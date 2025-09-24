Tájfutás
28 perce
Egri Testedző Club: bajnoki cím és bronzérem Veszprémből
Két medállal tértek haza a rövidtávú országos bajnokságról (ROB) az Egri Testedző Club tagjai.
A Veszprémi Honvéd SE rendezte eseményen az ETC 12 fős csapattal állt rajthoz.
Legeredményesebben az N50-es kategóriában bajnoki címet szerzett Simon Ágnes végzett, miközben dr. Nagy Árpád is dobogóra állhatott. Az ETC elnöke a legidősebb férfiak között bronzmedállal zárta a veszprémi hétvégét.
