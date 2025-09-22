Egri Futó és Triatlon Klub: Katona Zsolt rövidtávon sem talált legyőzőre

Katona Zsolt a tavaszi sprint magyar bajnoki cím után, rövidtávon sem talált legyőzőre.

Katona Zsolt a 2025-ös Duatlon magyar ranglistát is megnyerte

Forrás: Beküldött fotó

A 10 km futásból, 40 km kerékpározásból és 5 km futásból álló távon idén külön kihívást jelentett a szeptemberi meleg időjárás

– mondta az EFTK tagja.

A végig nagyon izgalmas versenyen Katona Zsolt felváltva az első és a második helyen haladva az utolsó kilométeren óriási hajrával, 2:09 órás idővel korcsoportjában elsőként ért célba, míg abszolútban a 18. helyen zárt.