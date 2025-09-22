szeptember 22., hétfő

Duatlon

Egri Futó és Triatlon Klub: Katona Zsolt rövidtávon sem talált legyőzőre

Címkék#Katona Zsolt#Rab Imre#Rövidtávú Duatlon Országos Bajnokság#Egri Futó és Triatlon Klub

Két indulóval képviseltette magát az Ajkán rendezett Rövidtávú Duatlon Országos Bajnokságon az Egri Futó és Triatlon Klub.

Bódi Csaba

Katona Zsolt a tavaszi sprint magyar bajnoki cím után, rövidtávon sem talált legyőzőre. 

Katona Zsolt a 2025-ös Duatlon magyar ranglistát is megnyerte
Katona Zsolt a 2025-ös Duatlon magyar ranglistát is megnyerte
Forrás:  Beküldött fotó

A 10 km futásból, 40 km kerékpározásból és 5 km futásból álló távon idén külön kihívást jelentett a szeptemberi meleg időjárás 

– mondta az EFTK tagja.

A végig nagyon izgalmas versenyen Katona Zsolt felváltva az első és a második helyen haladva az utolsó kilométeren óriási hajrával, 2:09 órás idővel korcsoportjában elsőként ért célba, míg abszolútban a 18. helyen zárt. 

Ezzel a 2025-ös Duatlon magyar ranglistát is megnyerte.

Az Egri Futó és Triatlon Klub másik indulója, Rab Imre a szenior I.-es kategóriában egyenletes versenyzéssel a 11. helyen végzett.

Katona Zsolt és Rab Imre
Forrás:  Beküldött fotó

 

