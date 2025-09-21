Labdarúgás
26 perce
Egerszóláti SK: női szurkolóját veszítette az egyesület
Támogatóként is drukkerként is számíthattak az egerszólátiak az elhunyt Margó nénire.
Szurkolónktól búcsúzunk! – írta közösségi oldalán az Egerszóláti Sportkör.
„Sportkörünk szeretett támogatója és szurkolója, Szarvák Józsefné – mindenki Margó nénije – mától az égi páholyból néz minket tovább. Fájó szívvel búcsúzik tőle valamennyi játékosunk, szurkolónk, közösségünk tagjai! Legyen neki könnyű a föld, Nyugodjon békében Margó néni!”
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre