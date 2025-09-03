Egri Spartacus-EVSI: Szundi Boglárka remekelt a Hungária-kupán

Minden este kategóriánként napi győztest hirdettek, négy alkalommal Szundi Boglárkát, egy esetben pedig testvérét, Szundi Borbálát is ünnepelték. A W010D korcsoportban Boglárka az öt nap összetett értékelése alapján aranyérmet szerzett. A W12C kategória élén nagyon szorosan alakult a verseny, az utolsó pillanatig esélye volt Szundi Borbálának a győzelemre, aki végül a horvát Victoria Santic mögött a 2. helyen végzett.

Szundi Borbála (1589) ezüstérmesként zárt

Forrás: ESP

Egri Spartacus-EVSI tagjai mikrosprintben három érmet nyertek

Hajdú Eszter (W12C) az első napon még a 3. helyen állt, a következő futás alkalmával viszont nagyobbat hibázott, ahonnan már nem tudott visszakapaszkodni a dobogóra, s zárt a pódiumot jelentő 6. helyen. Ugyanebben a kategóriában Koncz Anna az utolsó két napon ejtett egy-egy jelentősebb hibát, így a 10. helyen végzett.