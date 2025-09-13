2 órája
Az Egerszólát bő negyedóra alatt lerendezte a Bélapátfalva elleni rangadót
Vendégként csak a Domoszló győzött. A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 5. fordulójában a listavezető Egerszólát a címvédő Bélkő SE-Bélapátfalva csapatát győzte le.
A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 5. fordulójában az Egerszólát Bélapátfalva elleni mérkőzése és a Domoszló herédi vendégjátéka helyeződött a figyelem középpontjába.
Az Egerszólát játékosai hideg fejjel és forró szívvel játszottak
EGERSZÓLÁTI SK–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA 2–0 (2–0)
Egerszólát, Horváth László Sporttelep, 100 néző. V.: Rizk Antonio (Risz D., Soós A.).
EGERSZÓLÁT: Simon L. – Szász V., Simon B. (Orosz J.,30.), Kis P., Bársony L., Holló G., Bata Á. (Izsóf L., 79.), Tordai V., Nováki M. (Vitai K., 66.), Géczi D., Malacsik K. Edzők: Linninger István, Bata Árpád.
BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Holló Á., Trenka D. (Szabo Cs., 81.), Antal Á. (Szűcs Zs., 65.), Érsek M., Boros O. (Bocsi G., 65.), Berecz B., Csák K., Bóta M., Papp D., Szeruha D. Edző: Gyárfás Gábor.
GÓL: Bársony L. (9.), Tordai V. (18.).
JÓK: Tordai V. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Bóta M., Papp D., Berecz B.
LINNINGER ISTVÁN: – A játék azon elemeiben sikerült felülmúlnunk a Bélapátot, amelyek eldöntik az ilyen mérkőzéseket. Le a kalappal az összes játékosom előtt, helyén volt a szívük, hideg fejjel és forró szívvel játszottak.
GYÁRFÁS GÁBOR: – Amikor egy edző azt nyilatkozza, hogy a futballt gólra játszák, akkor valami nem alakult jól. Így volt ez ma is, gyengén kezdtünk és hiába játszottunk ezután végig mezőnyfölényben, nem sikerült betalálni. Gratulálunk a hazaiaknak, további sok sikert kívánunk nekik a bajnokságban!
HERÉD LC-REALIMMO SPORT–DOMOSZLÓ SK 0–1 (0–0)
Heréd, Markó Ferenc Sporttelep, 80 néző. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Nagy F.).
HERÉD: Szilágyi R. – Kálmán V., Szabó R., Szegedi T. (Bödecs B., 46.), Bárkányi A., Szabó B., Baranyi R., Tóth O., Csóri L. (Kiss B., 65.), Tari Sz., Ledniczky D. Edző: Székesi Ádám.
DOMOSZLÓ: Leffler S. – Váradi Z., Péter M., Lukovszki M. (Zimány I., 90.), Szabó V., Váradi K., Bordás D., Szabó D., Nagy P., Váradi N., Lovag M. Edző: Szekrényes Ákos.
GÓL: Bordás D. (80.).
JÓK: Bárkányi A., Bödecs B., ill. az egész vendégcsapat.
SZÉKESI ÁDÁM: – A fegyelmezetten védekező ellenfelünk jobban akarta a győzelmet. A kontrákból veszélyesek voltak, az egyikből be is találtak. Gratulálok a Domoszlónak!
SZEKRÉNYES ÁKOS: – Néhányan már a negyedik forduló után leírtak bennünket, nekik ma csattanós választ adtunk. Taktikusan, jól futballozva egy jó csapat otthonában szereztünk három pontot. Gratulálok a csapatomnak!
ZAGYVASZÁNTÓ SE–TARNAMENTE SSZE 3–2 (2–1)
Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Rézműves Ferenc (Berta Zs., Simon P.).
ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. – Vidák M., Kéri T. (Kiss D., 61.), Czibolya K., Parragi D., Kiss G., György F., Daróczi M. (Erdélyi L., 61.), Juhász T. (Szeberényi M., 83.), Slezsák Sz., Juhász Zs. Edző: Gulyás Olivér.
TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Szabó I., Nagy S., Báder S. (Bajzát L., 33.), Lázók D., Vezekényi M., Bak K., Bodó B., Váradi P., Szalóki B. Edző: Gál Gábor.
GÓL: Kiss G. (22., 28., 88.), ill. Vezekényi M. (35.), Lázók D. (61.).
JÓK: Kiss G. (a mezőny legjobbja), Parragi D., Juhász Zs., ill. Szalóki B., Vezekényi M., Lázók D., Pósa Z.
GULYÁS OLIVÉR: – Nehéznek ígérkező mérkőzést, magunknak tettük nehézzé. A legveszélyesebb eredmény elérése után indokolatlanul kisiskolás faultokkal hoztuk vissza a játékba az ellenfelünket. A második félidő alapján a Tarnamente rászolgált volna az egy pontra, de ma a szerencse a mi oldalunkon állt. Köszönjük a lőrinci barátainknak a vendéglátást.
GÁL GÁBOR: – Megvolt a mezőnyfölényünk és a helyzeteink is ahhoz, hogy a mérkőzést megnyerjük. Sikerült felállnunk 0–2-ről, azonban nem tudtuk védekezésben megoldani azt a feladatot, amit ilyen szinten illene.
A Felsőtárkány SC legendája bízik a hazai pálya előnyében
FELSŐTÁRKÁNY SC–TARNAÖRS DANYI SE 3–1 (2–0)
Felsőtárkány, 150 néző. V.: Juhász Sámuel (Kárász B., Veres M.).
FELSŐTÁRKÁNY: Farkas K. – Mika D., Lehóczky Zs., Nyilas L. (Bajzát R., 73.), Váradi K. (Péter Z., 73.), Tanner T., Stefán B. (Barta A., 56.), Ugrai I., Béres B., Nagylaki D., Stumpf E. Edző: Béres Mihály.
TARNAÖRS: Menyhárt R. – Puzsoma D., Danyi K., Kökény B. (Horváth J., 28.), Pusoma I., Kállai R., Pötös R. (Lőcsei Zs., 73.), Rédei Á., Szabó Gy. (Balog A., 73.), Pető T., Danyi S. Edző: Peredi Tivadar.
GÓL: Lehóczky Zs. (15.), Danyi K. (44. – öngól), Bajzát R. (92. – 11-esből), ill. Puzsoma D. (23.).
KIÁLLÍTVA: Horváth J. (66.), Danyi S. (70.), Pető T. (91.).
JÓK: Stumpf E., Mika D., ill. senki.
BÉRES MIHÁLY: – Az idény eddigi leggyengébb teljesítményét nyújtottuk. Nem találtuk a játék ritmusát, rengeteg ki nem kényszeritett hibát vétettünk, a kapu előtt ismét határozatlanok voltunk. Ezzel együtt nagyon örülünk a győzelemnek és bízom benne, hogy jövő héten a szurkolóinkat is jobb játékkal sikerül megörvendeztetni.
DANYI SÁNDOR vezető: – Az ilyen mérkőzéseket nevezhetjük elcsaltnak. A szabályok alkalmazása a játékvezetői hármastól részrehajló, aránytalan, személyeskedő volt. Csak negatív jelzőt lehet mondani. Ha a tarnaörsi kispadon viselkednének így, minimum években mérnék az eltiltást. Főszerepet követelt magának a játékvezetői hármas, megkapták! Jár a taps! A kérdés már csak az, hogy a játékvezetői ellenőr figyelme mellett jövő héten is porondra kerülhetnek-e az ilyen "sporik". Várjuk az MLSZ kíméletlen büntetéseit. Jobbulást Kökény Bálintnak.
NAGYRÉDE–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK 5–2 (1–0)
Gyöngyöshalász, 60 néző. V.: Gyetvai Béla (Forgó Zs., Motsidlovszky A.).
NAGYRÉDE: Korompai M. – Kovács M., Tóth M., Varga K. (Kovácsik Sz., 86.), Lakatos Z. (Szakács Sz., 65.), Gódor Á., Szajkó R. (Budai B., 86.), Molnár A. (Barai D., 86.), Patkós Á., Penti P. (Gál M., 82.), Lados M. (Turó-Balog L., 65.). Edző: Penti Zoltán
VÁMOSGYÖRK: Kluk T. – Veres Sz., Pilinyi I., Takács A., Galó K., Szőllősi N. (Futó T., 81.), Kobát Cs., Farkas M., Gedei Z., Barkóczi B., Kiss D. Edző: Szerdahelyi Gábor.
GÓL: Penti P. (23., 56., 81.), Szajkó R. (58.), Turó-Balog L. (84.), ill. Galó K. (69., 75.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Barkóczi B., Pilinyi I., Galó K.
PENTI ZOLTÁN: – Teljesen megérdemelt győzelmet aratunk, magabiztos, helyenként jó játékkal. Építkezünk és dolgozunk tovább. Köszönjük a Gyöngyöshalász SE vezetőségének, hogy a pályájukat rendelkezésünkre bocsátották. További sok sikert a Vámosgyörknek.
SZERDAHELYI GÁBOR: – Megint kapus és kamu hiányzók nélkül érkeztünk a mérkőzésre. Kíváncsi vagyok, meddig folytatjuk még ezt így...
ABASÁRI SE–ATKÁR SE 2–1 (0–1)
Abasár, 40 néző. V.: Nagy Gábor (Viktor F., Németh G.).
ABASÁR: Kecskés N. – Szűcs B. (Dalnoki Sz., 69.), Suha Z., Szebenyi J., Suha Á. (Tóth P., 80.), Dobray Zs., Sári Cs. (Báder D., 69.), Magyar D., Boros B., Suha J., Király Sz. Edző: Tóth Péter.
ATKÁR: Kovács T. – Szűcs K., Erdei T., Garcsik T., Tóth D., Barabás H., Egri N., Széplaki D., Molnár D., Kádár D. (Bubenkó Zs., 75.), Dobos A. (Barabaás G., 56.). Edző: Pócs István.
GÓL: Magyar D. (49.), Dobray Zs. (65.), ill. Egri N. (45.).
KIÁLLÍTVA: Széplaki D. (91.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.
TÓTH PÉTER: – Férfias küzdelemben, időnként magunkra találtunk, ennek eredményeként sikerült győzelmet aratni.
KOVÁCS TAMÁS kapus: – Sajnos ma egyetlen egyszer voltunk veszélyesek az ellenfél kapujára, de az sem a gólunk volt. A múlt heti tűz a szemekben ezúttal csak pislákolt, így nem lehetett ugyan az a végeredmény.
HORT SK–POROSZLÓ SE 4–0 (1–0)
Hort, 100 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Kecskés G., Fükő D.).
HORT: Maksa M. – Oláh K., Suhai N., Maksa Z., Kovács I., Pethes A., Hans M., Elek S. (Máté M., 62.), Csontos B., Kanzler K. (Maksa I., 62.), Elek D. (Kovács G., 53.). Edző: Maksa István.
POROSZLÓ: Nagy I. – Vadnai B. (Kulics A., 78.), Tari B., Pengő Zs. (Lőcsei V., 82.), Vaszil M., Vadász G., Marton Z., Fehér F. (Barkóczi Zs., 46.), Farkas J., Pintér Zs. (Halász M., 73.), Nagy S. (Csala B., 82.). Játékos-edző: Menyhárt Attila.
GÓL: Suhai N. (36.), Csontos B. (51.), Kovács G. (78., 83.).
KIÁLLÍTVA: Maksa M. (27.).
JÓK: Kovács I. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Nagy S., Vaszil M., Tari B., Halász M.
MAKSA ISTVÁN: – Küzdelmes mérkőzésen, emberhátrányban is sikerült a mérkőzést megnyerni. Ma végre volt szív és akarat a pályán.
MENYHÁRT ATTILA: – Sajnos a múlt heti formánkat sikerült átmenteni, az emberelőny után totálisan szétestünk, nem tudom mi az oka, de a türelem kezd elfogyni. A hazaiak szívvel mentek és megérdemelték a győzelmet.
Az Apc–Petőfibánya mérkőzésről itt olvashat.
- A bajnokság állása
1. Egerszólát 5 5 – – 18–2 15
2. Domoszló 5 4 1 – 21–7 13
3. Petőfibánya 5 4 – 1 23–8 12
4. Heréd 5 3 1 1 21–9 10
5. Zagyvaszántó 5 3 – 2 10–10 9
6. Bélapátfalva 5 3 – 2 8–11 9
7. Apc 5 3 – 2 8–12 9
8. Felsőtárkány 5 2 1 2 10–8 7
9. Hort 5 2 – 3 17–14 6
10. Nagyréde 5 2 – 3 12–14 6
11. Abasár 5 2 – 3 14–19 6
12. Tarnamente SSZE 5 2 – 3 10–15 6
13. Tarnaörs 5 1 – 4 13–18 3
14. Atkár 4 1 – 3 8–16 3
15. Poroszló 5 – 1 4 4–19 1
16. Vámosgyörk 4 – – 4 5–20 0
