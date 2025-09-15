Egri Senior Úszó Klub: Eged Bence hat, Graffjódy Eszter öt arannyal remekelt

Az Egri Senior Úszó Klub eredményei

Eged Bence 2000 (25–29 évesek)

1. helyezés:

100 m gyors, 1:11,27 perc

50 m mel,l 39,48 másodperc

50 m pille, 35,28

200 m vegyes, 3:11,54

50 m gyors, 30,66

50 m hát, 39,49

2. helyezés:

100 m mell, 1:34,11

200 m mell, 3:22,79

Graffjódy Eszter 1940 (85–89 évesek)

1. helyezés:

50 m gyors, 1:02,29

100 m gyors, 2:14,95

200 m gyors, 4:44,84

50 m pille, 1:33,09

100 m pille, 3:31,08

Grósz Lászlóné 1949 (75–79 évesek)

1. helyezés:

50 m hát, 1:01,88

100 m hát, 2:14,34

200 m hát, 4:51,04

2. helyezés:

50 m gyors, 51,30

Molnár Erika 1957 (65–69 évesek)

1. helyezés:

200 m mell, 4:09,98

2. helyezés:

50 m mell, 53,53

100 m mell, 1:58,37

3. helyezés:

50 m hát, 57,58

Bögös László 1946 (75–79 évesek)

1. helyezés:

200 m gyors, 3:45,85

2. helyezés:

100 m gyors, 1:42,72

Heverdle István 1952 (70–74 évesek)

1. helyezés:

200 m gyors, 3:00,86

Orosz Éva 1964 (60–64 évesek)

2. helyezés:

200 m hát, 4:02,67

3. helyezés:

100 m hát, 1:54,07

Rüll Gusztáv 1947 (75–79 évesek)

2. helyezés:

200 gyors, 4:28,73

3. helyezés:

100 gyors, 2:03,19

4x50 m női gyorsváltó

VI. korcsoport (280–319 évesek):

2. Egri Senior Úszó Klub (Grósz Lászlóné, Molnár Erika, Graffjódy Eszter, Orosz Éva)

4x50 m női vegyesváltó:

VI. korcsoport (280–319 évesek):

2. Egri Senior Úszó Klub (Grósz Lászlóné, Molnár Erika, Graffjódy Eszter, Orosz Éva)



