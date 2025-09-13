Sorozatban 20. veretlen bajnokiját Gyöngyösön játszotta az Egerszalók

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–EGERSZALÓK SE 3–4 (2–3)

Gyöngyös, Energia SC Sporttelep, 150 néző. V.: Panyi Kristóf (Titz P., Kelemen A.).

ENERGIA: Boros Á. – Farkas B. (Izsvák Á., 70.), Galó D. (Gedei Á., 78.), Nagy B. (Marosi J., 55.), Jurecska R., Péntek D., Kocsis M. (Gyuris B., 55.), Mezner M., Jurecska E. (Harmos I., 78.), Timon L., Czene L. Edző: Török János.

EGERSZALÓK: Farkas D. – Nagy Á. (Czipó B., 46.), Halász M., Gallik G., Molnár R., Németh G. (Montvai T., 61.), Rab K., Fehér K. (Hangácsi K., 90.), Mester Cs., Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.

GÓL: Péntek D. (11.), Czene L. (20., 71.), ill. Fehér K. (8., 37.), Gallik G. (14., 85. – mindkettőt 11-esből).

KIÁLLÍTVA: Halász M. (74.).

JÓK: Mezner M., Péntek D., Galó D., ill. Fehér K. (a mezőny legjobbja), Gyóni M., Póczos B., Rab K., Gallik G.

TÖRÖK JÁNOS: – Ismét súlyos egyéni hiba miatt vesztettünk pontokat, pedig rászolgáltunk volna legalább a döntetlenre. Míg ezeket a hétről-hétre elkövetett hibákat nem tudjuk orvosolni, addig nem lesz sikerünk.

MONTVAI TIBOR: – Ez már sorozatban a 20. bajnoki mérkőzésünk veretlenül. Nem akármilyen módon sikerült kiharcolni az újabb győzelmet. Gratulálok a motivált Energiának, jövő héten pedig ott játszunk, ahol utoljára kikaptunk.

MAKLÁR SE–GYÖNGYÖSHALÁSZ SE 1–1 (0–0)

Maklár, 130 néző. V.: Petz Péter (Németh M., Kocsis J.).

MAKLÁR: Kecskeméti Á. – Szeles A., Noszek G., Bacsó D. (Nagy B., 59.), Csomós Zs., Orosz B., Radócz Á. (György K., 87.), Vojtekovszki M., Lakatos L. (Gál B., 77.), Juhász M., Káli M. (Árvai Á., 59.). Edző: Szabó László.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Szilágyi N., Ivony A., Petrezselyem T., Horváth P., Danyi P. (Derda D., 46.), Holló M., Tóth M., Gyuris A., Sándor B., Bakó P. (Eperjesi L., 78.). Edző: Labancz Róbert.

GÓL: Vojtekovszki M. (72. – 11-esből), ill. Petrezselyem T. (79.).

KIÁLLÍTVA: Kecskeméti Á. (86.).

JÓK: Noszek G., Csomós Zs., Vojtekovszki M., ill. Tóth M., Petrezselyem T., Sándor B.

SZABÓ LÁSZLÓ: – Sajnos a pálya talaja nagymértékben befolyásolta a mérkőzés színvonalát. Mindkét csapat nagyon sok hibával játszott, összességében reális eredmény született.

LABANCZ RÓBERT: – Az első félidőben a hazaiaknak, a másodikban nekünk adódtak gólszerzési lehetőségeink. Így igazságos a döntetlen.