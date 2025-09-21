szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

26 perce

Egerszóláti SK: női szurkolóját veszítette az egyesület

Címkék#drukker#Egerszóláti SK#Margó#gyász

Támogatóként is drukkerként is számíthattak az egerszólátiak az elhunyt Margó nénire.

Heol.hu

Szurkolónktól búcsúzunk! – írta közösségi oldalán az Egerszóláti Sportkör.

A fotó 2024. júniusában készült az Egerszóláti SK II. évzáróján. Margó néni az első sorban jobb oldalról a második
A fotó 2024. júniusában készült az Egerszóláti SK II. évzáróján. Margó néni az első sorban jobb oldalról a második    
Forrás: Egerszóláti SK

„Sportkörünk szeretett támogatója és szurkolója, Szarvák Józsefné – mindenki Margó nénije – mától az égi páholyból néz minket tovább. Fájó szívvel búcsúzik tőle valamennyi játékosunk, szurkolónk, közösségünk tagjai! Legyen neki könnyű a föld, Nyugodjon békében Margó néni!”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu