be a találkozót az Egerszalók
BESENYŐTELEK SC–LŐRINCI VSC 0–4 (0–1)
Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Sporttelep, 120 néző. V.: Derda József (Törtei M., Derda N.).
BESENYŐTELEK: Vincze B. (Molnár M., 88.) – Sráj Á., Kósa M. (Rózsahegyi M., 65.), Jéger B. (Nyiri L., 84.), Pelyhe Cs., Varga D., Vámosi R., Bozó K. (Kovács Á., 65.), Hajdu Zs., Mikó B. (Mester T., 46.), Tarnóczi V. Edző: Vass István.
LŐRINCI: Áll M. (Kovács B., 75.) – Oláh N., Kovács A., Czibolya G. (Panyi A., 75.), Hegedűs N., Nagy B. (Áll D., 75.), Fellner K., Oláh Á., Fodor F., Varga D. (Belák B., 66.), Gesztesi R. (Kovács G., 59.). Edző: Gulyka Zsolt.
GÓL: Nagy B. (30., 72.), Varga D. (57.), Belák B. (81.).
JÓK: Tarnóczi V., Hajdu Zs., Pelyhe Cs., Vámosi R., ill. az egész vendégcsapat.
VASS ISTVÁN: – A mezőnyben jól helytálltunk, azonban a pontrúgásokat nem tudtuk levédekezni. Vállalható vereséget szenvedtünk volna, ha a végén nem kapunk két lesgólt.
GULYKA ZSOLT: – A szervezett hazaiakat a mérkőzés előre haladtával folyamatosan sikerült felőrölni, így ismét győzelmet aratott a csapatom. További sok sikert a Besenyőteleknek!
Hevesen csak a három pont lenne boldogító a Gyöngyösi AK ellen
ENERGIA SC GYÖNGYÖS–EGERSZALÓK SE 3–4 (2–3)
Gyöngyös, Energia SC Sporttelep, 150 néző. V.: Panyi Kristóf (Titz P., Kelemen A.).
ENERGIA: Boros Á. – Farkas B. (Izsvák Á., 70.), Galó D. (Gedei Á., 78.), Nagy B. (Marosi J., 55.), Jurecska R., Péntek D., Kocsis M. (Gyuris B., 55.), Mezner M., Jurecska E. (Harmos I., 78.), Timon L., Czene L. Edző: Török János.
EGERSZALÓK: Farkas D. – Nagy Á. (Czipó B., 46.), Halász M., Gallik G., Molnár R., Németh G. (Montvai T., 61.), Rab K., Fehér K. (Hangácsi K., 90.), Mester Cs., Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.
GÓL: Péntek D. (11.), Czene L. (20., 71.), ill. Fehér K. (8., 37.), Gallik G. (14., 85. – mindkettőt 11-esből).
KIÁLLÍTVA: Halász M. (74.).
JÓK: Mezner M., Péntek D., Galó D., ill. Fehér K. (a mezőny legjobbja), Gyóni M., Póczos B., Rab K., Gallik G.
TÖRÖK JÁNOS: – Ismét súlyos egyéni hiba miatt vesztettünk pontokat, pedig rászolgáltunk volna legalább a döntetlenre. Míg ezeket a hétről-hétre elkövetett hibákat nem tudjuk orvosolni, addig nem lesz sikerünk.
MONTVAI TIBOR: – Ez már sorozatban a 20. bajnoki mérkőzésünk veretlenül. Nem akármilyen módon sikerült kiharcolni az újabb győzelmet. Gratulálok a motivált Energiának, jövő héten pedig ott játszunk, ahol utoljára kikaptunk.
MAKLÁR SE–GYÖNGYÖSHALÁSZ SE 1–1 (0–0)
Maklár, 130 néző. V.: Petz Péter (Németh M., Kocsis J.).
MAKLÁR: Kecskeméti Á. – Szeles A., Noszek G., Bacsó D. (Nagy B., 59.), Csomós Zs., Orosz B., Radócz Á. (György K., 87.), Vojtekovszki M., Lakatos L. (Gál B., 77.), Juhász M., Káli M. (Árvai Á., 59.). Edző: Szabó László.
GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Szilágyi N., Ivony A., Petrezselyem T., Horváth P., Danyi P. (Derda D., 46.), Holló M., Tóth M., Gyuris A., Sándor B., Bakó P. (Eperjesi L., 78.). Edző: Labancz Róbert.
GÓL: Vojtekovszki M. (72. – 11-esből), ill. Petrezselyem T. (79.).
KIÁLLÍTVA: Kecskeméti Á. (86.).
JÓK: Noszek G., Csomós Zs., Vojtekovszki M., ill. Tóth M., Petrezselyem T., Sándor B.
SZABÓ LÁSZLÓ: – Sajnos a pálya talaja nagymértékben befolyásolta a mérkőzés színvonalát. Mindkét csapat nagyon sok hibával játszott, összességében reális eredmény született.
LABANCZ RÓBERT: – Az első félidőben a hazaiaknak, a másodikban nekünk adódtak gólszerzési lehetőségeink. Így igazságos a döntetlen.
NEO24-HEVESI LSC–GYÖNGYÖSI AK 4–0 (1–0)
Heves, 100 néző. V.: Erb Lajos (Berki A., Kiss B.).
HEVES: Juhász K. – Szabó G., Balázs L., Csoszánszki D. (Dalnoki G., 75.), Korsós M., Nagy Milán (Juhász Cs., 75.), Hájos N., Kóczián M., Nagy Márió (Ludányi G., 68.), Szabó L. (Besenyei F., 79.), Sőregi Z. (Szabó Cs., 68.). Játékos-edző: Besenyei Ferenc.
GYAK: Tóth B. – Forgó K., Czinkóczi K. (Tóth Zs., 75.), Tóth L. (Nádudvari M., 46.), Debreczeni M., Bartha Cs. (Lakatos Gy., 75.), Eged Z. (Spanyúr L., 75.), Szénási S., Majoros Zs., Czinkóczi B., Nagy-György B. Edző: Papp Tamás.
GÓL: Nagy Márió (36., 58.), Balázs L. (49.), Nagy Milán (68.)
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Debreczeni M.
BESENYEI FERENC: – Átéreztük a mérkőzés fontosságát, az első perctől kezdve irányítottuk a játékot. A második félidőben ez már gólokban is megmutatkozott. Sok sikert a vendégeknek!
PAPP TAMÁS: – Három gólt ajándékoztunk az ellenfélnek, így nagyon nehéz jó eredményt elérni.
SZABADNAPOS: Marshall-ASE
- A bajnokság állása
1. Lőrinci 4 4 – – 12–0 12
2. Egerszalók 4 3 1 – 11–4 10
3. Hevesi LSC 5 2 2 1 11–6 8
4. Maklár 5 2 1 2 6–9 7
5. Marshall-ASE 4 1 2 1 4–5 5
6. Gyöngyösi AK 4 1 1 2 6–7 4
7. Gyöngyöshalász 4 1 1 2 3–4 4
8. Energia SC 4 1 – 3 7–11 3
9. Besenyőtelek 4 – – 4 2–16 0
A Besenyőtelek vezető gólja után élesebb lett a Hevesi LSC
Heves vármegyei I. osztályú adatbank (3/2): Gyöngyöshalász SE, Gyöngyösi AK, Neo24-Hevesi LSC
Heves vármegyei I. osztály: maklári győztes gól Gyöngyösön a 90. percben