2 órája
Egri Spartacus-EVSI: Szundi Boglárka remekelt a Hungária-kupán
Öt nap összetett értékelése alapján szerzett aranyérmet Szundi Boglárka Kunfehértón. Az Egri Spartacus-EVSI fiatalja a Hungária-kupa nemzetközi verseny W010D korcsoportjában bizonyult a legjobbnak.
A Bács-Kiskun vármegyei település térségében lebonyolított ötnapos viadalon az Egri Spartacus-EVSI öt indulóval képviseltette magát.
„A 23 ország mintegy 800 versenyzője között napról-napra csapattársainknak is szurkolhattunk, akik a hagyományos tájfutópályák teljesítése mellett délutánonként olyan kísérőversenyeken is kipróbálhatták magukat, mint a mikrosprint, a mobilos tájékozódás, az aquatlon vagy a tájtriatlon” – szerepel az Egri Spartacus SE beszámolójában.
Minden este kategóriánként napi győztest hirdettek, négy alkalommal Szundi Boglárkát, egy esetben pedig testvérét, Szundi Borbálát is ünnepelték. A W010D korcsoportban Boglárka az öt nap összetett értékelése alapján aranyérmet szerzett. A W12C kategória élén nagyon szorosan alakult a verseny, az utolsó pillanatig esélye volt Szundi Borbálának a győzelemre, aki végül a horvát Victoria Santic mögött a 2. helyen végzett.
Hajdú Eszter (W12C) az első napon még a 3. helyen állt, a következő futás alkalmával viszont nagyobbat hibázott, ahonnan már nem tudott visszakapaszkodni a dobogóra, s zárt a pódiumot jelentő 6. helyen. Ugyanebben a kategóriában Koncz Anna az utolsó két napon ejtett egy-egy jelentősebb hibát, így a 10. helyen végzett.
Az M14B-ben rajthoz álló Hajdú Benedek az öt nap összetett értékelése alapján a 7. helyet fejezte be a versenyt. Mikrosprintben a 14 év alattiak lányoknál Koncz Anna a 2., Hajdú Eszter a 3. helyen végzett, a fiúknál Hajdú Benedek ezüstöt nyert maga és az Egri Spartacus-EVSI számára.