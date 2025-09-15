4 órája
Egri Senior Úszó Klub: Eged Bence hat, Graffjódy Eszter öt arannyal remekelt
Öt ország 45 egyesületének mintegy 250 sportolója állt rajthoz a dr. Rentka László-emlékversenyen. A debreceni rendezvényen az Egri Senior Úszó Klub nyolc indulója 30 medállal a 6. helyen zárt az éremtáblázaton.
Tizenhét arany-, 10 ezüst-, és 3 bronzérmet gyűjtöttek az Egri Senior Úszó Klub tagjai a 30. születésnapját ünneplő Debreceni Szenior Úszó Klub kétnapos versenyén.
A rendezők az eseménnyel tisztelegtek a klub alapítója, egykori elnöke, dr. Rentka László emléke előtt.
Legeredményesebb a legfiatalabb korosztályban vitézkedő Eged Bence bizonyult, aki hat győzelemmel zárt, míg Graffjódy Eszter a legidősebbek korosztályában ötször állhatott a dobogó tetejére
– mondta at egriek szerepléséről a ESÚK elnöke, Kripkó Zoltán. – Grósz Lászlóné három, Molnár Erika, Bögös László és Heverdle István egy-egy aranyérmet vehetett át, míg Orosz Éva és Rüll Gusztáv két-két medált nyert. Klubunk két női váltót állított ki, a 4x50 méteres vegyes és a gyorsváltó is ezüstérmet nyert.
Öt új országos rekorddal a versenyzők méltó emléket állítottak dr. Rentka Lászlónak, a debreceniek pedig nagyszerű házigazdának bizonyultak.
Az Egri Senior Úszó Klub eredményei
Eged Bence 2000 (25–29 évesek)
1. helyezés:
100 m gyors, 1:11,27 perc
50 m mel,l 39,48 másodperc
50 m pille, 35,28
200 m vegyes, 3:11,54
50 m gyors, 30,66
50 m hát, 39,49
2. helyezés:
100 m mell, 1:34,11
200 m mell, 3:22,79
Graffjódy Eszter 1940 (85–89 évesek)
1. helyezés:
50 m gyors, 1:02,29
100 m gyors, 2:14,95
200 m gyors, 4:44,84
50 m pille, 1:33,09
100 m pille, 3:31,08
Grósz Lászlóné 1949 (75–79 évesek)
1. helyezés:
50 m hát, 1:01,88
100 m hát, 2:14,34
200 m hát, 4:51,04
2. helyezés:
50 m gyors, 51,30
Molnár Erika 1957 (65–69 évesek)
1. helyezés:
200 m mell, 4:09,98
2. helyezés:
50 m mell, 53,53
100 m mell, 1:58,37
3. helyezés:
50 m hát, 57,58
Bögös László 1946 (75–79 évesek)
1. helyezés:
200 m gyors, 3:45,85
2. helyezés:
100 m gyors, 1:42,72
Heverdle István 1952 (70–74 évesek)
1. helyezés:
200 m gyors, 3:00,86
Orosz Éva 1964 (60–64 évesek)
2. helyezés:
200 m hát, 4:02,67
3. helyezés:
100 m hát, 1:54,07
Rüll Gusztáv 1947 (75–79 évesek)
2. helyezés:
200 gyors, 4:28,73
3. helyezés:
100 gyors, 2:03,19
4x50 m női gyorsváltó
VI. korcsoport (280–319 évesek):
2. Egri Senior Úszó Klub (Grósz Lászlóné, Molnár Erika, Graffjódy Eszter, Orosz Éva)
4x50 m női vegyesváltó:
VI. korcsoport (280–319 évesek):
2. Egri Senior Úszó Klub (Grósz Lászlóné, Molnár Erika, Graffjódy Eszter, Orosz Éva)