Az Egerszólát bő negyedóra alatt lerendezte a Bélapátfalva elleni rangadót

FELSŐTÁRKÁNY SC–TARNAÖRS DANYI SE 3–1 (2–0)

Felsőtárkány, 150 néző. V.: Juhász Sámuel (Kárász B., Veres M.).

FELSŐTÁRKÁNY: Farkas K. – Mika D., Lehóczky Zs., Nyilas L. (Bajzát R., 73.), Váradi K. (Péter Z., 73.), Tanner T., Stefán B. (Barta A., 56.), Ugrai I., Béres B., Nagylaki D., Stumpf E. Edző: Béres Mihály.

TARNAÖRS: Menyhárt R. – Puzsoma D., Danyi K., Kökény B. (Horváth J., 28.), Pusoma I., Kállai R., Pötös R. (Lőcsei Zs., 73.), Rédei Á., Szabó Gy. (Balog A., 73.), Pető T., Danyi S. Edző: Peredi Tivadar.

GÓL: Lehóczky Zs. (15.), Danyi K. (44. – öngól), Bajzát R. (92. – 11-esből), ill. Puzsoma D. (23.).

KIÁLLÍTVA: Horváth J. (66.), Danyi S. (70.), Pető T. (91.).

JÓK: Stumpf E., Mika D., ill. senki.

BÉRES MIHÁLY: – Az idény eddigi leggyengébb teljesítményét nyújtottuk. Nem találtuk a játék ritmusát, rengeteg ki nem kényszeritett hibát vétettünk, a kapu előtt ismét határozatlanok voltunk. Ezzel együtt nagyon örülünk a győzelemnek és bízom benne, hogy jövő héten a szurkolóinkat is jobb játékkal sikerül megörvendeztetni.

DANYI SÁNDOR vezető: – Az ilyen mérkőzéseket nevezhetjük elcsaltnak. A szabályok alkalmazása a játékvezetői hármastól részrehajló, aránytalan, személyeskedő volt. Csak negatív jelzőt lehet mondani. Ha a tarnaörsi kispadon viselkednének így, minimum években mérnék az eltiltást. Főszerepet követelt magának a játékvezetői hármas, megkapták! Jár a taps! A kérdés már csak az, hogy a játékvezetői ellenőr figyelme mellett jövő héten is porondra kerülhetnek-e az ilyen "sporik". Várjuk az MLSZ kíméletlen büntetéseit. Jobbulást Kökény Bálintnak.

NAGYRÉDE–JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK 5–2 (1–0)

Gyöngyöshalász, 60 néző. V.: Gyetvai Béla (Forgó Zs., Motsidlovszky A.).

NAGYRÉDE: Korompai M. – Kovács M., Tóth M., Varga K. (Kovácsik Sz., 86.), Lakatos Z. (Szakács Sz., 65.), Gódor Á., Szajkó R. (Budai B., 86.), Molnár A. (Barai D., 86.), Patkós Á., Penti P. (Gál M., 82.), Lados M. (Turó-Balog L., 65.). Edző: Penti Zoltán

VÁMOSGYÖRK: Kluk T. – Veres Sz., Pilinyi I., Takács A., Galó K., Szőllősi N. (Futó T., 81.), Kobát Cs., Farkas M., Gedei Z., Barkóczi B., Kiss D. Edző: Szerdahelyi Gábor.

GÓL: Penti P. (23., 56., 81.), Szajkó R. (58.), Turó-Balog L. (84.), ill. Galó K. (69., 75.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Barkóczi B., Pilinyi I., Galó K.

PENTI ZOLTÁN: – Teljesen megérdemelt győzelmet aratunk, magabiztos, helyenként jó játékkal. Építkezünk és dolgozunk tovább. Köszönjük a Gyöngyöshalász SE vezetőségének, hogy a pályájukat rendelkezésünkre bocsátották. További sok sikert a Vámosgyörknek.

SZERDAHELYI GÁBOR: – Megint kapus és kamu hiányzók nélkül érkeztünk a mérkőzésre. Kíváncsi vagyok, meddig folytatjuk még ezt így...

ABASÁRI SE–ATKÁR SE 2–1 (0–1)

Abasár, 40 néző. V.: Nagy Gábor (Viktor F., Németh G.).

ABASÁR: Kecskés N. – Szűcs B. (Dalnoki Sz., 69.), Suha Z., Szebenyi J., Suha Á. (Tóth P., 80.), Dobray Zs., Sári Cs. (Báder D., 69.), Magyar D., Boros B., Suha J., Király Sz. Edző: Tóth Péter.

ATKÁR: Kovács T. – Szűcs K., Erdei T., Garcsik T., Tóth D., Barabás H., Egri N., Széplaki D., Molnár D., Kádár D. (Bubenkó Zs., 75.), Dobos A. (Barabaás G., 56.). Edző: Pócs István.

GÓL: Magyar D. (49.), Dobray Zs. (65.), ill. Egri N. (45.).

KIÁLLÍTVA: Széplaki D. (91.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

TÓTH PÉTER: – Férfias küzdelemben, időnként magunkra találtunk, ennek eredményeként sikerült győzelmet aratni.

KOVÁCS TAMÁS kapus: – Sajnos ma egyetlen egyszer voltunk veszélyesek az ellenfél kapujára, de az sem a gólunk volt. A múlt heti tűz a szemekben ezúttal csak pislákolt, így nem lehetett ugyan az a végeredmény.

HORT SK–POROSZLÓ SE 4–0 (1–0)

Hort, 100 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Kecskés G., Fükő D.).

HORT: Maksa M. – Oláh K., Suhai N., Maksa Z., Kovács I., Pethes A., Hans M., Elek S. (Máté M., 62.), Csontos B., Kanzler K. (Maksa I., 62.), Elek D. (Kovács G., 53.). Edző: Maksa István.

POROSZLÓ: Nagy I. – Vadnai B. (Kulics A., 78.), Tari B., Pengő Zs. (Lőcsei V., 82.), Vaszil M., Vadász G., Marton Z., Fehér F. (Barkóczi Zs., 46.), Farkas J., Pintér Zs. (Halász M., 73.), Nagy S. (Csala B., 82.). Játékos-edző: Menyhárt Attila.

GÓL: Suhai N. (36.), Csontos B. (51.), Kovács G. (78., 83.).

KIÁLLÍTVA: Maksa M. (27.).

JÓK: Kovács I. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Nagy S., Vaszil M., Tari B., Halász M.

MAKSA ISTVÁN: – Küzdelmes mérkőzésen, emberhátrányban is sikerült a mérkőzést megnyerni. Ma végre volt szív és akarat a pályán.

MENYHÁRT ATTILA: – Sajnos a múlt heti formánkat sikerült átmenteni, az emberelőny után totálisan szétestünk, nem tudom mi az oka, de a türelem kezd elfogyni. A hazaiak szívvel mentek és megérdemelték a győzelmet.

